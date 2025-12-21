10 сатисфекшн-подарков для романтического здоровья: укрепляем отношения, качаем любовные навыки и бережем сердца!

Задача: оздоравливаем отношения с партнером и с самим собой, источаем краш-вайб в стиле ретро-интервью Дмитрия Нагиева с Юлией Меньшовой (выберите своего героя!). И для этого читаем великий секс-просвет о том, как хочет женщина, боремся со стереотипами о кольцах в качестве романтического подарка (где заканчивается моветон и начинается здоровый подход?), дарим не-розы, занимаемся кардио (if you know what we mean) и ходим на полезные свидания!
Давай сыграем
Речь не про «Игру в кальмара», не про ролевые и даже не про карточный баттл на раздевание. Все ментально полезнее x 1000. Берем колоду и по очереди наслаждаемся возможностью ответить на эротический вопрос или совершить действие, о котором давно мечталось. Сближает в эмоциональном и физическом смысле и вскапывает благодатную почву для сюжетов упомянутых ролевых.
Релакс, которого не ждешь
Неожиданность — наше все. Дарим ароматические свечи, которые — вуаля — великолепно тают и могут капля за каплей оказаться на партнере, стаа великолепной основой для массажа. А кто-то не согласится, что разминание мышц спины и шеи — это секси? Только выбирайте гипоаллергенные продукты, которые предназначены именно для телесных радостей. Иначе вечер точно перестанет быть томным, но не так, как планируется.
Love is in the air
Мы знаем, что ароматерапия не бездоказательна. Вывод: дарим любимым парфюмы, которые создадут целую обонятельную прелюдию. К тому же Лоран Лё Гернек (талант, работавший c Christian Lacroix, Dolce&Gabbana, Estée Lauder, Guess) и бренд What We Do Is Secret дропнули унисекс-амортенцию с феромонами (мускус), афродизиаками (кориандр, тимьян, амбра) и гурманикой (кола и макаруны!). Говорят, все купидоны дуреют с этой прикормки.
Секс-просвет
Книга — не мейнстрим, а база, которую можно, важно, нужно прочитать как и женщинам-счастливым обладательницам более сложной системы доставки оргазма в организм, так и мужчинам, которые любят своих дам. Как получить и доставить удовольствие? Насколько важна обстановка (спойлер: на много!) А вот эта фантазия [вставить пропущенное] вообще нормальна? Реально ли снова захотеть благоверного, с которым вместе уже 20+ лет? Читаем и познаем.
Для глаз и тела
Многие люди, в хорошем смысле, лукисты. Чем красивее упаковка и сам подарок, тем приятнее. А если презент еще и с бенефитом, то бинго! Так что вместо миллиона алых роз (пожалейте природу и сохраните экологию!) преподнесите одну не-розу. Точнее, секс-игрушку в виде розы с технологией Pleasure Air (бесконтактное всасывающее давление воздуха), которая пробудит не просто G, но А, B, C и все рядом расположенные и не менее чувствительные точки. Важно! Используйте лубрикант на водной или гибридной базе и не забывайте про той-клинер.
Окольцевание
Помолвки 14 февраля — понимаем, не осуждаем. Но что делать если, как говорит Николай Максимович Цискаридзе, паспорт пачкать не хочется, а интересное колечко — очень даже? Предлагаем надеть на палец умный аксессуар, который считывает ритм сердцебиения, частоту дыхания и даже время между отходом ко сну и засыпанием. Вся информация выводится на телефон (щуриться не придется!), и можно легко определить, вы в ресурсе на тихий праздник или на нечто фантастическое с лепестками роз и танцами в конфетти.
Удивите меня
Мы любим гаджеты, вы любите гаджеты, так чего зря время терять и мучиться, что подарить? Вангуем, в вишлисте каждого уважающего себя человека есть нечто, которое как личный метеоролог сообщает, какая сегодня в Петербурге влажность, что по UV-индексу и что это значит для кожи, в которой мы живем. А такое действительно появилось! Свет-наш-смарт-зеркальце считывает погоду вокруг и оценивает качество нанесения средств-протекторов. Пригодится буквально всегда и более, чем расположит к вам валентина / валентинку.
Гастро-свидание
ЗОЖный фудпорн, который подойдет и для завтрака, и для ужина — что еще больше возбуждает вкусовые рецепторы (мы сейчас и про вкус жизни!)? Если хотите сервировать все дома и собственными заботливыми руками, то ловите подборку продуктов-афродизиаков. А если душа требует светского выхода и переглядываний за столиком, как в образцовом ромкоме, то выбирайте крутые споты, разделяющие безглютено-безлактозную философию. Только осторожно! В No Regrets на Зеленина подают сырники из батата с медовой хурмой и цукини лазанью, которые могут серьезно очаровать.
Кардио
Ну, вы поняли. Любые нагрузки: от любовных игр до эмоциональных качелей сердце переносит лучше, будучи натренированным. Мы могли бы посоветовать здесь стандартный финес, кросс-фит или даже пилатес, но, признаем, это так себе идея для свидания.
А вот фридайвинг! Искусство ныряльщиков за жемчугом, которое трансформировалось в полноценную практику глубоководного апноэ-дзен-плавания, которое заодно прокачивает легкие, сердце, насыщает организм кислородом и улучшает кровоснабжение (в том числе в области таза, что особенно пригодится вечером) — это 100 из 10. Где в Петербурге обучиться этому мультифункциональному чуду? Рассказали здесь. Советуем взять партнера с собой!
Секс-велнес каникулы
Что такое секс в широком, а не кликбейтном смысле? Это гармоничные взаимоотношения внутри собственной системы мозг + тело + психика и умение взаимодействовать с ПО другого человека. Появился баг? Все гениальное просто — на починку!
Успокоить нервы, выспаться и устроить everything bath реально дома, но круче еще и обновить мысли и построить новые нейронные связи, сменив обстановку и уехав на оздоровительный курорт. К примеру, превент-эйдж амбассадоры «Первой Линии» разработали программу секс-велнеса (можно пройти отдельно, можно парой!). Жемчужные ванны из которых вместо Людмилы Прокофьевны и Новосельцева выходят Клеопатра и Цезарь, мультисенсорная разгрузка в комнате ментального благополучия, спа с ароматерапией и нейрорелаксацией, тренировки ватсу (японская танцевальная медитация в воде!). Заверните все!
Редакция напоминает, что медицинские услуги и бьюти-продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)