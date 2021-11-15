В России будут штрафовать нарушителей ПДД с помощью приложения

Согласно документу, решения о штрафах за административные правонарушения будут выносить на основании фото- и видеоматериалов, зафиксированных через специальные мобильные приложения. Правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.

Напомним, в России продолжают обсуждать введение новых штрафов для автомобилистов. Помимо возможного лишения водительских прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения, без документов могут остаться те, кто ездит с нечитаемыми номерами.

А также в России может появиться новый штраф за опасное вождение. Наказывать планируют автомобилистов, которые резко перестраиваются сразу через две полосы или злоупотребляют скоростными обгонами. Соответствующие санкции предусмотрены в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях.