Синдром упущенных выходных: вот 4 сценария, которые мешают нам восстановиться, и как их изменить

Общество усталости

Мы привыкли считать, что живем в эпоху свободы. У нас есть возможность работать, развиваться и отдыхать, где и когда пожелаем. Но на деле всё может быть совсем не так. Южнокорейский философ Хан Бён-Чхоль пишет, что в современном мире человек и его тело становятся «машиной достижений, которая должна функционировать без перебоя и максимизировать свою производительность».

Автор называет сегодняшнюю реальность «обществом усталости» — временем, когда вы должны постоянно демонстрировать и доказывать безграничное «мочь». Мы измеряем жизнь KPI, не замечая, что принуждаем себя к «максимизации достижений» и таким образом начинаем играть против собственного благополучия. Многозадачность же, которой нередко гордимся, тоже на самом деле не признак прогресса, а «метод управления вниманием» у дикого зверя, который потребляет пищу и одновременно следит, чтобы его не съели. Поэтому наше стремление к микроэффективности и желание все оптимизировать больше не про развитие. Это лишь страх упустить возможность и выйти из гонки.

Несбывшиеся мечты о выходных

Выгорание заложено уже в архитектуре современной культуры труда. По данным консалтинговой компании Mercer за 2024, 82% сотрудников находятся в зоне риска, а почти половина уверена, что усталость — неотъемлемая часть успеха. Добавим сюда привычку начальства писать в нерабочее время и необходимость работать на выходных, а также щемящее чувство вины за то, что и свободное время должно быть наполнено продуктивностью («токсичной продуктивностью»).

В результате мы теряем возможность даже отдыхать, созерцать и наслаждаться «межвременьем», которое так необходимо для творчества и создания чего-то нового. В этих условиях полноценный отдых начинает казаться чем-то далеким и недостижимым. Неудивительно, что сейчас вырос спрос на все, что обещает вернуть способность просто наслаждаться паузами — вроде карьерного минимализма, «микропенсий» и ретритов, где за большие деньги нас учат по-настоящему отдыхать.