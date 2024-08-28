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Знакомьтесь, коргазм — пик удовольствия и разрядка от занятий спортом (да, и такое бывает!) Вот список упражнений, которые доведут до коргазма

Качать пресс — одно удовольствие (не сарказм, а коргазм!). Оказывается, в нашем теле существует механизм, который может привести к необычной сексуальной разрядке во время тренировки. Как это работает и поддается ли контролю? Какие нагрузки приносят в жизнь дополнительную радость (спойлер: садимся на велосипед и осваиваем скалодром!)? Составили шорт-ликбез.

Roman Samborskyi

Что такое коргазм

Это оргазм, который возникает спонтанно во время выполнения физических упражнений. В литературе встречаются равнозначные коргазму термины: оргазм, вызванный физической нагрузкой (EIO) или сексуальное удовольствие, вызванное физической нагрузкой (EISP). Принцип его формирования ученые до конца не понимают, хотя и изучают явление с середины прошлого века. 

Как это происходит

Основная рабочая теория: когда вы задействуете мышцы кора и тазового дня, чтобы стабилизировать свое тело, вы можете в конечном итоге сократить их таким образом, чтобы вызвать некую внутреннюю стимуляцию, необходимую для достижения оргазма. Ни о чем непристойном в моменте думать не надо — держите себя и штангу в руках.

Со всеми случается

В науке больше информации о женских коргазмах, однако зафиксированы и немногочисленные случаи получения мужчинами удовольствия от занятий спортом. 

На что это похоже

Для женщин коргазм чем-то напоминает не очень интенсивный вагинальный оргазм, то есть ощущения распространяются не поверхностно, как при клиторальном оргазме, а глубоко. Вероятно, что при этом можно почувствовать покалывание в нижней части живота, на внутренней поверхности бедер или в области таза. 

У мужчин коргазм ощущается подобно оргазму простаты (непрерывно), а не как оргазм пениса, связанный с его стимуляцией (пульсацией). Интересно, что при этом, даже если орган не в эрегированном состоянии, возможна эякуляция.

Roman Samborskyi

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Упражнения, которые могут вызвать коргазм

Важный дисклеймер: фиксированной схемы соматической активации, которая приводит к коргазму, нет. Способность каждого человека испытывать его определяется анатомией, психоэмоциональным состоянием, мышечной силой и даже особенностями движения телом во время тренировки. Тем не менее, есть нагрузки, с большей вероятностью приводящие к необычной разрядке. Как правило, это практики, которые задействуют кор, таз и ягодицы.

Для женщин

  • выпады бедрами
  • езда на велосипеде или тренажере (спиннинг)
  • планка
  • поднятие тяжестей
  • подтягивания на канате или шесте
  • подъемы коленей
  • подъемы ног в висе
  • позы из йоги («Дельфин», «Лодка», «Мост», «Орел»— все они прокачивают мышцы брюшного пресса)
  • приседания
  • скалолазание
  • скручивания в стороны
  • упражнения на пресс

Для мужчин

  • бег
  • езда на велосипеде или тренажере
  • поднятие тяжестей
  • подтягивания
  • скалолазание
Кстати, физические нагрузки в принципе повышают вероятность получения оргазма. Исследования показывают, что упражнения снижают риск эректильной дисфункции у мужчин и стимулируют возбуждение у женщин.

Как увеличить шансы на коргазм

Помним, что это явление спонтанное, однако есть лайфхаки, которые подготовят тело к новому ощущению.

Во-первых, хорошо работают тренировки мышц туловища в комбинации с упражнениями Кегеля (укрепляют тазовое дно и снимают болезненность со спины и нижних отделов живота!). Оргазм всегда построен на мышечном сокращении, и сильные мускулы — большой шаг к успеху.

Во-вторых, кардионагрузки, упражнения на ускорение и активацию мышц усиливают желание! Строить вокруг них все занятие не стоит, чтобы не вымотать себя, а вот 20 минут отлично разогреют!

В-третьих — и это самое любопытное — «острые» упражнения (то есть единичные сеансы) могут сами по себе простимулировать половое влечение. Организм, непривыкший к работе мышц и активному кровотоку, резко возбудится. Хотя нужно уточнить — это может быть для него шоком, так что сразу в ударный режим бросаться не стоит. «Хронические» упражнения (выполняемые программно на регулярной основе) тоже положительно влияют на сексуальное удовлетворение, но не разово, а в долгосрочной перспективе.

Не нужны секс-случайности, можно ли обойтись без них

Предотвратить коргазм не сложно. Тут работает единственное правило — избегайте спазмов во время тренировок. Как только почувствуете напряжение, то остановитесь, подышите, чтобы расслабиться и переходите к другому, более «мягкому» упражнению, не ассоциированному с движениями, которые могут привлечь коргазм. 

Редакция напоминает, что занятия спортом имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о спортивной нагрузке и ее допустимости.

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