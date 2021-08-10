МЧС разработает единые стандарты спасения для каждой машины на случай ДТП

Единые стандарты спасения для каждой машины на случай ДТП разрабатывает Всероссийский научно-исследовательском институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России. Разработка продиктована популярностью гибридных автомобилей и электромобилей, а также оснащением автомобилей альтернативными источниками питания. Спасателям не всегда известны особенности каждой марки, что затрудняет деблокирование пострадавшего и экстренную госпитализацию.

«Как правило, на месте ЧС у сотрудников экстренных служб отсутствует возможность получения максимальной информации об аварийном транспортном средстве для того, чтобы оперативно, эффективно и безопасно для жизни спасающих и спасаемых оказать помощь. Таким документом станет карта спасения транспортных средств. Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — объясняют актуального таких стандартов в институте.

В стандартах пропишут рекомендации по безопасности и самих спасателей. На фоне массового использования электромобилей их обяжут выполнять аварийно-спасательные работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети машины, а также соблюдать условия тушения аккумуляторных батарей и исключение возможности их повторного возгорания. «Это позволит эффективнее воспользоваться «золотым часом» — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — резюмируют в институте.

Напомним, в 2018 году в России начали разрабатывать систему, позволяющую оформлять ДТП через приложение. В рамках тестового запуска петербургские автомобилисты могли воспользоваться европротоколом с ноября 2019 года. Эксперимент продлился год. Оформление дорожно-транспортного происшествия, не вызывая инспектора ГИБДД и не заполняя документов на бумаге, стало доступно для всех российских автомобилистов с ноября 2020 года.