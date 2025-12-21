10 сатисфекшн-подарков для романтического здоровья: укрепляем отношения, качаем любовные навыки и бережем сердца!

Кардио

Ну, вы поняли. Любые нагрузки: от любовных игр до эмоциональных качелей сердце переносит лучше, будучи натренированным. Мы могли бы посоветовать здесь стандартный финес, кросс-фит или даже пилатес, но, признаем, это так себе идея для свидания.

А вот фридайвинг! Искусство ныряльщиков за жемчугом, которое трансформировалось в полноценную практику глубоководного апноэ-дзен-плавания, которое заодно прокачивает легкие, сердце, насыщает организм кислородом и улучшает кровоснабжение (в том числе в области таза, что особенно пригодится вечером) — это 100 из 10. Где в Петербурге обучиться этому мультифункциональному чуду? Рассказали здесь. Советуем взять партнера с собой!