Говорят, зумеры и миллениалы не пьют вино, поэтому отрасль в кризисе! Это правда? Есть ли будущее у Шардоне и Пино Нуар?

Что случилось?

Продажи вина снижаются, причем это происходит по всему миру. В России по итогам первого полугодия 2026-го падение составило 2,7%. В 2025-м в стране также наблюдалось снижение продаж по сравнению с 2024-м. «Винный рынок в России переживает стагнацию. С одной стороны, из-за увеличения НДС и акцизов выросла себестоимость продукции, с другой — снизилось среднедушевое потребление алкоголя», — отмечают в компании Simple Group.

В США продажи вина упали до уровня конца 2000-х годов. Это побуждает фермеров из Калифорнии — одного из центров современного виноделия — сжигать свои лозы. «У нас буквально сейчас нет способа заработать [на вине]», — рассказывает генеральный директор калифорнийской Valley Farm Management Джейсон Смит в беседе с New York Times.

Параллельно во Франции набирает обороны программа очистки земли от ставших нерентабельными виноградников. В общей сложности заявки поданы на вырубку 28 тысяч гектаров. «Отрасль переживает структурный кризис, связанный, в частности, с изменением климата и новыми потребительскими предпочтениями», — пишет французская Figaro.

Нередко под этими пользовательскими предпочтениями подразумевают отказ молодых людей от вина. «Становится ясно, что по каким-то причинам сегодняшнее молодое поколение просто меньше интересуется алкоголем и с большей вероятностью, чем старшие поколения, считает его опасным для своего здоровья и участвует в периодах воздержания, таких как "Сухой январь"», — еще в 2025 году заявлял Джордж Ф. Куб из американского Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем.