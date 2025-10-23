«Просто повезло»: почему нам так трудно принимать похвалу и как научиться делать это с удовольствием?

Бывает, кто-то говорит вам: «Ты такая молодец» или на зумерском «Слэй!» — а вместо радости приходит смущение, неловкость и желание отмахнуться? Парадокс в том, что труднее всего принимать комплименты именно тем, кто больше всего в них нуждается. Как будто срабатывает автоматическая защита: «Да нет, ничего особенного», «Это случайность».
Бесит? Почему так происходит и как это изменить, рассказала Алёна Борьессон — научный исследователь в области психологии и саморазвития (сейчас пишет диссертацию о «mind wandering» — явлении, при котором мысли человека отвлекаются от текущей задачи и переключаются на посторонние вещи, — в университете Linnéuniversitetet), автор подкаста «Не учи меня жить».
Почему нам неловко, когда нас хвалят
Дело редко в самих словах, которые мы слышим. Чтобы научиться радоваться признанию, важно сделать шаг назад и понять, что именно двигало нами при совершении поступка, за который получена похвала.
Когда действия рождаются из любопытства, желания творить, помогать, делиться — позитивная обратная связь воспринимается естественно. Оно становится частью обмена энергией: вы отдаете, а кто-то благодарит.
Но если глубинной мотивацией была тревога, стремление заслужить любовь или страх быть отвергнутым — любые слова восхищения не способны утолить внутреннюю потребность. Они лишь на время«глушат» сигнал: «Я недостаточно хорош». И как только эффект проходит, ощущение недостаточности возвращается — часто еще сильнее, чем прежде.
Так формируется замкнутый круг: мы стремимся заслужить 5+, получаем ее, но это не приносит облегчения. И снова пытаемся доказать себе, что «вот теперь точно получится почувствовать себя достойным».
Почему комплимент «не работает» сам по себе
Когда человек оценивает себя только через призму чужих реакций, любое одобрение превращается в тест: «А что, я действительно чего-то стою?». И если ответа внутри нет, ни один лестный отзыв не может заполнить этот пробел.
Это не неблагодарность и не гордость — это следствие внутренней неуверенности, сформированной в процессе взросления и социализации . Если будучи ребенком вам казалось, что вас любят «за хорошие оценки» или «за послушание», вы усвоили, что ценность нужно заслужить. И уже во взрослом возрасте любое признание вызывает тревогу: вдруг оно случайно, вдруг перестанут гордиться нашими делами — и вместе с этим исчезнет ощущение собственной значимости.
Внутренняя опора вместо внешнего теста
Чтобы разорвать порочный круг, важно не только «научиться говорить спасибо на комплименты», а прийти к внутреннему согласию со своей ценностью и достоинством как человека. Напоминать себе после каждого действия: «Я уже достоин. Меня уже достаточно, просто потому что я есть».
Это не отказ от развития и не уход в самодовольство. Это переход на другую основу — из тревоги в опору. Так мы перестаем искать подтверждения извне и начинаем замечать, что восхищение — просто отражение нашей внутренней силы. С данного момента слова благодарности становятся не испытанием, а жестом доброжелательности. И принять его уже не неловко, а приятно.
Метафора ужина и десерта. Представьте, что ваша самооценка — это ужин из нескольких блюд. Главное блюдо — это ваша опора, способность сказать себе: «Я имею ценность. Я люблю себя, даже если что-то не идеально.» А комплименты и признание — это десерт. Он вкусный, приятный, желанный, но он абсолютно опциональный, и он не заменяет основное блюдо.
Когда похвала становится подарком
Когда человек чувствует опору внутри, реакция на чужие оценки становится спокойной. Он может принимать добрые слова спокойно, с благодарностью, без смущения. Они перестают быть проверкой. И не успокаивают, а просто украшают «ужин«, который уже полон вкуса.
И, возможно, именно в такие моменты вы услышите простое: «Ты молодец» — и наконец-то почувствуете, что теперь это правда.
Когда вы опираетесь на внутреннее чувство собственной ценности, признание со стороны становится просто приятным фидбэком. Это помогает сохранять уверенность и развиваться без постоянной необходимости доказывать свою значимость.
Как принимать комплименты? Ловите гайд
Этими советами поделился проект Harvard Business Review. Изначально они были адресованы тем, кто не знает, как реагировать на респект от начальника или коллег. Но в целом данные рекомендации достаточно универсальны. Ими можно руководствоваться, будучи членом любой социальной группы — от рабочего коллектива и кружка пилатеса (и сплетен) до семьи.
Итак, вас застали врасплох словами признания, и вместо того, чтобы почувствовать гордость, вы потерялись и не знаете, как откликнуться. Важно понять, что комплименты часто направлены не тому, кому их делают, а тому, кто их делает. Когда кто-то чествует вас, он на самом деле рассказывает о том, как ваши действия повлияли на него. Неважно, согласны вы с тем, что он говорит, или нет, просто воспринимайте это как подарок и примите его.
Лучший способ реакции на приятности — просто сказать «спасибо», а если одобрение действительно изменило ваше отношение к ситуации / помогло, дайте собеседнику это понять. Если вы заметили, что переводите позитивный комментарий в шутку или неловко объясняете, почему не заслуживаете его, исправьте ситуацию, сказав: «Я работаю над тем, чтобы научиться принимать похвалу. Спасибо».
Вот несколько способов ответить на комплимент:
«Спасибо, мне приятно это слышать».
«Я действительно много думал об этом, спасибо, что заметили».
«Спасибо, я очень ценю, что вы нашли время сказать это».
«Спасибо, я рад, что вы так считаете!»
Если человек превозносит вас за работу / достижение другого, перенаправьте эту оценку тому, кому она предназначается:
«Приятно слышать, что ты так думаешь! На самом деле за этим проектом стоит N. Если у тебя есть минутка, она/он будет рада узнать, что ты думаешь».
«Я бы с радостью присвоил себе эту заслугу, но ответственность за это лежит на N. Я передам ему ваши слова, когда увижу его сегодня».
Если кто-то хвалит вас за результат командной деятельности, выразите признательность. Если вы лидер, обратите внимание, что, возможно, вы получили высокую оценку за то, что руководите командой, поэтому сначала примите слова уважения, а затем поблагодарите всех за проделанную работу:
«Спасибо, что заметили, нам очень приятно это слышать. Все члены проекта усердно работали над этим в течение последних нескольких недель. Я учту ваши замечания на нашей следующей встрече».
Помните, наши реакции на комплименты формировались на протяжении всей жизни, и, как и в случае с любой другой привычкой, чтобы изменить их, потребуются усилия и практика. В течение следующей недели обращайте внимание на то, как вы и другие люди откликаются на похвалу, и попробуйте использовать некоторые из приведенных выше ответов. Через несколько недель вы, возможно, обнаружите, что сказать «Спасибо!» (и искренне поверить в свою заслугу) не так уж сложно.
