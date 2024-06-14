Как сделать секс ярче, улучшить осанку и снять боли в пояснице? Учимся выполнять упражнения Кегеля!

Для начала: слишком интенсивные тренировки действительно пагубно влияют на здоровье мышц тазового дна и репродуктивной системы?

Экскурс в анатомию — тазовое дно состоит из связок, фасций, мышц и выполняет функцию поддержки органов малого таза (мочевого пузыря, прямой кишки, мочеиспускательного канала или уретры, репродуктивных органов). Поддержка эта осуществляется путем противодействия повышенному внутрибрюшному давлению во время физических нагрузок.

Поэтому избыточные, интенсивные нагрузки во время занятий спортом без укрепляющих тренировок на мышцы тазового дна, а также упражнения на изначально ослабленный мышечно-связочный аппарат тазового дна могут привести к:

Болям в нижних отделах живота, поясничной области;

Нарушению осанки;

Неконтролируемому подтеканию мочи;

Недержанию газов и содержимого кишечника;

Пролапсу внутренних половых органов у женщин;

Эректильным нарушениям у мужчин.

Одни из самых рискованных видов спорта в этом смысле: тяжелая атлетика, гимнастика, силовые тренировки с оборудованием, джампинг, теннис. Это не значит, что заниматься ими запрещено, но нужно быть особенно внимательным к безопасности!

Как заниматься спортом без вреда?

Глобально спорт, конечно, не вреден, а полезен для здоровья — но! — нагрузки должны быть как регулярными, так и дозированными. Перед началом занятий (как бы надоедливо это ни звучало) необходимо проконсультироваться с сертифицированным специалистом, который подберет для вас необходимый комплекс упражнений. А если вы решили заниматься самостоятельно, то придерживайтесь простых правил: