Синдром упущенных выходных: вот 4 сценария, которые мешают нам восстановиться, и как их изменить

Почему выходные, которых вы ждали с понедельника, вдруг превращаются в сплошную усталость, стресс и тревожные мысли о работе? А вместо долгожданного восстановления и тишины вы получаете только раздражение? Вместе врачом-неврологом, профессором кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ Дмитрием Искрой и кинокритиком Тамарой Ходовой, разбираемся на научных фактах и примерах из кино, как мы саботируем отдых и почему даже тщательно спланированная сиеста может пойти не так.
Общество усталости
Мы привыкли считать, что живем в эпоху свободы. У нас есть возможность работать, развиваться и отдыхать, где и когда пожелаем. Но на деле всё может быть совсем не так. Южнокорейский философ Хан Бён-Чхоль пишет, что в современном мире человек и его тело становятся «машиной достижений, которая должна функционировать без перебоя и максимизировать свою производительность».
Автор называет сегодняшнюю реальность «обществом усталости» — временем, когда вы должны постоянно демонстрировать и доказывать безграничное «мочь». Мы измеряем жизнь KPI, не замечая, что принуждаем себя к «максимизации достижений» и таким образом начинаем играть против собственного благополучия. Многозадачность же, которой нередко гордимся, тоже на самом деле не признак прогресса, а «метод управления вниманием» у дикого зверя, который потребляет пищу и одновременно следит, чтобы его не съели. Поэтому наше стремление к микроэффективности и желание все оптимизировать больше не про развитие. Это лишь страх упустить возможность и выйти из гонки.
Несбывшиеся мечты о выходных
Выгорание заложено уже в архитектуре современной культуры труда. По данным консалтинговой компании Mercer за 2024, 82% сотрудников находятся в зоне риска, а почти половина уверена, что усталость — неотъемлемая часть успеха. Добавим сюда привычку начальства писать в нерабочее время и необходимость работать на выходных, а также щемящее чувство вины за то, что и свободное время должно быть наполнено продуктивностью («токсичной продуктивностью»).
В результате мы теряем возможность даже отдыхать, созерцать и наслаждаться «межвременьем», которое так необходимо для творчества и создания чего-то нового. В этих условиях полноценный отдых начинает казаться чем-то далеким и недостижимым. Неудивительно, что сейчас вырос спрос на все, что обещает вернуть способность просто наслаждаться паузами — вроде карьерного минимализма, «микропенсий» и ретритов, где за большие деньги нас учат по-настоящему отдыхать.
1. Трудоголизм вместо отдыха
Хатч, «Никто 2» (2025)
В свежем сиквеле наемный убийца Хатч хочет завязать с криминалом и наладить отношения со своими детьми и идеальной женой, которая, несмотря ни на что, продолжает терпеть его постоянное отсутствие. Но герой должен много денег своему боссу, поэтому, когда он отправляется вместе с семьей на отдых в любимый парк развлечений из детства, «рабочие» задачи в виде головорезов продолжают преследовать его повсюду. Сбалансировать отпуск и назойливых «коллег» оказывается не под силу даже умелому киллеру.
Терапия:
Попытки отдохнуть и немного поработать в большинстве случаев заканчиваются тем, что не получается ни первое, ни второе. Как бы очевидно это ни звучало, лучший сценарий — полный цифровой детокс, который в 2025 стал особенно актуален. За последний год глобальный поисковый запрос «digital detox retreat» вырос на 50 %. Если же совсем не получается забыть про рабочую почту, задайте себе четкие рамки: максимум 15 минут в день в строго отведенное время. В остальные часы — вы вне зоны доступа.
В случае если в законные выходные, даже в местах с ограниченной связью, возникла острая необходимость закрыть дедлайн или доделать незакрытые задачи, позаботьтесь, прежде всего, о питании.
- Включите продукты, богатые магнием (шпинат, миндаль, кешью, тыквенные семечки, чечевица, нут, авокадо, горький шоколад).
- Эффективны омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе (лососе, сельди, скумбрии, сардинах), грецких орехах, семенах льна и чиа.
- Полезны и сложные углеводы, которыми богаты овес, гречка, киноа, бурый рис и бобовые. Крайне важны антиоксиданты: витамин С (цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи, клубника), витамин Е (миндаль, семена подсолнечника, авокадо) и бета-каротин (морковь, сладкий картофель, тыква).
- При стрессе организму нужны белки, но обязательно высокого качества. Можно включить в рацион куриную грудку, индейку, яйца, рыбу, тофу и чечевицу.
- Стоит обратить внимание на холин — вещество, поддерживающее работу мозга в условиях стресса и смены привычного ритма. Он содержится в говяжьей печени, куриных яйцах, креветках, или его можно принять в виде добавки к пище. Эффективны комбинации холина (500 мг) с экстрактом гинкго билоба — они улучшают кровообращение и снабжение мозга кислородом, в частности если вы чувствуете перегрузку при резкой смене графика и длинных поездках.
- Кроме того, ограничьте потребление сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, а также рафинированных углеводов: сладостей, выпечки, сладкой газировки и соков. По данным обзора 2022 года, люди, которые регулярно едят ультрапереработанные продукты (фастфуд, сладкие напитки, снеки и полуфабрикаты), чаще испытывают высокий уровень тревожности, стресса и депрессии.
2. Курортная кома
«Мальчишник в Вегасе» (2009)
Четверо друзей отправляются в Лас-Вегас громко отпраздновать последние холостые дни одного из них, а в итоге на следующий день просыпаются в номере отеля без зуба, зато с тигром в ванной и чьим-то младенцем. Проблема еще в том, что будущий жених тоже исчез, и героям приходится распутывать клубок событий, чтобы понять, что они натворили прошлой пьяной ночью.
Выход:
После продолжительной эмоциональной нагрузки алкоголь зачастую кажется «эффективным способом» снять напряжение и добавить отдыху легкости. Проблема в том, что он в действительности не расслабляет, а, наоборот, запускает целую цепочку устойчивых вредных изменений в организме. Но если шумной вечеринки с большим количеством алкоголя точно не получится избежать, необходимо сохранять баланс и заранее поддержать организм, чтобы минимизировать вред от алкоголя:
- Во время застолья обязательно чередуйте спиртное с негазированной водой, а не фруктовыми соками и сладкими напитками, которые только повышают всасывание этилового спирта в желудке и ускоряют отравление организма.
- Полезным средством станут, так называемые «банкетные таблетки» на основе метадоксина. Они воздействуют не на симптомы, а на сам процесс переработки алкоголя, помогая организму быстрее вывести продукты его распада. Если принять одну таблетку перед вечеринкой, вторую — сразу после или перед сном, это заметно снизит нагрузку на организм и поможет встретить утро без тяжёлого похмелья. (Перед приемом любых препаратов стоит проконсультироваться с врачом.)
- Если же доза оказалась чрезмерной, перед сном можно выпить стакан воды с добавлением двух столовых ложек сахара и двух чайных ложек соды — это поможет немного сгладить утренние последствия веселой ночи.
При этом стоит помнить: лучший способ сохранить здоровье и хорошее настроение — просто выбрать для себя более безвредные форматы отдыха. Ведь ученые утверждают, что риск преждевременной смерти и инвалидности растет уже с первой рюмки, а минимальный уровень потребления, при котором потери здоровья минимальны, равен нулю.
3. Дзен по расписанию
Элизабет Гилберт, «Ешь, молись, люби» (2010)
Главная героиня в исполнении Джулии Робертс после тяжелого развода пытается переизобрести себя. Сначала она учится правильному гедонизму в Италии, затем налаживает свою духовную жизнь в индийском ашраме, и, наконец, пытается обрести равновесие на Бали. Несмотря на структурированность путешествия, у героини действительно получается найти новую себя, хотя, происходит это не за счет планирования, а когда она наконец-то отдается на волю случая.
Терапия:
Попытка «перезагрузиться» через духовные практики, смысл которых не до конца понятен, может превратиться в источник тревожности и внутреннего конфликта. По этой причине если вы очень хотите «получить просветление» и вместе с этим эмоционально отдохнуть, лучше обратитесь к элементарным занятиям, которые уже доказали свою пользу для ментального здоровья. Например, в Швейцарии врачи расширили рекомендации для пациентов с психическими расстройствами и хроническими заболеваниями, включив прогулки в ботанических садах, посещение художественных галерей и трех музеев.
Идея возникла на основе исследования ВОЗ 2019 года, посвященного роли искусства в укреплении здоровья и борьбе с болезнями психики. Этот опыт доказывает: чтобы перезагрузиться и психически почувствовать себя лучше, не всегда нужны сложные практики. Иногда простая прогулка среди шедевров Клода Моне, аромата цветущих растений в лесу или час спокойного созерцания заката в парке куда эффективнее и безопаснее, чем рискованные эксперименты над своим сознанием. «Простые удовольствия — последнее прибежище сложных натур» — писал Оскар Уайльд в книге «Портрет Дориана Грея».
4. Туристическое выгорание
Чарли Картрайт,, «Если сегодня вторник, то это должна быть Бельгия» (1969)
В классической голливудской комедии английский тургид Чарли пытается охватить все главные достопримечательности Европы и планирует 18-дневный тур по девяти странам для группы американцев. То, что должно было стать возможностью для культурного просвещения, довольно быстро превращается в полный хаос. Новоиспеченные туристы теряются, сбегают, попадают в самые глупые ситуации и гораздо больше интересуются романтическими приключениями, нежели культурными достопримечательностями.
Решение:
Помните: никакие новые новости и точки на карте города точно не сделают выходные радостнее. Культура FOMO (от англ. Fear of Missing Out — страх что-то пропустить) легко сменяется на JOMO (от англ. Joy of Missing Out — радость от упущенного), в которой главное — расслабиться и забыть о делах. Необязательно идти в каждый музей и записываться на все экскурсии из to-do-листа. Важно выбирать только то, что действительно приятно — позвольте себе наслаждаться итальянской философией dolce far niente и купайтесь в «сладости ничегонеделания».
Важный принцип хорошего отдыха — это переключение. Еще Иван Петрович Павлов – блестящий российский физиолог, академик и ученый мировой величины говорил, что лучший отдых — это смена деятельности. Нашему телу и мозгу нужны разные ритмы: активность и покой должны сменять друг друга. Именно это чередование поддерживает здоровье всех органов, в том числе и нашу способность стойко встречать стрессовые ситуации.
Если в течение недели вы испытывали физическое перенапряжение, дайте мышцам и суставам восстановиться. Выспитесь, полежите с книгой, посмотрите фильм. «Ленивый» отдых допустим, но в меру. При этом не сводите его к полной пассивности, иначе впадете в апатию. Поэтому оптимальный вариант для мозга – активный творческий отдых.
И наоборот: если неделя была насыщена интеллектуальными нагрузками, обязательна физическая активность. Подойдет любой спорт, который вам нравится или так называемые «естественные» движения. Таким мощным антистрессовым фактором может быть даже выезд на природу, прогулка с собакой или просто живое общение в компании приятного собеседника.
