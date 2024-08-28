Знакомьтесь, коргазм — пик удовольствия и разрядка от занятий спортом (да, и такое бывает!) Вот список упражнений, которые доведут до коргазма

Что такое коргазм

Это оргазм, который возникает спонтанно во время выполнения физических упражнений. В литературе встречаются равнозначные коргазму термины: оргазм, вызванный физической нагрузкой (EIO) или сексуальное удовольствие, вызванное физической нагрузкой (EISP). Принцип его формирования ученые до конца не понимают, хотя и изучают явление с середины прошлого века.

Как это происходит

Основная рабочая теория: когда вы задействуете мышцы кора и тазового дня, чтобы стабилизировать свое тело, вы можете в конечном итоге сократить их таким образом, чтобы вызвать некую внутреннюю стимуляцию, необходимую для достижения оргазма. Ни о чем непристойном в моменте думать не надо — держите себя и штангу в руках.

Со всеми случается

В науке больше информации о женских коргазмах, однако зафиксированы и немногочисленные случаи получения мужчинами удовольствия от занятий спортом.

На что это похоже

Для женщин коргазм чем-то напоминает не очень интенсивный вагинальный оргазм, то есть ощущения распространяются не поверхностно, как при клиторальном оргазме, а глубоко. Вероятно, что при этом можно почувствовать покалывание в нижней части живота, на внутренней поверхности бедер или в области таза.

У мужчин коргазм ощущается подобно оргазму простаты (непрерывно), а не как оргазм пениса, связанный с его стимуляцией (пульсацией). Интересно, что при этом, даже если орган не в эрегированном состоянии, возможна эякуляция.