Как правильно общаться в рабочих чатах, четко ставить задачи и быть приятным (суперэффективным!) начальником и коллегой?

Меньше флуда, больше дела! Почему реакция на сообщение иногда лучше тысячи слов и как договориться с коллегами, когда можно и нельзя звонить? Об этих и других правилах продуктивного сосуществования в реальном и диджитал-мирах рассказала Айгюн Курбанова, президент Ассоциации карьерных консультантов, основательница «Школы карьерного менеджмента», автор тг-канала о карьере​​​​​​.

Viktoriia_M

Театр начинается с вешалки, а уважение на работе — с мессенджера

Еще в 2023-м в 50% случаев сотрудники предпочитали решать рабочие задачи с помощью мессенджеров. В диджитал-мире важно уважать границы друг друга и следовать набору правил, чтобы быть приятным (или хотя бы нетоксичным!) коллегой и руководителем.

Постигните отложенные сообщения. Сегодня многие могут подстраивать время работы под себя: начинать в шесть утра или засиживаться за полночь — выбор за вами. Но в команде могут быть и «жаворонки», и «совы»!

Кажется, что письма посреди ночи или рано утром — маркер сверхпродуктивности? На самом деле это скорее неуважение к границам людей с другим графиком жизни.

Вывод: если нужно написать кому-то из коллег после окончания рабочего дня или до его начала, воспользуйтесь функцией таймера отправки сообщений и будет вам счастье (или хотя бы отправляйте сообщения немедленно, но без звука, на mute! Доп.совет ред.).

Не тегайте всех подряд. Обычно в рабочих чатах не каждый вовлечен во все задачи. Именно поэтому тегать всех = отвлекать от работы целую команду. А еще со временем это перестанет работать: вспомните мальчика-пастуха, который кричал: «Волки!». Поэтому отмечайте только тех, кто действительно может вам помочь. Этот совет относится и к рабочим письмам со всеми сотрудниками компании в копии.

Не уподобляйтесь школьному чату. На вопрос: «У кого нет клея-карандаша дома?» учителю чаще всего отвечают и те, у кого он есть. Это создает информационный шум, провоцирует лишние уведомления, а коммуникативная задача не решается – узнать, у кого клея-карандаша дома нет. Поэтому не возвращайтесь за школьную парту и откликайтесь в рабочих чатах только на те просьбы, которые вам адресуют.

Предпочтите реакции тысяче слов. Установите определенные правила: например, палец вверх = «увидел, взял в работу» или «согласовано», а эмодзи глаз = «сейчас занимаюсь этой задачей, скажу, когда закончу». Так корпоративные мессенджеры не будут перегружены флудом без смысловой нагрузки, а частые уведомления не будут отвлекать незадействованных в диалоге людей.

Не ждите моментальную обратную связь. Важно определить оптимальный дедлайн для ответа. На начальных позициях или в горячий период диапазон может быть 15-45 минут, а руководитель может обозначить, что просматривает чат три раза в день — в начале рабочего дня, в его середине и ближе к концу.

Подготовьте инструкцию на случай ЧС. В любой работе может понадобиться немедленная реакция кого-то из команды. Вам срочно нужна помощь тимлида, а его 45 офлайн-минут только начались? Или здесь и сейчас требуется согласование шефа, а до обеда еще далеко? Для таких случаев любому коллективу нужен некий план действий.

Например, если коллега не читает чат больше получаса, а его мнение необходимо, можно условиться, что ему разрешено звонить. Или договориться с руководителем, что аудио от кого-то из команды в личных сообщениях означает необходимость его скорейшего включения.

Roman Samborskyi

Следим за языком, даже когда слова — символы на экране

В первую очередь, забываем про пассивно-агрессивные сообщения. Вам ничем не помогут формулировки из разряда: «Нужно было бы сделать…». Если на финишной прямой задача не готова, стоит задуматься: возможно на этапе формулировки ТЗ вы что-то упустили или в процессе выполнения не предложили помощь, когда она была необходима? В этом случае лучше придумать, как тушить пожар, когда он уже разгорелся, а не подбрасывать дров.

Не переходим на личности. Неважно, вы — руководитель или линейный сотрудник, вряд ли кому-то приятно видеть «пару ласковых» о себе в рабочем чате. Если кто-то из команды допустил оплошность, лучше поставить звонок или назначить встречу и обсудить все с глазу на глаз. Открытая критика при всех не только испортит отношения между вами, но и повлияет на восприятие сотрудника другими.

Щепотка юмора никому не помешает! Даже особенно когда все полыхает и весь офис работает на пределе, подходящий мем может быть лучше очередного звонка и разбора полетов. Юмор помогает разрядить обстановку и подчеркнуть, что работа — это всего лишь работа, а человеческие отношения гораздо важнее.

Roman Samborskyi

Ставим задачи, которые будут успешно закрыты

Еще один краеугольный камень рабочих отношений. Если Земля стоит на трех черепахах, то успех постановки задач держится на трех вводных — четкое описание, сроки и подтверждение того, что человек все понял и взял работу на себя.

И не стоит отправлять отдельное письмо по каждому из пунктов: кейс будет воспринят «кусками», а в голове сотрудника не будет общего образа результата — что, когда и каким образом нужно сделать.

Ответ даже на правильно сформулированную задачу — тоже тот еще челлендж. Следует обозначить, что пласт работы не потерялся и вы взяли ответственность за него на себя. Если есть вопросы, задайте их в виде четкого списка, а не в десять писем — каждый отдельно.

Любопытное исследование о том, как руководителю эффективно общаться с коллективом, провели СберУниверситет и Рексофт Консалтинг. В анализе участвовали 20 команд российских компаний, 723 сотрудника и 272 руководителя. И вот, что выяснилось. Визионерский и товарищеский стиль коммуникации оптимален для стандартных рабочих задач. Коучинговая подача — для фидбэка. Директивный менеджмент в рутине лучше не применять, но! Он очень хорошо работает, если кейс сложный, времени мало, а уровень ответственности за проект высок.

Получается, диджитал-этикет на работе похож на человеческие взаимоотношения вне офиса — важны уважение, четкость (и немного эмодзи не помешает). 

В мире, где сообщения в чатах громче, чем голос за соседним столом, напоминайте себе: за каждой аватаркой — живой человек. Установите комфортные правила игры вместе с командой — и вместо цифрового хаоса получите рабочее пространство, из которого (голосом Леонида Каневского) не хочется уходить.

