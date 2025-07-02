Жидкий вибратор, плеже-блеск для губ и лубрико-коктейль (без сахара!): собрали 10 крутых средств интимной косметики

Чтобы стало хорошо до неприличия, время создать (или обновить) goodie bag («сумочку с приятностями»). Нашли все самое нужное: от цитрусового массажного масла-свечи (сконцентрирует на ощущениях) до пассионарного геля для пар и куртуазного концентрата феромонов! А еще спросили у экспертов, почему совершенно точно не надо стесняться.
Лубрикант на водной основе
Трушный универсал! Обеспечит, чтобы все было гладко, комфортно и безболезненно (для всех!) и без ощущения липкости. Совместим с любыми презервативами и игрушками, легко очищается с помощью H2O. В общем, первый номер по безопасности для любых сюжетов: от всадницы на родео до Женщины-кошки и Бэтмена. Выбирайте смазку с пометкой «гипоаллергенно», чтобы не соскочить в самый важный момент.
Лубрикант на силиконовой или водно-силиконовой основе
Такое средство обладает более длительным эффектом и не высыхает быстро, что особенно важно для продолжительных упражнений в искусстве любви. Если влажные фантазии привели вас в ванную комнату — он отлично подойдет для использования в воде и не потеряет своих свойств. К слову, подходит для вагинального и анального секса, а равно и для эротического массажа.
Лубрикант для орального секса
Съедобная смазка способствует слюноотделению и делает оральный секс как физиологически проще, так и приятнее, и разнообразнее. Важно: она безопасна для слизистых оболочек и безпроблемно смывается водой. Еще профит — можно совместить удовольствие от игры с гастроэкспириенсом, выбрав, к примеру, версию с нотами пинаколадных ананасов (и что приятно — без сахара!).
Анастасия Канищева
эксперт и руководитель отдела обучения «Точка Любви»
«Личная гигиена и качественные средства — важнейшие аспекты интимного здоровья. И секс-косметичка — это не просто набор для удовольствия, а важный инструмент для поддержания комфорта и безопасности. Поэтому каждому стоит задуматься о содержимом своей goodie bag — ведь это инвестиция в собственное благополучие и уверенность. А тем, у кого пока нет своего "золотого" набора — самое время устроить шопинг и увидеть, как изменилось качество секса».
Массажная свеча
Не та, которая просто горела на столе, а та, которую зажгли, чтобы подтопить ее воск-масло и устроить сеанс массажа. Не волнуйтесь, уснуть не получится (аромат грейпфрута и бергамота не даст потерять концентрацию!), а текстура (мерси, масло ши и жожоба!) устроит не рваный дрифт, а шелковый путь для скольжения рук.
Клинер для игрушек
Абсолютный маст-хэв для всех, кто хочет жить сексуально и здорово. Гигиенически очищает секс-игрушки (а также менструальные чаши!), удаляя бактерии и остатки смазки, что предотвращает инфекции. Никакого запаха антисептика и разводов!
Концентрат феромонов
Никаких дурацких взмахов палочкой или глупых заклинаний — постигаем зельеварение и биохимию афродизиаков. В составе концентрата, который заменит половину парфюмерного армуара, — активные вещества (окситоцин, андростенол и копулин), которые усиливают выработку собственных феромонов, и тем самым оказывать акцио-воздействие (супермагнит!) на противоположный пол.
Блеск для губ
Бьюти-секс-бинго! Красиво блестит на губах (и даже слегка увеличивает, так что обойдетесь без филлеров!), одновременно согревает, охлаждает и покалывает не только их, но и тех, кто к ним прикасается. В кульминации: яркий отклик непубличных частей тела. В гранд-финале: нетривиальные оральные (и не только) ощущения.
Жидкий вибратор
Густой восторг. За счет цветка акмеллы в составе (иначе называемой «электрическая маргаритка») дает ощущение вибрации и легкого искрения на слизистых, что усиливает чувствительность партнеров. У некоторых брендов этот гель еще и съедобный, подойдет и для «искра, буря, безумие» поцелуев и языковых этюдов, а еще просто как дразнящее средство для двоих.
Возбуждающий гель для пар
В прямом смысле про песнь льда и пламени. Стимулирует благодаря тому, что работает по принципу попеременного согревания и охлаждения интимной зоны. Приток крови к половым органам увеличивается + нервные окончания на взводе = сатисфекшн в пять октав.
Съедобное разогревающее масло
Еще кое-что в копилку гастроэнтузиастов! Приятно ощущается на коже, не забивает поры и не пристает к рукам (это дело вашей зазнобы!). Хот-факт: классно возбуждает, но при этом не жжет (потому что нет нон-гранта ингредиентов: алкоголя, парабенов, феноксиэтанола), и по мере того, как события и тела становятся все горячее, вкус раскрывается все больше. А еще такое масло — незаменимый помощник в технике глубокого горла, поскольку расслабляет его и активизирует саливацию (выделение слюны).
И просто так: как не стесняться секс-шопинга?
«Секс-косметичка — это не просто набор интимных средств, — объясняет Марина Нилова, психолог, сексолог ALVI Clinic. — это проявление заботы о себе, своем теле, границах и сексуальном благополучии. С практической точки зрения это своего рода интимный органайзер. Он создает ощущение безопасности — все необходимое под рукой — значит, меньше поводов для лишних волнений. Не нужно искать что-то "на бегу" или прятать вещи "на второе дно шкафа". Это снижает напряжение и помогает лучше расслабиться, особенно в интимные и волнительные моменты».
По словам эксперта, с точки зрения психологии создание и наличие лав-набора может быть важным внутренним ритуалом: человек как бы говорит: «Я взрослый, я принимаю свою сексуальность, уважаю свое тело и подхожу к интимной жизни с заботой и ответственностью».
Но как преодолеть смущение?
Нас с детства учат, что говорить о сексе «неприлично», в лучшем случае замалчивая эту тему, как будто ее вовсе не существует. Поэтому, даже будучи далеко 18+, мы можем чувствовать неловкость, сталкиваясь с собственными потребностями и желаниями — и это нормально.
Но важно помнить: по определению ВОЗ, каждый человек имеет право на сексуальное благополучие. А значит, вы имеете полное право действовать в сторону своего удовольствия, безопасности и телесного комфорта.
Поэтому первый шаг на пути к преодолению стеснение — постепенно укреплять ощущение нормальности, права на удовольствие и безопасную, зрелую сексуальную жизнь.
«Секс-косметичка здесь может стать не только удобным решением, но и символом, — продолжает Нилова. — "Моя сексуальность — это часть моей жизни. Я не прячу ее. Я уважаю ее". Купите красивый несессер или бьюти-кейс. Пусть он не прячется где-то тайно на дне ящика, а станет частью вашего интимного пространства. Не как что-то постыдное, а как акт принятия себя».
Редакция напоминает, что косметические средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)