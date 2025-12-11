Как выстроить декабрь так, чтобы не сойти с ума от количества задач и уйти на каникулы с чувством выполненного долга

Декабрь появляется на календаре ежегодно, но каждый раз приходит неожиданно. Вдруг всплывают задачи, о которых никто не вспоминал одиннадцать месяцев, и нужно срочно «закрыть это до 31-го». Для сотрудников декабрь превращается в марафон, где нужно не только бежать быстрее, но и одновременно подводить личные и профессиональные итоги.
Как в декабре не потерять себя в дедлайнах и уйти на каникулы с ощущением завершенности, а не выгорания? Точки над i расставила Айгюн Курбанова, автор тг-канала о карьере, основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.
Для многих отраслей декабрь — настоящий пик: клиенты активнее покупают, интересуются, заказывают. Компании стремятся максимально воспользоваться готовностью аудитории тратить деньги и нагрузка на сотрудников кратно растет. В такие моменты декабрь превращается в гонку за возможностями, где рынок задает темп.
Но пока одна часть мозга занята текущими задачами, другая уже должна планировать следующий год — бюджеты, стратегии, KPI, командные цели. Это отдельный пласт работы, который накладывается на ежедневные дела. А есть еще один обязательный пункт — поздравления. Партнеры, клиенты, коллеги — все требуют внимания и времени в конце года.
Расставляем приоритеты
Распространенная ошибка декабря — пытаться «впихнуть» в один месяц все, что не получилось сделать за весь год. При этом мы ещё успеваем ругать себя за «плохое планирование» или «несобранность». Но важно признать очевидное: в декабре мы живем по другим законам. Это месяц, в который все накладывается друг на друга — отчеты, сезонный пик, поздравления и подготовка к следующему году.
Поэтому первый шаг приоритизации в декабре — не винить себя и смириться с особенностями этого месяца. Увеличение нагрузки — это не ваша «несостоятельность», это просто декабрь.
Второй шаг — полная ревизия задач. Выпишите все, что потенциально хотите сделать до конца года, а затем честно отметьте то, что можно перенести на январь без реальных потерь. Если за целый год какие-то пункты так и не сдвинулись с места, превращать декабрь в пытку ради еще одной галочки в списке точно не стоит.
Отталкивайтесь от того, что принесет вам и (или) компании максимальную пользу:
- если вы предприниматель или отвечаете за продажи: ставьте в приоритет то, что напрямую влияет на выручку;
- если ваша система мотивации включает KPI — ориентируйтесь на те задачи, которые помогут «дотащить» годовые показатели.
Это и есть ваш настоящий фокус. Остальное — переносим, не вычеркиваем.
Отдельная тема — поздравления клиентов и партнеров. Заложите время заранее и не берите на себя задачу сделать все лично. Выделите небольшой круг топ-клиентов, с которыми действительно важно установить личный контакт. Остальное можно и нужно делегировать — менеджерам, ассистентам, курьерам.
И не гонитесь за обязательным «до 31 декабря». Поздравление в январе может быть даже более ценным: партнер уже отдохнул, нет потока писем «с наступающим» и вы становитесь не тысячным человеком в очереди, а тем, кого действительно заметили. Многие компании давно переносят корпоративы на январь — с поздравлениями можно поступить так же.
Наконец, подумайте о том, что действительно можно осознанно перенести на следующий год, включая планирование и бюджетирование. Если это не нарушает критичных процессов и вы не госструктура, где дата утверждения бюджета священна, многие стратегические задачи вполне можно вынести на середину января. Почему? В декабре вы сделаете это формально и плохо или будете разрываться между операционкой и стратегией. Лучше сделать позже, но качественнее, чем «для галочки» под фейерверки.
Помните: ваша цель — сделать не все, а самое важное и не сойти с ума.
3 правила организации графика в декабре
В последний месяц года принципиально не столько впихнуть в календарь больше, сколько осознанно освободить время для действительно важных задач. В этот период стоит помнить: если проект объективно не будет завершен до конца года, бессмысленно тратить декабрьские часы на обсуждения, которые уже ни к чему не приведут.
Сохраните только операционные опорные точки. Если у вас есть еженедельные планерки, на которых команда синхронизируется по текущим задачам, их лучше не отменять: они дают ощущение стабильности и контроля. Но при этом не нужно усложнять структуру месяца дополнительными встречами, чтобы «подвести итоги по каждому проекту». К ним можно вернуться в январе, когда исчезнет ощущение гонки.
Отложите долгосрочные и стратегические обсуждения. Если уже сейчас ясно, что проект не будет завершен, смело произносите вслух: «Вернемся к этому в январе». В декабре важно закрывать то, что действительно должно быть закрыто – отчеты, план продаж, обязательства перед клиентами. Громоздкие обсуждения будущего отнимают силы, которых в конце года и так не хватает.
Проверьте каждую встречу на «декабрьскую необходимость». Спросите себя:
«Эта встреча помогает выполнить приоритеты месяца?»
«Она приближает меня к реально достижимым в этом году целям или это просто привычный ритуал?»
Если ответ на какой-то из вопросов вызывает сомнения, перенесите встречу на январь. И это не выглядит непрофессионально, а наоборот демонстрирует зрелость и способность грамотно распределять время. Когда график очищается от лишних встреч, в нем появляется «воздух» для эффективной работы и сохранения ресурсного состояния.
Как не потерять себя между отчетами и подарками
В декабре важно помнить, что жизнь циклична. Для корпоративной культуры в России естественно «включаться» по максимуму в конце года, а потом действительно отдыхать на праздниках. В этом нет ничего неправильного, если вы заранее создали для себя систему, где работа, отдых и праздничная подготовка не конкурируют, а сосуществуют без взаимного саботажа.
Для этого составьте два списка:
- Деловые задачи, которые точно нужно завершить до конца года.
- Праздничные задачи — подарки, заказы, меню, организационные мелочи.
Праздничную часть лучше планировать точно так же, как и рабочую: заранее, с возможностью делегировать. Многие рутинные действия — покупка подарков, сбор заказов, поиск вариантов, легко передать ассистентам, сервисам доставки или специализированным «помощникам». Это сэкономит время и снизит эмоциональную нагрузку.
Главный принцип распределения времени в декабре прост: чем раньше вы создаете структуру, тем больше у вас свободы. Когда у вас есть четкий список дел и каждое их них разложено по датам, в нём автоматически появляется место для отдыха. Даже если ваши каникулы планируются спокойными — дача, шашлыки, сериалы или пляж, помните: настоящий отдых возможен только без тени «незавершенки». Поэтому заранее закрытые дела — лучший способ уйти в отпуск с ясной головой.
Чек-лист для избавления от хаоса
Делегируем. Декабрь — не время для тотального героизма. В конце года делегирование — это не роскошь, а инструмент сохранения продуктивности и нервных клеток. Даже если у вас нет личного ассистента, делегировать все равно можно. Во-первых, есть цифровые помощники в виде ИИ. Доверьте им анализ, ресерч, поиск вариантов подарков или услуг. Профессиональным сервисам оставьте подбор подарков, организацию доставки и решение бытовых организационных задач. А курьерам доверьте все, что можно отвезти/привезти без вашего участия.
Помните: каждый раз, когда вы выбираете «сам заеду» вместо курьера, вы тратите самое ценное — время. И чаще всего это дороже любого тарифа.
Переносим. Дела с четким «сроком годности», который истекает 31 декабря, отложить не получится. Среди них — план по продажам, годовые KPI, обязательные отчеты и финальная защита бюджетов. Это те задачи, за которые вас оценивают и которые объективно должны быть завершены до наступления нового года.
Но не превращайте список декабрьских дел в бесконечный backlog «подвести итоги, написать стратегии, поставить новые цели». Выполните то, что обязаны, а все остальное смело уносите с собой в январь.
Отдыхаем. Теоретически можно оставлять дела на каникулы, но только если вы знаете про себя: после нескольких дней отдыха вам будет приятно «разблокировать» пару легких кейсов. В большинстве случаев это плохая практика: руководители склонны работать в праздники и ожидать того же от команды, а коллектив после новогодних каникул выходит вымотанным, а не обновленным. Каникулы все-таки нужны для отдыха, а не для тихого закрытия хвостов.
Поэтому если в конце года вы найдете себя под елкой не в позе спринтера на последнем издыхании, а в состоянии человека, который сделал только самое важное, — поздравляем, за декабрь у вас 5+.
