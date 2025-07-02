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Секс

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Жидкий вибратор, плеже-блеск для губ и лубрико-коктейль (без сахара!): собрали 10 крутых средств интимной косметики

Чтобы стало хорошо до неприличия, время создать (или обновить) goodie bag («сумочку с приятностями»). Нашли все самое нужное: от цитрусового массажного масла-свечи (сконцентрирует на ощущениях) до пассионарного геля для пар и куртуазного концентрата феромонов! А еще спросили у экспертов, почему совершенно точно не надо стесняться.

Wicked Simply Aqua Jelle, 2 970 рублей
Wicked

Wicked Simply Aqua Jelle, 2 970 рублей

Лубрикант на водной основе

Трушный универсал! Обеспечит, чтобы все было гладко, комфортно и безболезненно (для всех!) и без ощущения липкости. Совместим с любыми презервативами и игрушками, легко очищается с помощью H2O. В общем, первый номер по безопасности для любых сюжетов: от всадницы на родео до Женщины-кошки и Бэтмена. Выбирайте смазку с пометкой «гипоаллергенно», чтобы не соскочить в самый важный момент.

Swiss Navy Silicone Lubricant, 2 190 рублей
Swiss Navy

Swiss Navy Silicone Lubricant, 2 190 рублей

Лубрикант на силиконовой или водно-силиконовой основе

Такое средство обладает более длительным эффектом и не высыхает быстро, что особенно важно для продолжительных упражнений в искусстве любви. Если влажные фантазии привели вас в ванную комнату — он отлично подойдет для использования в воде и не потеряет своих свойств. К слову, подходит для вагинального и анального секса, а равно и для эротического массажа.

Orgie LUBE TUBE COCKTAIL, 999 рублей
Orgie

Orgie LUBE TUBE COCKTAIL, 999 рублей

 

Лубрикант для орального секса

Съедобная смазка способствует слюноотделению и делает оральный секс как физиологически проще, так и приятнее, и разнообразнее. Важно: она безопасна для слизистых оболочек и безпроблемно смывается водой. Еще профит — можно совместить удовольствие от игры с гастроэкспириенсом, выбрав, к примеру, версию с нотами пинаколадных ананасов (и что приятно — без сахара!).

Анастасия Канищева

эксперт и руководитель отдела обучения «Точка Любви»

«Личная гигиена и качественные средства — важнейшие аспекты интимного здоровья. И секс-косметичка — это не просто набор для удовольствия, а важный инструмент для поддержания комфорта и безопасности. Поэтому каждому стоит задуматься о содержимом своей goodie bag — ведь это инвестиция в собственное благополучие и уверенность. А тем, у кого пока нет своего "золотого" набора — самое время устроить шопинг и увидеть, как изменилось качество секса».

Массажная свеча Petits Joujoux A trip to Rome, 6 450 рублей
Petits Joujoux

Массажная свеча Petits Joujoux A trip to Rome, 6 450 рублей

Массажная свеча

Не та, которая просто горела на столе, а та, которую зажгли, чтобы подтопить ее воск-масло и устроить сеанс массажа. Не волнуйтесь, уснуть не получится (аромат грейпфрута и бергамота не даст потерять концентрацию!), а текстура (мерси, масло ши и жожоба!) устроит не рваный дрифт, а шелковый путь для скольжения рук. 

Клинер pjur We-Vibe Clean, 1 700 рублей
pjur

Клинер pjur We-Vibe Clean, 1 700 рублей

Клинер для игрушек

Абсолютный маст-хэв для всех, кто хочет жить сексуально и здорово. Гигиенически очищает секс-игрушки (а также менструальные чаши!), удаляя бактерии и остатки смазки, что предотвращает инфекции. Никакого запаха антисептика и разводов!

Использовать именно клинер, но не просто воду с мылом нужно потому, что игрушки из силикона (таковых — большинство) имеют свойство впитывать жидкости — объясняет эксперт Анастасия Канищева, — а клинер содержит специальные вещества-сорбенты, которые вытягивают из материала все патогены.
Концентрат Pheromax Woman, 24 139 рублей
Pheromax

Концентрат Pheromax Woman, 24 139 рублей

 

Концентрат феромонов

Никаких дурацких взмахов палочкой или глупых заклинаний — постигаем зельеварение и биохимию афродизиаков. В составе концентрата, который заменит половину парфюмерного армуара, — активные вещества (окситоцин, андростенол и копулин), которые усиливают выработку собственных феромонов, и тем самым оказывать акцио-воздействие (супермагнит!) на противоположный пол. 

Блеск для губ Shunga Divine Oral Pleasure Coconut Water, 4176 рублей
Shunga

Блеск для губ Shunga Divine Oral Pleasure Coconut Water, 4176 рублей

Блеск для губ

Бьюти-секс-бинго! Красиво блестит на губах (и даже слегка увеличивает, так что обойдетесь без филлеров!), одновременно согревает, охлаждает и покалывает не только их, но и тех, кто к ним прикасается. В кульминации: яркий отклик непубличных частей тела. В гранд-финале: нетривиальные оральные (и не только) ощущения.

Жидкий интимный гель с эффектом вибрации INTT Vibration! Strawberry, 1982 рубля
INTT

Жидкий интимный гель с эффектом вибрации INTT Vibration! Strawberry, 1982 рубля

Жидкий вибратор

Густой восторг. За счет цветка акмеллы в составе (иначе называемой «электрическая маргаритка») дает ощущение вибрации и легкого искрения на слизистых, что усиливает чувствительность партнеров. У некоторых брендов этот гель еще и съедобный, подойдет и для «искра, буря, безумие» поцелуев и языковых этюдов, а еще просто как дразнящее средство для двоих.

Гель YESforLOV Couples Elixir Sensations & Prowess, 3699 рублей
YESforLOV

Гель YESforLOV Couples Elixir Sensations & Prowess, 3699 рублей

Возбуждающий гель для пар

В прямом смысле про песнь льда и пламени. Стимулирует благодаря тому, что работает по принципу попеременного согревания и охлаждения интимной зоны. Приток крови к половым органам увеличивается + нервные окончания на взводе = сатисфекшн в пять октав.

Масло Concorde Massage Oil Сахарная вата, 1 710 рублей
Concorde Plaisir Secrets

Масло Concorde Massage Oil Сахарная вата, 1 710 рублей

Съедобное разогревающее масло

Еще кое-что в копилку гастроэнтузиастов! Приятно ощущается на коже, не забивает поры и не пристает к рукам (это дело вашей зазнобы!). Хот-факт: классно возбуждает, но при этом не жжет (потому что нет нон-гранта ингредиентов: алкоголя, парабенов, феноксиэтанола), и по мере того, как события и тела становятся все горячее, вкус раскрывается все больше. А еще такое масло — незаменимый помощник в технике глубокого горла, поскольку расслабляет его и активизирует саливацию (выделение слюны).

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И просто так: как не стесняться секс-шопинга?

«Секс-косметичка — это не просто набор интимных средств, — объясняет Марина Нилова, психолог, сексолог ALVI Clinic. — это проявление заботы о себе, своем теле, границах и сексуальном благополучии. С практической точки зрения это своего рода интимный органайзер. Он создает ощущение безопасности — все необходимое под рукой — значит, меньше поводов для лишних волнений. Не нужно искать что-то "на бегу" или прятать вещи "на второе дно шкафа". Это снижает напряжение и помогает лучше расслабиться, особенно в интимные и волнительные моменты». 

По словам эксперта, с точки зрения психологии создание и наличие лав-набора может быть важным внутренним ритуалом: человек как бы говорит: «Я взрослый, я принимаю свою сексуальность, уважаю свое тело и подхожу к интимной жизни с заботой и ответственностью».

Но как преодолеть смущение?

Нас с детства учат, что говорить о сексе «неприлично», в лучшем случае замалчивая эту тему, как будто ее вовсе не существует. Поэтому, даже будучи далеко 18+, мы можем чувствовать неловкость, сталкиваясь с собственными потребностями и желаниями — и это нормально.

Но важно помнить: по определению ВОЗ, каждый человек имеет право на сексуальное благополучие. А значит, вы имеете полное право действовать в сторону своего удовольствия, безопасности и телесного комфорта.

Поэтому первый шаг на пути к преодолению стеснение — постепенно укреплять ощущение нормальности, права на удовольствие и безопасную, зрелую сексуальную жизнь. 

«Секс-косметичка здесь может стать не только удобным решением, но и символом, — продолжает Нилова. — "Моя сексуальность — это часть моей жизни. Я не прячу ее. Я уважаю ее".  Купите красивый несессер или бьюти-кейс. Пусть он не прячется где-то тайно на дне ящика, а станет частью вашего интимного пространства. Не как что-то постыдное, а как акт принятия себя». 

Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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