Как ухаживать за (очень!) чувствительными деснами и по каким рэд-флагам понять, что пора к стоматологу?

Почему десны становятся чувствительными

Причины могут быть разными. Иногда предрасположенность передается по наследству: тонкая слизистая или слабое кровоснабжение делают десны более уязвимыми. Но чаще чувствительность возникает из-за воспаления: гингивита, микротравм или неправильного ухода. К примеру, чрезмерное давление щетки, агрессивный клининг зубной нитью или ершиками повреждают мягкие ткани.

Воспаленные десны становятся красными, отечными, болезненными и кровоточат при прикосновении. Это не просто неприятно, это — знак, что иммунная система реагирует на бактерии в налете, и улыбка находится под угрозой.

Как влияют уход и рацион

Инструменты и техника чистки играют ключевую роль. Жесткая щетина травмирует слизистую, а агрессивные абразивные пасты усиливают раздражение. Соответственно, разумнее использовать мягкие щетки и осуществлять нежные движения, очищая все поверхности зубов, не затрагивая и не повреждая десну. Обязательно посетите обучение гигиене полости рта и подберите правильные средства ухода. Возможно, ваше представление об этом процессе кардинально изменится.

Рацион питания — тоже немаловажный фактор. Кислые продукты, газировка, сладости и частые перекусы создают среду для размножения бактерий, вызывающих воспаление. Полезно после приема пищи полоскать рот водой, а чистку зубов планировать через 20–30 минут, чтобы и слизистая успела восстановиться, и воздействие на эмаль было минимальным.