Почему теория «пяти языков любви» не работает и как понять, что потенциальный партнер — зеленый флаг, а не перформативный манипулятор

Что не так с классической концепцией

Теория «пяти языков любви» до сих пор является одной из самых известных в поп-психологии. Но вот вопрос: применима ли она сегодня?

Концепция была впервые опубликована в 1992 году в одноименной книге. Ее автор, Гэри Чепмен, утверждал, что люди выражают любовь пятью способами — через:

прикосновения (объятия, поцелуи, секс); слова (комплименты, слова поддержки и одобрения); подарки; время, проведенное вместе; помощь, заботу, поддержку «делом».

По мнению Чепмена, знание о том, как человек выражает и воспринимает любовь, укрепляет отношения и может помогать в решении конфликтов. Если же главные механизмы амурной коммуникации у партнеров не совпадают, оба могут страдать.

Теория приобрела огромную популярность. Однако немногие ее поклонники знают о том, что эта концепция не имеет научной основы, а ее создатель даже не был профессиональным психологом: Гэри Чепмен — пастор, и коммуникативную классификацию он создал, опираясь на свой жизненный опыт и опыт общения с прихожанами.

Кроме того, за минувшие три десятилетия мир сильно изменился: появились новые способы общения, сместились гендерные роли и социальные нормы. Например, в одной из первых редакций своей книги Чепмен приводил в пример мужчину, который унижал жену и мог поднять на нее руку. По мнению автора, это означало, что герой говорит на языке прикосновений и для него важен тактильный контакт, поэтому женщина должна просто чаще инициировать секс — и все наладится (минуй нас пуще всех печалей, даже перформативных мужчин, такое понимание любви!).

Также исходная концепция не учитывает культурный контекст: в разных странах могут быть приняты разные выражения нежности, страсти, симпатии (к, очень условному, примеру: средний испанец гораздо более темпераментен и тактилен, чем британец — то, что в одном обществе естественно, в другом — моветон). И, наконец, если пообщаться с реальными людьми и послушать истории пар, становится очевидно: языков любви больше, чем пять.