В Петербурге растут цены на зимнюю резину. Подорожание доходит до 20%

В специализированных магазинах цены на покрышки поднялись на 10–15%, а самые популярные марки за год стаи стоить дороже на 20%. Это связывают с подорожанием компонентов, которые используют в шинном производстве. Увеличение цен заметили еще в начале осени.

По данным Росстата, в сентябре стоимость «резины» поднялась на 3,6%, в октябре зафиксировали еще прибавку почти на 4%. Особенно заметен рост цен стал в период нерабочих дней, когда горожане начали готовить свои автомобили к зимним холодам и гололеду.

При сравнении цен на аналогичные модели стало ясно, что в некоторых случаях подорожание не превышает размера инфляции, а где-то составляет от 20 до 40%. Также автолюбители столкнулись с дефицитом товаров. Получить покрышки не получится даже под заказ.

Из данных специализированного сайта «Авто.ру» следует, что реальных рост цен на зимние шины без учета акций и скидок к концу октября составил чуть более 30%, всесезонные шины подросли в цене на 15%. Также из-за дефицита автовладельцы стали обращать внимание на подержанные шины, так и на те, на которых восстановили рисунок протектора.

Напомним, в России может появиться новый штраф за опасное вождение. Наказывать планируют автомобилистов, которые резко перестраиваются сразу через две полосы или злоупотребляют скоростными обгонами. Соответствующие санкции предусмотрены в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях.

Также в Петербурге растут продажи машин, к октябрю они стали выше на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают такую ситуацию с общей экономической обстановкой и улучшенным настроением потребителей.