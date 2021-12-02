Минздрав обновил порядок получения медсправок для водителей

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года, пишет РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил, в чем заключается новый порядок получения справок. По нему некоторые категории водителей будут отправлять на дополнительные обследования.

Согласно документу, граждан, которые восстанавливают права после лишения или после запрета на вождение автомобиля, попросят пройти тест на наркотики и на злоупотребление алкоголем.

Напомним, российских автовладельцев, которые нарушают ПДД, будут штрафовать без составления протокола, а только на основании записей на фото и видео в специальном мобильном приложении.

Также в России продолжают обсуждать введение новых штрафов для автомобилистов. Помимо возможного лишения водительских прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения, без документов могут остаться те, кто ездит с нечитаемыми номерами.