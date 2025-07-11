Как устанавливать личные границы, не боясь потерять близкого человека? О чем можно договориться, а где нельзя идти на уступки?

Если за неделю ваши нервы побеспокоило рекордное количество персон, то вот домашка на выходные: подтянуть матчасть, как говорить людям «нет» и расставлять свои приоритеты. Все о жестких и гибких границах, способах их осознать и артикулировать — разложила по полочкам нейропсихолог Альба Кардальда в книге «Как посылать к черту вежливо».
Что можно и что нельзя обсуждать
Часто случается, что наш образ действия просто не совпадает с образом действия другого человека, но, если кто-то нам не подходит, это не делает его плохим человеком. Не всегда другой виноват и является токсичной личностью, нарциссом или психопатом. Порой люди просто несовместимы, и мы должны уметь это признать, чтобы принять наилучшее решение для всех. Кроме того, у каждого человека есть свои собственные потребности и правила игры; нет хороших или плохих, правильных или неправильных, они просто у всех разные.
Если границы другого человека совпадают с нашими, можно установить с ним связь, если же границы несовместимы, у нас есть право отказаться от общения. Это относится к каждому участнику отношений, то есть, если другому человеку не подойдут наши границы, мы должны принять и уважать его право уйти.
Для определения собственных правил и границ существуют два очень мощных инструмента: эмоции и самопознание. Эмоции станут нашим компасом и предупредят, если что-то покажется приятным или неприятным, а самопознание позволит придать эмоциям более глубокий смысл и значение, побуждая определить и осознать границы.
Основных эмоций шесть: радость, удивление, страх, гнев, грусть, отвращение. Только одна из них однозначно приятна, еще четыре неприятны, а удивление может быть разным. Это означает, что мозг гораздо лучше сигнализирует, какие вещи могут представлять опасность, чтобы мы держались от них подальше, чем показывает, что могло бы нас порадовать. Стараясь избавиться от неприятных эмоций (как в случае с наивным мышлением), мы перестанем слышать предупреждения об опасности, а это все равно что заблудиться со сломанным компасом. Все эмоции имеют право на существование, и всем им нужно уделять внимание.
При осознании личных границ нужно понимать, что они бывают двух типов: те, нарушать которые ни в коем случае недопустимо, и гибкие границы, где мы можем действовать по ситуации.
Жесткие границы
Жесткие границы необходимы нам для физической и эмоциональной безопасности и для поддержания отношений. Они связаны с нашими потребностями, ценностями, принципами и достоинством. Несмотря на то что у каждого границы свои, некоторые жесткие границы должны быть универсальными: например, недопустимы физическое или словесное насилие, посягательство на свободу и права; необходимы уважение и честность. Эти границы нужно защищать, они не подлежат обсуждению ни под каким предлогом. Если они нарушаются, нужно немедленно давать отпор. Определение границ, которые не подлежат обсуждению, и уверенное их отстаивание необходимы для эффективного выстраивания границ. Знание того, что действительно важно, позволит нам быть более гибкими и терпимыми к второстепенным вещам и позволит избежать лимитизма.
Гибкие границы
Гибкие границы — те, где мы можем пойти на уступки: хотя они основаны на наших предпочтениях и желаниях, они не ставят под угрозу нашу физическую или эмоциональную неприкосновенность, наше достоинство и не затрагивают наши ценности или принципы. Это дает нам возможность адаптироваться к потребностям и вкусам других людей и таким образом поддерживать баланс в отношениях.
Когда гибкие границы двух лиц не совпадают, люди могут их обсудить и прийти к соглашению.
Три шага к осознанию границ
1. Уделим время обдумыванию жестких и гибких границ. Помните — принципиальность в одних вопросах позволяет нам быть гибкими в других и таким образом адаптироваться к окружающим, согласовывать с ними правила, лежащие в основе отношений, и поддерживать их, несмотря на существующие различия
2. Выявим отношения, где наши границы не соблюдаются или где нам труднее говорить «нет». Для этого будет полезно проанализировать все близкие отношения, чтобы определить, где существуют наибольшие трудности с установлением или соблюдением границ.
Есть люди, при общении с которыми трудно отстаивать свои права, либо потому, что они агрессивны или склонны к манипуляциям, либо потому, что они вызывают у нас такое уважение, что мы забываем об уважении к самим себе. Так часто бывает, когда человек напоминает нам того, кто был к нам очень требователен в прошлом. Например, если в детстве у нас был очень властный отец, вполне возможно, что человек, напоминающий его (уверенный в себе мужчина, старше нас и с жестким характером), заставит нас почувствовать себя детьми и будет труднее ассертивно сообщать ему о своих границах и отказывать в просьбах.
Однако бывает и обратное: мы сами охотнее уважаем границы одних, чем других. Необходимо притормозить и задуматься, уважаем ли мы права других людей в равной степени (независимо от того, требуют они этого или нет: это должно быть добро вольным действием, продиктованным нашей собственной этикой). Это одно из самых трудных упражнений самопознания, потому что оно требует внимательности к себе и, прежде всего, смирения, честности и высокого эмоционального интеллекта
3. Определим ситуации, в которых нам труднее отстаивать границы или говорить «нет». Точно так же, как бывает трудно установить и отстаивать границы при общении с некоторыми людьми, подобное может происходить и в определенных ситуациях. Например, обычно сложнее отказывать, когда мы находимся в компании и все остальные уже дали свое согласие (из-за группового давления), или высказать отрицательное мнение не одному человеку, а группе людей. Умение определять ситуации, в которых труднее всего обозначить свои границы, поможет уделять им больше внимания и искать конкретные решения.
«Потери»
Устанавливая границы для других людей, мы делаем это на самом деле для себя, как бы говоря: «Это меня устраивает, а вот это — не устраивает». Изначально установление границ касается только нас, и мы должны действовать в соответствии с ними, чтобы обеспечивать себе заботу, защиту и уважение. Это значит, что иногда приходится принимать болезненные, но необходимые для психического здоровья и благополучия решения: например, уйти от кого-то или разорвать отношения.
Представьте, что вы открыли службу по доставке готовой еды на дом. На старте бизнеса вы принимаете решение быть на связи 18 часов в день, чтобы ваше малое предприятие развивалось быстрее. Через год вы набираете клиентскую базу, выходите на стабильный доход и готовите качественную еду, но чувствуете, что очень устали. Вы принимаете решение работать меньше (поскольку текущий график мешает вам проводить время со своим партнером и детьми) и объявляет е: отныне вы станете работать по 12 часов в день вместо 18. У вас будет два типа клиентов: те, кто сочувствует вам и понимает ваше решение, и те, кто не сочувствует и возмущается.
Большинство представителей первой группы по-прежнему будут покупать вашу еду; меньшинство, если их график не совпадет с вашим, перестанут, но продолжат вас рекомендовать и ценить. Во второй группе будут те, кто, несмотря на первоначальное раздражение, в конечном итоге признает, что вы человек и у вас такие же потребности, как и у них, и продолжит покупать вашу еду, но будут и недовольные, которые прекратят пользоваться вашим сервисом. Представители последней группы — отвратительные клиенты — те, с которыми приходилось мириться каждом у, кто работает с людьми: они вызывают желание плакать и кричать, они говорят с вами требовательно и с презрением, они по какой-то странной причине не считают, что вас нужно уважать, и думают, что вы рождены, чтобы им угождать. Поверьте, вы не заинтересованы в таких клиентах. Потерять их — не утрата, а приобретение. Подобные ситуации я называю именно приобретениями, а не «потерями».
В личных отношениях происходит то же самое: иногда проигрыш — это победа. Как ни парадоксально, хотя поначалу это может причинять боль, нужно научиться отпускать людей, которые не способны уважать ваши границы или сопереживать вам. Мы должны признать, что не можем поладить со всеми, потому что порой защита своих интересов, забота о себе и честность с самим собой несовместимы с общением с теми, кто нас не уважает. Чтобы ставить в приоритет свое психологическое здоровье, а не радость и выгоду таких людей, нужна здоровая самооценка. В противном случае эти люди останутся в нашем окружении.
Однако часто большинству людей, которые получали от нас привилегии и ничего не отдавали взамен, нужно время, чтобы понять, что происходит, и приспособиться. Поначалу они могут расстраиваться, чувствовать растерянность, не понимать новую динамику отношений и даже злиться и упрекать нас в том, что мы изменились. Что ж, так и есть.
Адаптировавшись и поразмыслив, люди, которые искренне нас любят, независимо от того, понимают ли они наши границы или нет, либо примут их и будут уважать, либо попытаются их обсудить. Следовательно, мы также должны понимать, что на первом этапе установления границ чаще всего приходится сталкиваться с обвинениями и придирками, но через них необходимо пройти и стоять на своем, пока окружающие не адаптируются. Это, безусловно, самый сложный этап, но, когда вы его преодолеете, все наладится.
Комментарии (0)