Любителей резко перестраиваться сразу через две полосы в России предложили штрафовать

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», — приводит РИА «Новости» слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой.

Само по себе определение опасной езды давалось еще в постановлении правительства в 2016 году, но наказания за нее в административном законодательстве не было. По словам Рукавишниковой, «нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее». С принятием поправок в КоАП автомобилистов будут штрафовать за каждое отдельное нарушение. Размер нового штрафа составит 3 тысячи рублей.

Напомним, ранее в Кодекс об административных правонарушениях также внесли поправку, согласно которой в России могут начать лишать водительских прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Достаточно будет трех всего трех нарушений в течение года. Также в правительстве решили ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Согласно поправкам, права буду забирать не на два, а на три года.