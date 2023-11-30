Что такое гормональная йога? Кому показано? Полезно для щитовидки? Большой гид от врача и преподавателя-эксперта

Что такое гормональная йога и может ли она влиять на здоровье?

Существует ли гормональная йога — хороший вопрос. Сейчас много дебатов на эту тему. Отправная точка здесь в том, что исторически сложились два мировоззрения: восточное и западное. Большинство европейцев приходят на йога-классы, мечтая развить гибкость тела, чтобы «свернуться калачиком», предполагая, что это чудодейственное средство может спасти от старости, немощи и болезней. Но, по моему опыту, к большому сожалению, не все европейские йога-тичеры уделяют должное внимание важным элементам техники безопасности своих учеников и даже сами иногда травмоопасно выполняют сложные асаны. Можем ли мы с таким отношением к йоге преподавателей говорить о её целебных свойствах? Вряд ли. В пору сохранить то здоровье, что есть на данный момент.

Другой аспект, который вносит раздор в вопрос о существовании гормональной йоги — это современный принцип доказательности. Для того, чтобы убедиться в существовании гормональной йоги, нужно обследовать большое количество людей (несколько тысяч человек, которые должны быть объединены в идентичные группы по заболеваниям и возрасту), провести множество тестов, лабораторных и инструментальных исследований, понаблюдать длительное время за эффектом. Да, некоторые попытки доказать эффективность практики йоги существуют, но это единичные случаи. Эти исследования не имеют весомой значимости. Так сейчас устроен европейский мир.

Но йога — это восточная культура с корнями из древней Индии. Ее истоки берут начало до нашей эры, когда не существовало не только доказательной медицины, но и письменности. Все знания передавались из уст в уста, от учителя к ученику как нечто сокровенное. Йога — это не только работа над подвижностью суставов и физическим здоровьем, но и глубокая проработка духа, духовности, ментального тела. Это путь к осознанности, состоящий из 8 ступеней. Путь ежедневных практик длиною в жизнь. Изучая йогическую литературу, вы найдете описания великих учителей, которые могли левитировать, останавливать сердцебиение, телепортироваться… Если человек в результате правильных тренировок может замедлить биение сердца, может ли он повлиять на гормональную регуляцию в организме? Очень вероятно. Но классические европейские представления о часовых занятиях два раза в неделю, с перерывом на отпуск, плохое настроение и лень вряд ли помогут достичь желаемого. И для современной науки здесь еще «непаханное поле».

Чтобы вам было проще понять — существует гормональная йога или нет — простой совет: найдите грамотного учителя, слушайте его рекомендации, или же обучитесь корректной самостоятельной практике и занимайтесь регулярно. Достаточно быстро вы прочувствуете ответ, его даст ваш собственный организм.

Делимся очень позитивными результатами работы на нашем курсе, который длится 4 месяца. Первый поток курса включал 73 участницы. Одна из задач, которую они ставили перед собой вначале, — возможность разобраться с проблемами собственного здоровья. Уже в процессе прохождения курса регулярно практикующие стали отмечать улучшение самочувствия: ушли отеки, астения и апатия, бессонница и раздражительность, усилилось либидо, снизились симптомы ПМС и климактерия, стабилизировался менструальный цикл и т.д. Все это говорит о нормализации гормонального фона у участниц в процессе занятий.