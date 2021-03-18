Беспилотные автомобили появятся в Москве, Петербурге и других городах России в 2021 году

Как сообщили в Минтрансе, комплекс мероприятий по «тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне» уже утвержден вице-премьером Андреем Белоусовым. Официально документ, разработанный по поручению президента Владимира Путина, пока не опубликован, однако известны детали.

Как пишет «Коммерсантъ», во втором квартале 2021 года в отдельных регионах России создадут условия по допуску на дороги беспилотных автомобилей, которые смогут передвигаться без человека в салоне. Предположительно пилотными регионами станут Москва, Петербург и Татарстан. Эксперимент продолжится и после 2022 года — тогда будут созданы «дополнительные условия для более продвинутых вариантов опытной эксплуатации» беспилотных авто.

До конца 2021 года будет разработан федеральный закон, в котором опишут полномочия государственных органов в области «формирования политики в сфере высокоавтоматизированных и инновационных транспортных средств». Документ установит требования к перевозке пассажиров и грузов, к обязательному наличию ОСАГО, периодичности прохождения техосмотра.

После принятия закона правительство разработает дополнительные поправки к ПДД, порядок расследования ДТП с участием беспилотных авто, правила перевозки пассажиров и грузов, а также аккредитации операторов технического осмотра для диагностики нового вида транспорта. Планируются и поправки к Кодексу об административных правонарушениях со штрафами за нарушение правил эксплуатации беспилотных машин. «Вопрос определения ответственности является дискуссионным и требует глубокой проработки. Механизм определения субъекта правонарушения должен быть гибким и учитывать различные аспекты эксплуатации», — пояснили в Минтрансе.

Напомним, летом 2019 года «Яндекс» продемонстрировал прототип беспилотного автомобиля в действии. Он создан на базе новой модели Hyundai Sonata, однако разработчики компании заявляют — это лишь первый шаг в создании технологии, которую можно будет внедрить в систему любой машины. В 2024 году Apple также планирует запустить производство собственного беспилотного автомобиля Apple Car. Сборку будут осуществлять в американском штате Джорджия совместно с Hyundai Motor и ее дочерней компании Kia Motor.