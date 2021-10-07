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В Петербурге растет спрос на автомобили, несмотря на повышение цен

В Петербурге растут продажи машин, к октябрю они стали выше на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают такую ситуацию с общей экономической обстановкой и улучшенным настроением потребителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на СЗИУ РАНХиГС.

Фото: Shutterstock.com

 

Индекс потребительской уверенности к четвертому кварталу 2020 года составлял -26%, за год этот показатель изменился и стал -19%. Однако рыкнок не может утолить повышенный спрос: наблюдается дефицит продукции.

Также отмечается, что высокие цены увеличивают желание приобрести машину. Но между тем дороговизна электромобилей отталкивает потенциальных покупателей. Эксперты заметили и увеличение в два раза спроса на машины, которые не старше трех лет. При этом ценник на подержанные авто за полгода вырос на 19%.

Напомним, корпорация Apple планирует запустить производство собственного беспилотного автомобиля Apple Car в 2024 году. Сборку будут осуществлять в американском штате Джорджия совместно с Hyundai Motor и ее дочерней компании Kia Motor.

Ранее сообщалось, что МЧС России разрабатывает «карты спасения» для экстренных служб по обращению с транспортным средством, попавшим в ДТП. Единые стандарты спасения для каждой машины позволят ускорить процесс деблокирования из нее пострадавшего и его экстренную госпитализацию.

 

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