Как устанавливать личные границы, не боясь потерять близкого человека? О чем можно договориться, а где нельзя идти на уступки?

Жесткие границы

Жесткие границы необходимы нам для физической и эмоциональной безопасности и для поддержания отношений. Они связаны с нашими потребностями, ценностями, принципами и достоинством. Несмотря на то что у каждого границы свои, некоторые жесткие границы должны быть универсальными: например, недопустимы физическое или словесное насилие, посягательство на свободу и права; необходимы уважение и честность. Эти границы нужно защищать, они не подлежат обсуждению ни под каким предлогом. Если они нарушаются, нужно немедленно давать отпор. Определение границ, которые не подлежат обсуждению, и уверенное их отстаивание необходимы для эффективного выстраивания границ. Знание того, что действительно важно, позволит нам быть более гибкими и терпимыми к второстепенным вещам и позволит избежать лимитизма.

Гибкие границы

Гибкие границы — те, где мы можем пойти на уступки: хотя они основаны на наших предпочтениях и желаниях, они не ставят под угрозу нашу физическую или эмоциональную неприкосновенность, наше достоинство и не затрагивают наши ценности или принципы. Это дает нам возможность адаптироваться к потребностям и вкусам других людей и таким образом поддерживать баланс в отношениях.

Когда гибкие границы двух лиц не совпадают, люди могут их обсудить и прийти к соглашению.

Три шага к осознанию границ

1. Уделим время обдумыванию жестких и гибких границ. Помните — принципиальность в одних вопросах позволяет нам быть гибкими в других и таким образом адаптироваться к окружающим, согласовывать с ними правила, лежащие в основе отношений, и поддерживать их, несмотря на существующие различия

2. Выявим отношения, где наши границы не соблюдаются или где нам труднее говорить «нет». Для этого будет полезно проанализировать все близкие отношения, чтобы определить, где существуют наибольшие трудности с установлением или соблюдением границ.

Есть люди, при общении с которыми трудно отстаивать свои права, либо потому, что они агрессивны или склонны к манипуляциям, либо потому, что они вызывают у нас такое уважение, что мы забываем об уважении к самим себе. Так часто бывает, когда человек напоминает нам того, кто был к нам очень требователен в прошлом. Например, если в детстве у нас был очень властный отец, вполне возможно, что человек, напоминающий его (уверенный в себе мужчина, старше нас и с жестким характером), заставит нас почувствовать себя детьми и будет труднее ассертивно сообщать ему о своих границах и отказывать в просьбах.

Однако бывает и обратное: мы сами охотнее уважаем границы одних, чем других. Необходимо притормозить и задуматься, уважаем ли мы права других людей в равной степени (независимо от того, требуют они этого или нет: это должно быть добро вольным действием, продиктованным нашей собственной этикой). Это одно из самых трудных упражнений самопознания, потому что оно требует внимательности к себе и, прежде всего, смирения, честности и высокого эмоционального интеллекта

3. Определим ситуации, в которых нам труднее отстаивать границы или говорить «нет». Точно так же, как бывает трудно установить и отстаивать границы при общении с некоторыми людьми, подобное может происходить и в определенных ситуациях. Например, обычно сложнее отказывать, когда мы находимся в компании и все остальные уже дали свое согласие (из-за группового давления), или высказать отрицательное мнение не одному человеку, а группе людей. Умение определять ситуации, в которых труднее всего обозначить свои границы, поможет уделять им больше внимания и искать конкретные решения.