Что положить в секс-косметичку? Вот 7 мультифункциональных, эргономичных (и очень приличных!) маст-хэвов

Лав + фэшн

Галстук — идеально-универсальное решение, не занимающее много места в сумке. Как для стилизации мужского и женского образа (на бизнес-встречу!), так и для детализации любовной игры (на сердечное рандеву!). Можно надеть на шею, на волосы, на талию. А еще вариант: связать им руки — some like it hot!