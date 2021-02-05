Apple планирует запустить производство собственного беспилотного авто в 2024 году. Совместно с Hyundai и Kia

Как пишет CNBC, на сегодняшний день Apple близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству электрокара под собственной маркой на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Apple Car ориентировочно планируется запустить в производство в 2024 году, хотя источники, знакомые с переговорами Apple и Hyundai-Kia, говорят, что возможное развертывание производства может быть отложено.

Соглашение между компаниями пока не достигнуто — в конечном итоге Apple может заключить договор с другим автопроизводителем или выбрать его в дополнение к Hyundai. Также Apple готова к сотрудничеству с теми производителям, который позволит корпорации контролировать разработку программного и аппаратного обеспечения.

«Я сомневаюсь, что Hyundai — единственный автопроизводитель, с которым они могли бы заключить сделку, может быть кто-то еще», — утверждают источники.