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Здоровье

«Тиндер-выгорание»: как дейтинг-приложения влияют на психическое здоровье?

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Каждый третий человек в мире пользуется дейтинг-приложениями: 48% респондентов делают это ради развлечения, 19% — ищут партнера, 13% — интересует только секс. Некоторые постоянные пользователи говорят, что онлайн-знакомства могут превращаться в рутину и негативно влиять на состояние. «Собака.ru» вместе с экспертами рассказывает о том, что такое «Тиндер-выгорание» и как такие сервисы и когда могут сказываться на психическом здоровье. 

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Как приложения для знакомств могут делать нас счастливыми

Вза­им­ная симпатия с по­нра­вив­шим­ся нам пользователем под­ни­ма­ет на­стро­е­ние и са­мо­оцен­ку. Когда человек видит уве­дом­ле­ние о лайке или мэтче, в мозгу выделяется дофамин. Этот нейромедиатор реагирует на успешно завершенное действие и создает чувство удовлетворения, например, как после секса, вкусной еды, спорта. Он нужен, чтобы мотивировать организм на полезные действия, обучать и закреплять эти последовательности в памяти. Чем чаще они повторяются, тем прочнее связь между действием и наградой.

По мнению доцента клинической психиатрии в Медицинской школе Университета Коннектикут Дэвида Нил Гринфилда, когда человек пользуется дейтинг-приложение и смотрит, кто из пользователей проявил взаимную симпатию, может произойти две вещи: «Во-пер­вых, вы жде­те, что най­де­те же­ла­е­мое — и это ожи­да­е­мое воз­на­граж­де­ние по­вы­ша­ет уро­вень до­фа­ми­на на 100%. А во-вто­рых, ко­гда вы дей­стви­тель­но най­де­те кого-то ин­те­рес­но­го, по­лу­чи­те по­втор­ный вы­брос до­фа­ми­на». Об­щее ко­ли­че­ство нейромедиатора мо­жет зашкаливать и обес­пе­чить большой при­лив сча­стья.

Бесконечная возможность выбора и легкий доступ к дофамину может вызывать привыкание. Человек становится зависим от чужого одобрения, а взаимные свайпы и лайки начинают работать как инструмент валидации. Вместо того, чтобы искать новые знакомства, пользователь гонится за подтверждением своей значимости. То есть мы рассматриваем уже не тех партнеров, которые бы могли понравиться нам, а тех, кому могли бы понравиться мы — а эти категории могут отличаться.

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Могут ли дейтинг-сервисы усугублять депрессивные состояния?

В журнале BMC Psychology опубликовали исследование о влиянии приложений для знакомств на основе свайпа на психическое здоровье. Специалисты пытались определить, отмечают ли пользователи дейтинг-сервисов более высокий уровень стресса в сравнении с теми, кто их не использует. Большинство респондентов (40,4%) отметили положительное влияние сервисов на самооценку, о негативном сообщили 28,7% респондентов. При этом ученые обнаружили: использование таких сервисов в основном было связано с большим стрессом и депрессивными состояниями.

«Постоянный пользователь дейтинг-сервисов, который заводит большое количество знакомств, не получая отклика и не доходя до реальных свиданий; а если встречи происходят, то они одноразовые или заканчиваются сразу после секса, будет ощущать усиление депрессивной и тревожной симптоматики. Сталкиваясь с отказами или отсутствием взаимных свайпов, он может переносить это на себя и думать о своей дефективности», — отмечает в разговоре «Собака.ru» психиатр, сексолог, врач клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Open Mind Валерия Шмакова.

Заведующий кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Евгений Абриталин в разговоре с «Собака.ru» отмечает: «именно причина, по которой человек регистрируется в приложениях для знакомств, может стать предпосылкой для развития депрессивных состояний. Поводом могут быть проблемы в сексуальной жизни, сложности в установлении социальных контактов — а неудачи в интернете дополнительно усугубляют переживания».

Существует ли дейтинг-выгорание и как его распознать?

The New York Times опубликовала статью о том, что приложения для знакомств приводят к выгоранию. В материале журналистка рассказывает историю 28-летней девушки Эбби, которая 8 лет регулярно пользуется сервисами для знакомств. На поиски партнера она тратит два часа в день. За все время ни одна встреча не переросла в длительные отношения. Но Эбби продолжает планировать свидания, просматривать анкеты, потому что ей кажется, что если она выйдет из системы, то упустит свой шанс. Пользовательница подчеркивает: «Это действительно почти как эта работа на неполный день». Подобное ощущают и другие: аналитическая компания Singles Reports провела опрос, согласно которому 80% пользователей испытывают эмоциональное выгорание или усталость от онлайн-знакомств.

Сексолог и психиатр, врач клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Open Mind Валерия Шмакова отмечает: любая рутинная деятельность может приводить к выгоранию. «Если человек большую часть времени проводит на сайтах знакомств, постоянно перебирая варианты, одновременно ведет диалог в приложении с большим количеством людей, а общение с потенциальными партнерами не переходит в офлайн-формат, конечно, это вгоняет человека в состояние фрустрации», — утверждает она. 

Из признаков дейтинг-выгорания выделяют следующие: онлайн-знакомства превращаются в рутинную работу, «дело не доходит до переписки», человек пользуется сервисом из-за страха упущенных возможностей, «иде­те на сви­да­ние ради сви­да­ния, а не ради че­ло­ве­ка», выбираете одних и тех же людей в разных сервисах для знакомств, чаще сталкиваетесь с гостингом и начинаете тоже без предупреждения игнорировать сообщения собеседника.

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Как не навредить себе?

Психиатр и сексолог, врач клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Open Mind Валерия Шмакова считает: «Для начала важно понять: для чего человек заходит на эту платформу — ищет секс, романтические отношения или просто общение. Затем определить для себя ряд критериев: каким должен быть партнер/собеседник, каких отношений он хочет и хочет ли их, пережил ли он прошлые отношения, в гармонии ли он сам с собой. В процессе онлайн-общения не стоит скидывать интимные фотографии, делиться личными данными, в том числе паспортными, и отправлять деньги». Чтобы избежать выгорания, можно попробовать снизить скорость поисков потенциального партнера, подходить к нему более избирательно, соблюдать баланс между реальной жизнью и виртуальной — не забывать про работу, спорт, друзей и личные увлечения.

Многие подумают, что удалив приложение, легко избавятся от всех бед. Профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Джек Тарбан считает, что этого недостаточно — важно понять, почему дейтинг-сервисы становятся триггерами проблем. «Спросите себя, как влияют на вас приложения для знакомств — успокаивают или наоборот вгоняют в еще большую тревогу? Вы идете на свидание,потому что вам на самом деле нравится человек или из страха остаться одному вечером? Становится ли вам легче от случайных свиданий или вы чувствуете себя еще хуже?», — говорит он. С этим согласен и Евгений Абриталин: «Если человек каждый раз в тревоге просматривает анкеты в интернете и набирает сообщения пользователям, опасаясь отказа, а другие варианты поиска потенциального партнера или друга не рассматривает, стоит обратиться за помощью к психотерапевту и понять, что именно побуждает пользоваться такими сервисами».

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