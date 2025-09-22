Как правильно общаться в рабочих чатах, четко ставить задачи и быть приятным (суперэффективным!) начальником и коллегой?

Театр начинается с вешалки, а уважение на работе — с мессенджера

Еще в 2023-м в 50% случаев сотрудники предпочитали решать рабочие задачи с помощью мессенджеров. В диджитал-мире важно уважать границы друг друга и следовать набору правил, чтобы быть приятным (или хотя бы нетоксичным!) коллегой и руководителем.

Постигните отложенные сообщения. Сегодня многие могут подстраивать время работы под себя: начинать в шесть утра или засиживаться за полночь — выбор за вами. Но в команде могут быть и «жаворонки», и «совы»!

Кажется, что письма посреди ночи или рано утром — маркер сверхпродуктивности? На самом деле это скорее неуважение к границам людей с другим графиком жизни.

Вывод: если нужно написать кому-то из коллег после окончания рабочего дня или до его начала, воспользуйтесь функцией таймера отправки сообщений и будет вам счастье (или хотя бы отправляйте сообщения немедленно, но без звука, на mute! Доп.совет ред.).

Не тегайте всех подряд. Обычно в рабочих чатах не каждый вовлечен во все задачи. Именно поэтому тегать всех = отвлекать от работы целую команду. А еще со временем это перестанет работать: вспомните мальчика-пастуха, который кричал: «Волки!». Поэтому отмечайте только тех, кто действительно может вам помочь. Этот совет относится и к рабочим письмам со всеми сотрудниками компании в копии.

Не уподобляйтесь школьному чату. На вопрос: «У кого нет клея-карандаша дома?» учителю чаще всего отвечают и те, у кого он есть. Это создает информационный шум, провоцирует лишние уведомления, а коммуникативная задача не решается – узнать, у кого клея-карандаша дома нет. Поэтому не возвращайтесь за школьную парту и откликайтесь в рабочих чатах только на те просьбы, которые вам адресуют.

Предпочтите реакции тысяче слов. Установите определенные правила: например, палец вверх = «увидел, взял в работу» или «согласовано», а эмодзи глаз = «сейчас занимаюсь этой задачей, скажу, когда закончу». Так корпоративные мессенджеры не будут перегружены флудом без смысловой нагрузки, а частые уведомления не будут отвлекать незадействованных в диалоге людей.

Не ждите моментальную обратную связь. Важно определить оптимальный дедлайн для ответа. На начальных позициях или в горячий период диапазон может быть 15-45 минут, а руководитель может обозначить, что просматривает чат три раза в день — в начале рабочего дня, в его середине и ближе к концу.

Подготовьте инструкцию на случай ЧС. В любой работе может понадобиться немедленная реакция кого-то из команды. Вам срочно нужна помощь тимлида, а его 45 офлайн-минут только начались? Или здесь и сейчас требуется согласование шефа, а до обеда еще далеко? Для таких случаев любому коллективу нужен некий план действий.

Например, если коллега не читает чат больше получаса, а его мнение необходимо, можно условиться, что ему разрешено звонить. Или договориться с руководителем, что аудио от кого-то из команды в личных сообщениях означает необходимость его скорейшего включения.