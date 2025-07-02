Жидкий вибратор, плеже-блеск для губ и лубрико-коктейль (без сахара!): собрали 10 крутых средств интимной косметики

И просто так: как не стесняться секс-шопинга?

«Секс-косметичка — это не просто набор интимных средств, — объясняет Марина Нилова, психолог, сексолог ALVI Clinic. — это проявление заботы о себе, своем теле, границах и сексуальном благополучии. С практической точки зрения это своего рода интимный органайзер. Он создает ощущение безопасности — все необходимое под рукой — значит, меньше поводов для лишних волнений. Не нужно искать что-то "на бегу" или прятать вещи "на второе дно шкафа". Это снижает напряжение и помогает лучше расслабиться, особенно в интимные и волнительные моменты».

По словам эксперта, с точки зрения психологии создание и наличие лав-набора может быть важным внутренним ритуалом: человек как бы говорит: «Я взрослый, я принимаю свою сексуальность, уважаю свое тело и подхожу к интимной жизни с заботой и ответственностью».

Но как преодолеть смущение?

Нас с детства учат, что говорить о сексе «неприлично», в лучшем случае замалчивая эту тему, как будто ее вовсе не существует. Поэтому, даже будучи далеко 18+, мы можем чувствовать неловкость, сталкиваясь с собственными потребностями и желаниями — и это нормально.

Но важно помнить: по определению ВОЗ, каждый человек имеет право на сексуальное благополучие. А значит, вы имеете полное право действовать в сторону своего удовольствия, безопасности и телесного комфорта.

Поэтому первый шаг на пути к преодолению стеснение — постепенно укреплять ощущение нормальности, права на удовольствие и безопасную, зрелую сексуальную жизнь.

«Секс-косметичка здесь может стать не только удобным решением, но и символом, — продолжает Нилова. — "Моя сексуальность — это часть моей жизни. Я не прячу ее. Я уважаю ее". Купите красивый несессер или бьюти-кейс. Пусть он не прячется где-то тайно на дне ящика, а станет частью вашего интимного пространства. Не как что-то постыдное, а как акт принятия себя».

Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.