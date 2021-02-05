Apple планирует запустить производство собственного беспилотного авто в 2024 году. Совместно с Hyundai и Kia

Корпорация Apple планирует запустить производство собственного беспилотного автомобиля Apple Car в 2024 году. Сборку будут осуществлять в американском штате Джорджия совместно с Hyundai Motor и ее дочерней компании Kia Motor.
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IRENE COLL INGLES / Shutterstock.com
Как пишет CNBC, на сегодняшний день Apple близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству электрокара под собственной маркой на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Apple Car ориентировочно планируется запустить в производство в 2024 году, хотя источники, знакомые с переговорами Apple и Hyundai-Kia, говорят, что возможное развертывание производства может быть отложено.
Соглашение между компаниями пока не достигнуто — в конечном итоге Apple может заключить договор с другим автопроизводителем или выбрать его в дополнение к Hyundai. Также Apple готова к сотрудничеству с теми производителям, который позволит корпорации контролировать разработку программного и аппаратного обеспечения.
«Я сомневаюсь, что Hyundai — единственный автопроизводитель, с которым они могли бы заключить сделку, может быть кто-то еще», — утверждают источники.
Напомним, ранее американская авиастроительная компания Boeing отчиталась о максимальном годовом убытке за всю историю компании. В 2020 году она составила 11,94 миллиарда долларов. Ставит рекорды и другая американская корпорация. Выручка Apple только в первом квартале 2021 финансового года впервые превысила 100 миллиардов долларов.
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