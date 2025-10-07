Почему теория «пяти языков любви» не работает и как понять, что потенциальный партнер — зеленый флаг, а не перформативный манипулятор

Вы уже слышали про performative male — мужчин, которые в целях привлечения дам изображают из себя людей с высоким эмоциональным интеллектом, открытых, честных, добрых и безопасных (The Times предлагает вычислять их по непременному стаканчику матчи в руках). На самом деле, перформативным может оказаться любой человек, задавшийся целью поймать романтического партнера в свои сети. И, как правило, такие артисты идут по шаблону, последовательно демонстрируя, что способны на все языки любви из знаменитой теории Чепмена: от словесных нежностей до подарков.
Как не поддаться на уловки? Смотреть не на поступки, а на скрытые в них смыслы и способность человека говорить на других языках — в которых заложены идеи здорового влюбленного. Рассказываем, что это за новая теория амурной коммуникации и чем она хороша.
Что не так с классической концепцией
Теория «пяти языков любви» до сих пор является одной из самых известных в поп-психологии. Но вот вопрос: применима ли она сегодня?
Концепция была впервые опубликована в 1992 году в одноименной книге. Ее автор, Гэри Чепмен, утверждал, что люди выражают любовь пятью способами — через:
- прикосновения (объятия, поцелуи, секс);
- слова (комплименты, слова поддержки и одобрения);
- подарки;
- время, проведенное вместе;
- помощь, заботу, поддержку «делом».
По мнению Чепмена, знание о том, как человек выражает и воспринимает любовь, укрепляет отношения и может помогать в решении конфликтов. Если же главные механизмы амурной коммуникации у партнеров не совпадают, оба могут страдать.
Теория приобрела огромную популярность. Однако немногие ее поклонники знают о том, что эта концепция не имеет научной основы, а ее создатель даже не был профессиональным психологом: Гэри Чепмен — пастор, и коммуникативную классификацию он создал, опираясь на свой жизненный опыт и опыт общения с прихожанами.
Кроме того, за минувшие три десятилетия мир сильно изменился: появились новые способы общения, сместились гендерные роли и социальные нормы. Например, в одной из первых редакций своей книги Чепмен приводил в пример мужчину, который унижал жену и мог поднять на нее руку. По мнению автора, это означало, что герой говорит на языке прикосновений и для него важен тактильный контакт, поэтому женщина должна просто чаще инициировать секс — и все наладится (минуй нас пуще всех печалей, даже перформативных мужчин, такое понимание любви!).
Также исходная концепция не учитывает культурный контекст: в разных странах могут быть приняты разные выражения нежности, страсти, симпатии (к, очень условному, примеру: средний испанец гораздо более темпераментен и тактилен, чем британец — то, что в одном обществе естественно, в другом — моветон). И, наконец, если пообщаться с реальными людьми и послушать истории пар, становится очевидно: языков любви больше, чем пять.
Релевантные эксперты: платформа психотерапии (подбирает психологов на основе научного алгоритма) Alter и компания «Точка Любви» провели исследование, чтобы понять, насколько теория пяти языков отвечает современному человеку. В опросе принял участие 531 респондент, и вот результаты:
66% участников опроса знакомы с теорией, из них 70,6% хоть раз применяли ее. Чаще всего поклонники этой классификации используют ее в романтическом контексте (так ответили 51% респондентов), 28% — в дружеских отношениях и 21% — в семье.
Средняя оценка актуальности теории составила 4,1 балла из 5, а 71,4% всех респондентов (как применявших, так и не применявших ее на практике) считают ее полезной. Однако при этом 69% сталкивались с ситуацией, когда человек не понимал их проявлений любви, а 67% считают, что за последние 30 лет способы выражения привязанности изменились.
Опираясь на данные опроса, группа исследователей предложила альтернативную версию теории (более актуальную) — созданную при участии практикующих психологов и основанную на их реальном опыте работы с парами. Они выделили семь языков, в основе которых — не действия, который может выполнить каждый хороший манипулятор (разговаривать, дарить подарки, прикасаться и т.д.), а их смыслы, которые нужно искренне осознать.
Анна Николаева
семейный психолог, участник исследовательской группы
«Действия, направленные на партнера, безусловно, важны. Но когда он действует осознанно, вкладывая в свои поступки идею, это помогает даже самые маленькие шаги сделать очень важными и искренними. Именно в таких шагах ощущается подлинная забота и удовлетворяются эмоциональные потребности половинки. Эти акты понятны без слов. Особенно ценны действия, совершенные в сложных обстоятельствах, когда, несмотря на усталость или занятость, человек находит время сделать что-то приятное для своего близкого».
Новые языки любви
1. Включенность и интерес
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- внимательно выслушивает меня;
- смеется над моими шутками, понимает мой юмор;
- вовлекается в мои интересы;
- предлагает учиться чему-то новому вместе;
- поддерживает мои стремления, мотивирует идти к целям, помогает осуществлять желания.
2. Принятие
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- не критикует мои ценности, даже если они у нас не во всем совпадают;
- терпим к моим ошибкам и неидеальностям;
- принимает мои слабости и странности, не высмеивая их;
- умеет прощать;
- дает мне побыть в одиночестве, если это необходимо.
3. Поддержка и забота
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- «компенсирует» мои слабые стороны, помогая в важных и ценных для меня делах;
- готовит/заказывает для меня еду;
- внимателен к моему ментальному и физическому здоровью, может помочь с ним;
- заботится о членах моей/нашей семьи;
- на моей стороне в тяжелых ситуациях.
4. Создание общего пространства и совместных планов
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- хочет жить вместе (в одной стране/городе/доме);
- делит со мной бытовые обязанности и заботится об уюте, если мы живем вместе;
- инициирует и поддерживает обсуждение планов на вечер, праздники, год и ближайшую жизнь;
- учитывает меня, когда рассуждает о будущем;
- открыто обсуждает бюджет и предлагает вместе выбрать комфортную модель ведения финансов.
5. Радость и впечатления
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- устраивает мне сюрпризы;
- дарит то, о чем я давно мечтал/а;
- планирует и организовывает вместе со мной праздники, разделяя и отмечая важные даты;
- предлагает вместе пройти по красивому маршруту/поиграть в новую видеоигру/сходить на шопинг/посетить интересное заведение/послушать музыку.
6. Эмоциональная безопасность и доверие
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- открыто разговаривает со мной о своих чувствах, желаниях и тревогах;
- не ограничивает меня в общении с другими людьми;
- готов на компромиссы в конфликтных ситуациях;
- учитывает мои психологические особенности: характер и темперамент, стиль привязанности, ментальное состояние;
- может быть уязвимым рядом со мной.
7. Физическое присутствие и тактильность
Я чувствую, что мы любим друг друга, когда партнер…
- хочет быть рядом физически;
- общается со мной невербально: я вижу и понимаю его жесты и мимику;
- прикасается ко мне: берет за руку, гладит, обнимает, делает массаж;
- целует меня;
- занимается со мной сексом.
Стоп, разве нельзя эти выражения любви назвать подвидами классических пяти языков?
«Конечно, мы могли бы свести все эти описания до уровня “слова” и “поступки”, но тогда становится меньше конкретики», — отвечает Антон Никитин, психолог, специалист Alter, участник экспертной группы в рамках исследования. Новая теория, по его словам, больше ориентирована на потребности человека и на то, каким способом эти потребности можно удовлетворить. Так мы уходим от уровня простых действий к глубинным идеям, которые стоят за этими действиями. При этом старую теорию эксперты не отрицают, а, скорее, расширяют.
Кроме того, добавляет Катерина Калоева, эксперт исследования и гештальт-терапевт, в новой классификации учтены современные тренды в романтической сфере.
Во-первых, это активное ведение социальных сетей и, соответственно, их влияние на представления о тру-лав — идеальный образ, «картинка» формируется в этом поле. Здесь искренность проверяется, в частности, посредством языка создания общего пространства и совместных планов.
Во-вторых, большое количество отношений начинаются или продолжаются в онлайн-формате. В том числе, сейчас существует недоступная прежде возможность находить свой мэтч в абсолютно различных географических координатах — соответственно, мы имеем контекст разных культур. Появление и развитие сайтов и приложений для знакомств также оказывает свое влияние и, прежде всего, это меняет способ поиска и выбора единственного-нежного — ускоряет, упрощает, создает разнообразие. Впоследствии же удаление приложений и анкет с сайтов знакомств становится практикой подтверждения своего выбора, «доказательством» серьезности намерений и готовности присутствовать рядом физически, «развиртуализировавшись».
Третий тренд — поддержание психического и физического здоровья, также накладывает отпечаток на формат романтических связей. В парной и семейной терапии сейчас встречается запрос о том, что один человек развивается, следит за своим здоровьем, старается улучшать качество жизни и ее наполненность, а другой либо не хочет, либо не успевает это делать, и тогда пара приходит на консультацию в состоянии конфликта. Похоже, что все большую роль для многих союзов начинает играть работа над собой, над развитием как собственной жизни, так и общей, включенность в то, как пара взаимодействует с социумом, и стремление к тому, чтобы это взаимодействие тоже было качественным. Это выражается через включенность, принятие, поддержку.
«Мне симпатично наблюдать, как современные партнеры заинтересованы и стараются уважать, принимать во внимание важность жизни другого, его увлечения, интересы, заботятся о нахождении “своих” во внешнем круге общения, понимая, что не все потребности должны удовлетворяться другим человеком», — признается гештальт-терапевт Катерина Калоева.
И, наконец, еще одним важным отличием современности является пусть и не повсеместная, но более распространенная сегодня осведомленность о психологии, о том, как выстраивать романтический коннект и развивать коммуникативные навыки, о том, что может быть рэд-флагом. Это тоже, в свою очередь, усиливает необходимость работать над собой, над тем, как партнер умеет говорить о себе, о своих состояниях, как присутствует в отношениях. По сути, это развитие своего эмоционального интеллекта, через которое человек достигает уровня С2 по языку эмоциональной безопасности и доверия.
