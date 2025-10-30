«Псих», «шизик», «истероид»: почему мы (зря!) боимся людей с психическими расстройствами — и как это вредит всем нам

Обобщаем, осуждаем и боимся — как мы относимся к ментальным диагнозам

Количество людей с психическими расстройствами, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2025 году достигло 1 млрд человек. Но массовая распространенность, кажется, никак не отразилась на отношении. 72%респондентов чувствуют необходимость скрывать свой диагноз, 47% сталкиваются с дискриминацией в дружбе, 43% — в семейных отношениях, а 35% — на работе.

Когда мы присваиваем какому-то явлению, например, ментальным состояниям, ярлык, то занимаемся стигматизацией — предвзятым отношением к тем, кто имеет опыт взаимодействия с этой проблемой. Чаще всего мы их осуждаем за то, что они не такие, как мы, за то, что «притворяются больными», «не могут взять себя в руки», а еще — боимся, ведь существует убеждение, что атипичные субъекты опасны, не контролируют себя и могут причинить вред.

Все дело в том, как работает наш мозг: он сверхобобщает и занимается когнитивным искажением. Психиатр Антон Линник объясняет: «Очень часто для того, чтобы упростить свою жизнь, мозг создает ярлыки. Видите ночью силуэт ребенка у заброшенного парка? Вы расслабитесь — ребенок же беззащитен. Неважно, что это может быть просто невысокий взрослый. Мозг уже выбрал простой сценарий».

То же самое с людьми, обратившимися к врачу. Сверхобобщение срабатывает мгновенно: «Один совершил преступление — значит, все представляют угрозу. Добавьте сюда классическую ксенофобию — страх тех, кто не такие, как мы, кого мы не понимаем. Человеку, не испытывающему бред и галлюцинации, очень сложно примерить на себя это состояние, — признается Антон Линник. — Я как психиатр могу только предполагать, что испытывают пациенты, но не могу до конца это понять».