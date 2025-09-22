Как правильно общаться в рабочих чатах, четко ставить задачи и быть приятным (суперэффективным!) начальником и коллегой?

Меньше флуда, больше дела! Почему реакция на сообщение иногда лучше тысячи слов и как договориться с коллегами, когда можно и нельзя звонить? Об этих и других правилах продуктивного сосуществования в реальном и диджитал-мирах рассказала Айгюн Курбанова, президент Ассоциации карьерных консультантов, основательница «Школы карьерного менеджмента», автор тг-канала о карьере.
Театр начинается с вешалки, а уважение на работе — с мессенджера
Еще в 2023-м в 50% случаев сотрудники предпочитали решать рабочие задачи с помощью мессенджеров. В диджитал-мире важно уважать границы друг друга и следовать набору правил, чтобы быть приятным (или хотя бы нетоксичным!) коллегой и руководителем.
Постигните отложенные сообщения. Сегодня многие могут подстраивать время работы под себя: начинать в шесть утра или засиживаться за полночь — выбор за вами. Но в команде могут быть и «жаворонки», и «совы»!
Кажется, что письма посреди ночи или рано утром — маркер сверхпродуктивности? На самом деле это скорее неуважение к границам людей с другим графиком жизни.
Вывод: если нужно написать кому-то из коллег после окончания рабочего дня или до его начала, воспользуйтесь функцией таймера отправки сообщений и будет вам счастье (или хотя бы отправляйте сообщения немедленно, но без звука, на mute! Доп.совет ред.).
Не тегайте всех подряд. Обычно в рабочих чатах не каждый вовлечен во все задачи. Именно поэтому тегать всех = отвлекать от работы целую команду. А еще со временем это перестанет работать: вспомните мальчика-пастуха, который кричал: «Волки!». Поэтому отмечайте только тех, кто действительно может вам помочь. Этот совет относится и к рабочим письмам со всеми сотрудниками компании в копии.
Не уподобляйтесь школьному чату. На вопрос: «У кого нет клея-карандаша дома?» учителю чаще всего отвечают и те, у кого он есть. Это создает информационный шум, провоцирует лишние уведомления, а коммуникативная задача не решается – узнать, у кого клея-карандаша дома нет. Поэтому не возвращайтесь за школьную парту и откликайтесь в рабочих чатах только на те просьбы, которые вам адресуют.
Предпочтите реакции тысяче слов. Установите определенные правила: например, палец вверх = «увидел, взял в работу» или «согласовано», а эмодзи глаз = «сейчас занимаюсь этой задачей, скажу, когда закончу». Так корпоративные мессенджеры не будут перегружены флудом без смысловой нагрузки, а частые уведомления не будут отвлекать незадействованных в диалоге людей.
Не ждите моментальную обратную связь. Важно определить оптимальный дедлайн для ответа. На начальных позициях или в горячий период диапазон может быть 15-45 минут, а руководитель может обозначить, что просматривает чат три раза в день — в начале рабочего дня, в его середине и ближе к концу.
Подготовьте инструкцию на случай ЧС. В любой работе может понадобиться немедленная реакция кого-то из команды. Вам срочно нужна помощь тимлида, а его 45 офлайн-минут только начались? Или здесь и сейчас требуется согласование шефа, а до обеда еще далеко? Для таких случаев любому коллективу нужен некий план действий.
Например, если коллега не читает чат больше получаса, а его мнение необходимо, можно условиться, что ему разрешено звонить. Или договориться с руководителем, что аудио от кого-то из команды в личных сообщениях означает необходимость его скорейшего включения.
Следим за языком, даже когда слова — символы на экране
В первую очередь, забываем про пассивно-агрессивные сообщения. Вам ничем не помогут формулировки из разряда: «Нужно было бы сделать…». Если на финишной прямой задача не готова, стоит задуматься: возможно на этапе формулировки ТЗ вы что-то упустили или в процессе выполнения не предложили помощь, когда она была необходима? В этом случае лучше придумать, как тушить пожар, когда он уже разгорелся, а не подбрасывать дров.
Не переходим на личности. Неважно, вы — руководитель или линейный сотрудник, вряд ли кому-то приятно видеть «пару ласковых» о себе в рабочем чате. Если кто-то из команды допустил оплошность, лучше поставить звонок или назначить встречу и обсудить все с глазу на глаз. Открытая критика при всех не только испортит отношения между вами, но и повлияет на восприятие сотрудника другими.
Щепотка юмора никому не помешает!
Даже особенно когда все полыхает и весь офис работает на пределе, подходящий мем может быть лучше очередного звонка и разбора полетов. Юмор помогает разрядить обстановку и подчеркнуть, что работа — это всего лишь работа, а человеческие отношения гораздо важнее.
Ставим задачи, которые будут успешно закрыты
Еще один краеугольный камень рабочих отношений. Если Земля стоит на трех черепахах, то успех постановки задач держится на трех вводных — четкое описание, сроки и подтверждение того, что человек все понял и взял работу на себя.
И не стоит отправлять отдельное письмо по каждому из пунктов: кейс будет воспринят «кусками», а в голове сотрудника не будет общего образа результата — что, когда и каким образом нужно сделать.
Ответ даже на правильно сформулированную задачу — тоже тот еще челлендж. Следует обозначить, что пласт работы не потерялся и вы взяли ответственность за него на себя. Если есть вопросы, задайте их в виде четкого списка, а не в десять писем — каждый отдельно.
Получается, диджитал-этикет на работе похож на человеческие взаимоотношения вне офиса — важны уважение, четкость (и немного эмодзи не помешает).
В мире, где сообщения в чатах громче, чем голос за соседним столом, напоминайте себе: за каждой аватаркой — живой человек. Установите комфортные правила игры вместе с командой — и вместо цифрового хаоса получите рабочее пространство, из которого (голосом Леонида Каневского) не хочется уходить.
