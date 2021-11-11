В России могут появиться новые штрафы для автомобилистов — за нечитаемые номера и нарушение правил тонировки

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях, за повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами водителя могут оштрафовать на 5 000 рублей или лишить прав. За повторное нарушение правил тонировки предлагается ввести штраф в размере 3 000 рублей.

Также новая редакция КоАП предусматривает введение временного ограничения водительских прав до решения суда, а также увеличение штрафов за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас его размер составляет 500-800 рублей, поправки в кодекс, в случае их принятия, увеличат штраф до 40 тысяч рублей или пропишут санкцию в виде лишения прав на срок до трех лет.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за неправильную парковку — с 1 до 3 тысяч рублей, а также расширить его действие с автомагистралей на «дороги для автомобилей» под знаком 5.3. За управление техникой, которая не предназначена для дорог общего пользования — это снегоходы, мотоблоки и другой транспорт, введут штраф в размере 1-2 тысяч рублей. Максимальный штраф за перевозку детей без специального кресла, согласно поправкам в КоАП, вырастет с 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Кодекс об административных правонарушениях также внесли поправку, согласно которой в России могут начать лишать водительских прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Также в правительстве решили ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, штрафовать предложили и любителей резко перестраиваться сразу через две полосы.