Как выстроить декабрь так, чтобы не сойти с ума от количества задач и уйти на каникулы с чувством выполненного долга

Для многих отраслей декабрь — настоящий пик: клиенты активнее покупают, интересуются, заказывают. Компании стремятся максимально воспользоваться готовностью аудитории тратить деньги и нагрузка на сотрудников кратно растет. В такие моменты декабрь превращается в гонку за возможностями, где рынок задает темп.

Но пока одна часть мозга занята текущими задачами, другая уже должна планировать следующий год — бюджеты, стратегии, KPI, командные цели. Это отдельный пласт работы, который накладывается на ежедневные дела. А есть еще один обязательный пункт — поздравления. Партнеры, клиенты, коллеги — все требуют внимания и времени в конце года.

Расставляем приоритеты

Распространенная ошибка декабря — пытаться «впихнуть» в один месяц все, что не получилось сделать за весь год. При этом мы ещё успеваем ругать себя за «плохое планирование» или «несобранность». Но важно признать очевидное: в декабре мы живем по другим законам. Это месяц, в который все накладывается друг на друга — отчеты, сезонный пик, поздравления и подготовка к следующему году.

Поэтому первый шаг приоритизации в декабре — не винить себя и смириться с особенностями этого месяца. Увеличение нагрузки — это не ваша «несостоятельность», это просто декабрь.

Второй шаг — полная ревизия задач. Выпишите все, что потенциально хотите сделать до конца года, а затем честно отметьте то, что можно перенести на январь без реальных потерь. Если за целый год какие-то пункты так и не сдвинулись с места, превращать декабрь в пытку ради еще одной галочки в списке точно не стоит.

Отталкивайтесь от того, что принесет вам и (или) компании максимальную пользу:

если вы предприниматель или отвечаете за продажи: ставьте в приоритет то, что напрямую влияет на выручку;

если ваша система мотивации включает KPI — ориентируйтесь на те задачи, которые помогут «дотащить» годовые показатели.

Это и есть ваш настоящий фокус. Остальное — переносим, не вычеркиваем.

Отдельная тема — поздравления клиентов и партнеров. Заложите время заранее и не берите на себя задачу сделать все лично. Выделите небольшой круг топ-клиентов, с которыми действительно важно установить личный контакт. Остальное можно и нужно делегировать — менеджерам, ассистентам, курьерам.

И не гонитесь за обязательным «до 31 декабря». Поздравление в январе может быть даже более ценным: партнер уже отдохнул, нет потока писем «с наступающим» и вы становитесь не тысячным человеком в очереди, а тем, кого действительно заметили. Многие компании давно переносят корпоративы на январь — с поздравлениями можно поступить так же.

Наконец, подумайте о том, что действительно можно осознанно перенести на следующий год, включая планирование и бюджетирование. Если это не нарушает критичных процессов и вы не госструктура, где дата утверждения бюджета священна, многие стратегические задачи вполне можно вынести на середину января. Почему? В декабре вы сделаете это формально и плохо или будете разрываться между операционкой и стратегией. Лучше сделать позже, но качественнее, чем «для галочки» под фейерверки.

Помните: ваша цель — сделать не все, а самое важное и не сойти с ума.