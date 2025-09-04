Как ухаживать за (очень!) чувствительными деснами и по каким рэд-флагам понять, что пора к стоматологу?

Как лечить душу ощущениями, если мягкие ткани челюсти реагируют не только на щетку и зубную нить (что само по себе неприятно), но и на любимые остроты корейской кухни, мороженое и лимончелло? Если легкий дискомфорт случается редко, то переживать не стоит, но постоянная боль — тревожный сигнал о начале воспаления. Вместе с Яной Дьячковой, к.м.н., стоматологом, ортодонтом, главным врачом клиники Клиника ортодонтии и функциональной стоматологии разбираемся, когда стоит насторожиться и что делать в случае возникновения проблемы.
Почему десны становятся чувствительными
Причины могут быть разными. Иногда предрасположенность передается по наследству: тонкая слизистая или слабое кровоснабжение делают десны более уязвимыми. Но чаще чувствительность возникает из-за воспаления: гингивита, микротравм или неправильного ухода. К примеру, чрезмерное давление щетки, агрессивный клининг зубной нитью или ершиками повреждают мягкие ткани.
Воспаленные десны становятся красными, отечными, болезненными и кровоточат при прикосновении. Это не просто неприятно, это — знак, что иммунная система реагирует на бактерии в налете, и улыбка находится под угрозой.
Как влияют уход и рацион
Инструменты и техника чистки играют ключевую роль. Жесткая щетина травмирует слизистую, а агрессивные абразивные пасты усиливают раздражение. Соответственно, разумнее использовать мягкие щетки и осуществлять нежные движения, очищая все поверхности зубов, не затрагивая и не повреждая десну. Обязательно посетите обучение гигиене полости рта и подберите правильные средства ухода. Возможно, ваше представление об этом процессе кардинально изменится.
Рацион питания — тоже немаловажный фактор. Кислые продукты, газировка, сладости и частые перекусы создают среду для размножения бактерий, вызывающих воспаление. Полезно после приема пищи полоскать рот водой, а чистку зубов планировать через 20–30 минут, чтобы и слизистая успела восстановиться, и воздействие на эмаль было минимальным.
Кровоточивость десен — когда это опасно
Однажды появившаяся алая капля — не повод для тревоги, особенно после острой, пряной и/или очень горячей пищи (так что от том-яма на всю жизнь точно не отказываемся!). Но регулярная кровоточивость при использовании зубной щетки, нити или во время / после радующего все рецепторы ужина — красный флаг, который может указывать на гингивит. На ранней стадии заболевания десны могут не болеть, поэтому люди нередко игнорируют симптомы.
Почему нельзя запускать гингивит
Гингивит — это ранний сигнал, который дает шанс предотвратить более серьезные последствия. Пока человек ждет, что «все пройдет само», воспаление распространяется на связки и кость, развивается пародонтит, а зубы теряют опору. Таким образом, повышается их подвижность, возрастает риск преждевременной потери. Может возникнуть оголение шеек зубов — рецессии.
Стоматологи ежедневно сталкиваются с тем, что пациенты приходят слишком поздно — когда болезнь уже дала осложнения. Но ранняя диагностика и правильная индивидуальная стратегия противодействия позволяют остановить патопроцесс и сохранить здоровье улыбки. Если вы заметили чувствительность или кровоточивость, не откладывайте визит!
Как лечат воспаление десен
Терапия направлена на устранение причины заболевания. Как правило, программа включает:
- удаление налета и камня;
- полировку эмали;
- подбор оптимальных средств гигиены;
- ликбез от врача о правильном уходе за полостью рта;
- при необходимости — назначение антисептических ополаскивателей или гелей.
И уже через несколько дней десны становятся плотнее, исчезает кровоточивость, а чувствительность снижается!
Важно понимать, что даже самая тщательная домашняя рутина без профессиональной чистки не решает проблему. Поддесневой камень остается, и воспаление продолжает действовать изнутри. Иногда требуются несколько сеансов и дополнительные визиты в клинику, чтобы закрепить результат и предупредить рецидив. В стоматологической практике после проведения профгигиены полости рта мы часто назначаем контрольный бесплатный осмотр, чтобы убедиться: у человека получается поддерживать самостоятельный уход. Если же нет, то помогаем ему исправить ситуацию.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
