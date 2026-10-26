Зумеры меньше других занимаются сексом! Мир правда переживает «сексуальную рецессию»?

Один из самых показательных результатов: 19% опрошенных вообще не имели в своей жизни ни одного сексуального партнера (еще 16% имели интимную близость с одним человеком). При этом девушки, оказываются, чуть более активны — среди них лишь 16% ни разу ни с кем не спали. Для молодых мужчин этот показатель — 21,5%

Среднее количество партнеров оценивается в 3–5 человек. Для сравнения Playboy приводит данные опроса читателей, проведенного журналом в 1983-м. Он показывал, что среднее число сексуальных партнеров для тогдашних молодых людей (к коим относилось поколение X) составляло 20 для мужчин и 15 для женщин. Впрочем, напрямую эти цифры сравнивать нельзя, вполне возможно, что столь высокие результаты из прошлого объяснялись интересами аудитории журнала.