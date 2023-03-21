«Тиндер-выгорание»: как дейтинг-приложения влияют на психическое здоровье?

Как приложения для знакомств могут делать нас счастливыми

Вза­им­ная симпатия с по­нра­вив­шим­ся нам пользователем под­ни­ма­ет на­стро­е­ние и са­мо­оцен­ку. Когда человек видит уве­дом­ле­ние о лайке или мэтче, в мозгу выделяется дофамин. Этот нейромедиатор реагирует на успешно завершенное действие и создает чувство удовлетворения, например, как после секса, вкусной еды, спорта. Он нужен, чтобы мотивировать организм на полезные действия, обучать и закреплять эти последовательности в памяти. Чем чаще они повторяются, тем прочнее связь между действием и наградой.

По мнению доцента клинической психиатрии в Медицинской школе Университета Коннектикут Дэвида Нил Гринфилда, когда человек пользуется дейтинг-приложение и смотрит, кто из пользователей проявил взаимную симпатию, может произойти две вещи: «Во-пер­вых, вы жде­те, что най­де­те же­ла­е­мое — и это ожи­да­е­мое воз­на­граж­де­ние по­вы­ша­ет уро­вень до­фа­ми­на на 100%. А во-вто­рых, ко­гда вы дей­стви­тель­но най­де­те кого-то ин­те­рес­но­го, по­лу­чи­те по­втор­ный вы­брос до­фа­ми­на». Об­щее ко­ли­че­ство нейромедиатора мо­жет зашкаливать и обес­пе­чить большой при­лив сча­стья.

Бесконечная возможность выбора и легкий доступ к дофамину может вызывать привыкание. Человек становится зависим от чужого одобрения, а взаимные свайпы и лайки начинают работать как инструмент валидации. Вместо того, чтобы искать новые знакомства, пользователь гонится за подтверждением своей значимости. То есть мы рассматриваем уже не тех партнеров, которые бы могли понравиться нам, а тех, кому могли бы понравиться мы — а эти категории могут отличаться.