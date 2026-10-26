Зумеры меньше других занимаются сексом! Мир правда переживает «сексуальную рецессию»?

Журнал Playboy опубликовал масштабное исследование сексуальной жизни современной молодежи. Авторы опросили несколько тысяч человек, чтобы узнать, как часто они занимаются сексом и какие факторы на это влияют. На первый взгляд, результаты подтверждают известную мысль: романтическая активность зумеров ниже, чем у их родителей. Однако значит ли это, что секс вообще не интересен молодым людям? Правда ли интернет снижает количество романтических отношений? И стоит ли вообще воспринимать все это как проблему? Собака.ru изучила результаты коллег из Playboy и попросила социолога Жанну Чернову прокомментировать их. Спойлер: все несколько сложнее, чем кажется.
Этой осенью легендарный американский журнал Playboy совместно с Институтом Кинси (научное учреждение, специализирующееся на исследованиях гендера и сексуальности) опубликовали масштабное исследование Gen Z Sex Survey.
Журналисты и исследователи опросили 2373 человека в возрасте от 18 до 29 лет. Цель опроса — понять, как выглядит сексуальная активность молодых людей. Главные выводы получились следующими.
Вывод 1. Каждый пятый вообще не имел сексуальных партнеров
Один из самых показательных результатов: 19% опрошенных вообще не имели в своей жизни ни одного сексуального партнера (еще 16% имели интимную близость с одним человеком). При этом девушки, оказываются, чуть более активны — среди них лишь 16% ни разу ни с кем не спали. Для молодых мужчин этот показатель — 21,5%
Среднее количество партнеров оценивается в 3–5 человек. Для сравнения Playboy приводит данные опроса читателей, проведенного журналом в 1983-м. Он показывал, что среднее число сексуальных партнеров для тогдашних молодых людей (к коим относилось поколение X) составляло 20 для мужчин и 15 для женщин. Впрочем, напрямую эти цифры сравнивать нельзя, вполне возможно, что столь высокие результаты из прошлого объяснялись интересами аудитории журнала.
Что говорит наука?
Как поясняет ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова, академические исследования действительно фиксируют снижение некоторых параметров сексуальной активности. Однако ученые пока не пришли к согласию относительно того, как понимать эти изменения.
«Одни работы показывают, что доля американских мужчин 18–24 лет, не имевших секса за предыдущий год, увеличивается: с 18,9% в 2000–2002 годах до 30,9% в 2016–2018 годах. Другие исследования, на других массивах данных, не подтверждают в качестве общей тенденции рост сексуальной неактивности мужчин», — говорит Чернова.
Самый главный вопрос, продолжает ученая, заключается в том, правда ли речь о снижении активности интимной жизни или просто об откладывании ее начала. «В одной категории "молодежь" в таких исследованиях объединяются 18- и 29-летние люди, — поясняет Чернова. — Возможно, часть результата связана просто с изменением представлений о взрослении, в том числе с откладыванием сексуального дебюта».
Вывод 2: Зумеры на самом деле хотят секса, но не могут его себе позволить
Авторы исследования подчеркивают: интимная жизнь сегодняшних молодых людей может быть не так активна, как у предыдущих поколений, но это не значит, что зумерам неинтересен секс.
Лишь 20,9% опрошенных сообщили о том, что не испытывают или почти не испытывают интереса к сексуальной активности. Почти половина респондентов (46,2%) признается, что этот интерес у них сильный или очень сильный. Однако здесь возникает целый ряд проблем (и нет, социальные сети далеко не главная из них).
Так, 43% заявили, что финансовые проблемы осложняют им поиск партнера или поддержание романтических отношений. «В мире, где коктейль стоит 30 долларов, экономия неизбежна», — пишет журнал.
Еще одно важное ограничение (напрямую связанное с предыдущим) — отсутствие собственного жилья. «64% респондентов, живущих с родителями, не имели сексуального опыта в последние три месяца», — отмечают авторы Playboy.
Что говорит наука?
Снижение доходов действительно оказывает влияние на романтическую активность молодых людей, подтверждает Жанна Чернова из Социологического института РАН. Это признают авторы академических исследований.
Жизнь в родительском доме также считается важным фактором. Так, Роберт Бозик, ученый из Университета Райса (расположен в Техасе) еще в 2021 году опубликовал работу, в которой говорится, что «мужчины, которые живут дома с родителями, чаще воздерживаются от половых отношений».
Однако, добавляет Жанна Чернова, встает вопрос о том, что в данном случае на что влияет. Молодые люди меньше занимаются сексом, так как живут с родителями, или они живут с родителями, так как не имеют романтических отношений. Возможен и более сложный механизм: молодые люди меньше устраивают свиданий из-за отсутствия личного пространства, в итоге они реже встречают романтических партнеров, в результате чего у них меньше поводов съезжать от родителей.
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН, автор канала «Женщина, у которой накопилось»:
«Однако экономика не дает универсального объяснения: британское исследование обнаружило, что частота секса сильнее всего снижалась среди людей старше 25 лет и состоящих в браке или живущих с партнером».
Вывод 3: Дело действительно не только в деньгах
Значительное число респондентов заявило об усталости от дейтинг-приложений. Почти две трети опрошенных (60%) ответили, что знакомиться им мешает страх отказа.
Параллельно 34% молодых мужчин заявляют, что интернет-порно позволяет им удовлетворять сексуальные потребности и снижает мотивацию к знакомствам с людьми (среди женщин такой ответ дали 22% опрошенных).
«Многие респонденты описывают цифровую близость как более простую, менее эмоционально затратную и более доступную, нежели отношения с реальными людьми. Как сказал один из участников опроса: "Это бесплатно, всегда доступно, и нет риска отказа"», — пишет Playboy.
Еще одна причина — привычки поколения зумеров. К примеру, их несколько меньший интерес к алкоголю. Так, около трети опрошенных — 31,5% выпивают в компании раз в несколько месяцев. Еще 34,5% делают это реже раза в неделю.
Что говорит наука?
Организация жизни молодых людей, их привычки, ментальное здоровье действительно вносят значительный вклад в сравнительное снижение сексуальной активности. Одно из исследований 2022 года показывает, как стресс и депрессия времен пандемии сказались на сексуальном влечении молодых людей.
Также исследователи отмечают связь роста времени перед экраном и падения сексуальной активности молодых людей.
Однако снижение интереса к совместному потреблению алкоголя действительно считается одним из важнейших факторов падения сексуальной активности. Этому вопросу посвящено несколько работ. «Впрочем, — говорит Жанна Чернова, — сокращение случайных сексуальных контактов, происходивших в состоянии опьянения, вряд ли можно автоматически считать свидетельством социальной проблемы».
Вывод 4: Молодые люди считают, что окружающие занимаются сексом больше них
По мнению 53% опрошенных, люди вокруг чаще вступают в романтические и интимные контакты, нежели они сами. Еще 23% не могут точно ответить на вопрос. Впрочем, кажется, далеко не все грустят по этому поводу. Так, 62% опрошенных ответили, что оценивают свою сексуальную жизнь как среднюю или выше среднего.
Что говорит наука?
Как отмечает Жанна Чернова из Социологического института РАН, это расхождение показывает, что представления о том, сколько секса должно быть у человека, и его собственные потребности могут существенно различаться.
«Иными словами, человек может считать свою сексуальную активность недостаточной по сравнению с окружающими, но при этом не испытывать потребности ее увеличивать», — говорит она.
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН, автор канала «Женщина, у которой накопилось»:
«Наконец, важно, кто и как рассказывает о "сексуальной рецессии", превращая это в социальную проблему. Обсуждение сексуальной рецессии одновременно становится обсуждением того, какие формы интимной жизни общество считает желательными. В результате статистика сексуальной активности становится основанием для суждений о том, как должна быть устроена интимная жизнь молодых людей. При этом вопрос о том, насколько сами молодые люди воспринимают происходящие изменения как проблему, остается открытым».
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