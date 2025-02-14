Что положить в секс-косметичку? Вот 7 мультифункциональных, эргономичных (и очень приличных!) маст-хэвов

Дамы и господа (да, все-все!), вместе с аптечкой кладем в сумку, чемодан, машину обязательный амурный набор. Включили в него только самое нужное (в разных, даже не романтических аспектах) и совершенно не подозрительное для любопытных глаз соседа у окна (хотя призываем не смущаться и четко обозначать границы). Вдруг любовь нечаянно нагрянет?
Лав + фэшн
Галстук — идеально-универсальное решение, не занимающее много места в сумке. Как для стилизации мужского и женского образа (на бизнес-встречу!), так и для детализации любовной игры (на сердечное рандеву!). Можно надеть на шею, на волосы, на талию. А еще вариант: связать им руки — some like it hot!
Закройте глаза
Ночь и тишина «Сапсана», только фонарь бьет в глаза. Минус вайб, минус аура, минус все. Обязательно берите с собой маску для сна из натуральной ткани, которая не будет натирать и не вызовет аллергию и парниковый эффект. А еще закрывать глаза маской можно не только для сна (и не обязательно надевать ее, можно и одеть). Плюс вайб, плюс аура, плюс все.
Пшик, и готово
Если мы соберемся уйти с узелком в закат, то там точно будет парфюм! Что уж говорить о том, что миниатюра джуса всенепременно должна присутствовать в ежедневных сумках. Приятные ноты уже сами по себе притягательны, но можно применить и легкий биохакинг. Наносим каплю концентрата феромонов, который не сбивает аромат с пути раскрытия, но зато вступает в контакт с кожей и подает окружающим (и самому носителю) почти неуловимые обонятельные сигналы о том, как хорош обладатель запаха.
А чтоб никто не догадался!
Помада и помада, у кого в косметичке ее нет? Один нюанс — это камуфляж, в котором скрывается минивибратор. Форма успокаивает длинноносых Варвар и удовлетворяет эстетические воззрения на секс-девайсы. А содержание радует обладателя гаджета. Кстати, он выполнен из гипоаллергенного силикона и оснащен антистатической технологией для защиты от пыли. Гигиеничность х 10, создателям плюс в карму.
Влажные фантазии
А это уже настоящая помада. Точнее, бальзам с секретиком. Бьюти-задачу по увлажнению и созданию гидролипидного барьера закрывает на «отлично» (спасибо эфирам жожоба, воску акации и семян подсолнечника) и бонусом создает легкий пуш-ап эффект разгоряченных губ (гран мерси ментилу, ментолу и гидрогенизированному касторовому маслу)!
Просто обязательно
Это база всех баз: во время секса используйте лубрикант на водной или силиконовой основе, чтобы любовная игра не закончилась травматизацией. Средства бывают дифференцируются: для орального, вагинального, анального секса; стимулирующие, разогревающие, пролонгирующие, охлаждающие; с ароматизаторами и без и так далее. Если вы адепт разных сценариев, то, конечно, оптимален лубрикант под неймингом «универсальный». А со вкусом или нет — дело предпочтения.
Хочется «сладенького»
Стиль классический: не успеваем поесть. «Перебиваться» десертами, если вы остались без завтрака, обеда и ужина, и провоцировать скачки глюкозы (и тревожности) не советуем, но если нужно всего лишь перекусить, подзарядиться (а заодно и распалить желание), то шоколад в помощь. При чем выбирайте какао-формулу, которая содержит природные афродизиаки, к примеру, маку перуанскую, орех колы, — они не только стимулируют вкусовые сосочки, но и повышают возбуждение, и дают силы на раунд (или даже два) амурной активности.
Редакция напоминает, что бьюти-аксессуары, косметика, гаджеты и пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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