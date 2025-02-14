Что положить в секс-косметичку? Вот 7 мультифункциональных, эргономичных (и очень приличных!) маст-хэвов

Пшик, и готово

Если мы соберемся уйти с узелком в закат, то там точно будет парфюм! Что уж говорить о том, что миниатюра джуса всенепременно должна присутствовать в ежедневных сумках. Приятные ноты уже сами по себе притягательны, но можно применить и легкий биохакинг. Наносим каплю концентрата феромонов, который не сбивает аромат с пути раскрытия, но зато вступает в контакт с кожей и подает окружающим (и самому носителю) почти неуловимые обонятельные сигналы о том, как хорош обладатель запаха.