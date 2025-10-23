«Просто повезло»: почему нам так трудно принимать похвалу и как научиться делать это с удовольствием?

Почему нам неловко, когда нас хвалят

Дело редко в самих словах, которые мы слышим. Чтобы научиться радоваться признанию, важно сделать шаг назад и понять, что именно двигало нами при совершении поступка, за который получена похвала.

Когда действия рождаются из любопытства, желания творить, помогать, делиться — позитивная обратная связь воспринимается естественно. Оно становится частью обмена энергией: вы отдаете, а кто-то благодарит.

Но если глубинной мотивацией была тревога, стремление заслужить любовь или страх быть отвергнутым — любые слова восхищения не способны утолить внутреннюю потребность. Они лишь на время«глушат» сигнал: «Я недостаточно хорош». И как только эффект проходит, ощущение недостаточности возвращается — часто еще сильнее, чем прежде.

Так формируется замкнутый круг: мы стремимся заслужить 5+, получаем ее, но это не приносит облегчения. И снова пытаемся доказать себе, что «вот теперь точно получится почувствовать себя достойным».

Почему комплимент «не работает» сам по себе

Когда человек оценивает себя только через призму чужих реакций, любое одобрение превращается в тест: «А что, я действительно чего-то стою?». И если ответа внутри нет, ни один лестный отзыв не может заполнить этот пробел.

Это не неблагодарность и не гордость — это следствие внутренней неуверенности, сформированной в процессе взросления и социализации . Если будучи ребенком вам казалось, что вас любят «за хорошие оценки» или «за послушание», вы усвоили, что ценность нужно заслужить. И уже во взрослом возрасте любое признание вызывает тревогу: вдруг оно случайно, вдруг перестанут гордиться нашими делами — и вместе с этим исчезнет ощущение собственной значимости.