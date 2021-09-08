«Яндекс» начнет тестировать беспилотные такси в Москве. Уже этой осенью!

Тестирование беспилотного такси начнется уже этой осенью. На первом этапе поездки будут доступны ограниченному количеству пользователей. Принять участие в испытаниях могут люди, достигшие 18-летнего возраста — для этого необходимо оставить заявку. Кроме того, беспилотное такси можно будет вызвать как и обычную машину — через приложение «Яндекс Go».

Беспилотные автомобили «Яндекса» ездят по дорогам Москвы уже несколько лет, однако закон диктовал требование — в каждой поездке за рулем должен сидеть водитель-испытатель. Однако в 2021 году вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снял ограничения для тестирования беспилотных технологий. Благодаря этому автомобили «Яндекса» могут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории.

Старт в Ясенево — «первый этап большого проекта по запуску беспилотных такси». «Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет все больше и больше людей», — приводит TJ заявление пресс-службы «Яндекса».

Напомним, «Яндекс» продемонстрировал прототип беспилотного автомобиля в действии еще летом 2019 года. Он был создан на базе новой модели Hyundai Sonata, однако разработчики компании заявляли — это лишь первый шаг в создании технологии, которую можно будет внедрить в систему любой машины. В 2024 году Apple также планирует запустить производство собственного беспилотного автомобиля Apple Car. Сборку будут осуществлять в американском штате Джорджия совместно с Hyundai Motor и ее дочерней компании Kia Motor.