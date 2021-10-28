В России предложили лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)», — приводит ТАСС заявление Министерства юстиций, подготовившего поправки в КоАП.

Также в Минюсте решили ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Согласно поправкам, права буду забирать не на два, а на три года. Если же в салоне находились дети до 16 лет, то штраф может вырасти до 50 тысяч рублей.

При этом ужесточать наказание за другие нарушения ПДД не планируется. Кроме того, в Минюсте предложили снизить штрафную нагрузку для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. «В проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение», — объяснили в министерстве.