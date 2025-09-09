Как помочь ребенку полюбить школу? Вот главные стратегии! Спойлер: меньше кружков, больше нетворкинга с классом и учителем

Если очарование 1 сентября быстро улетучилось, и юный студент собирает ранец с потухшим взором, то ситуацию пора срочно перепрошивать. Родители, сокращаем свои амбиции и даем сыну / дочери выдохнуть между школой, теннисом, фортепиано, китайским и театральной студией, находим время почиллить всей семьей, инвестируем в хорошие отношения ребенка с одноклассниками и педагогами. Почему это точно работает? Рассказывает практикующий детский психолог Елена Бурьевая в книге «Начальная школа. Как подготовить себя и юного школьника к новому этапу в вашей жизни».
Оптимальные сценарии адаптации к школе
В идеале в первые три-пять недель. По возможности вы не оставляете ребенка на продленку, а забираете сразу после уроков. Обедаете, переодеваетесь и идете гулять. Здорово, если присоединяются сверстники. После улицы вы приходите домой и даете ребенку какое-то время побыть одному. Затем вы делаете уроки (к примеру, один предмет).
Помните: важно не кричать, не унижать, не нервничать и не требовать, чтобы впоследствии он делал все самостоятельно.
Вы смотрите вместе с ребенком, как они записывали похожее задание в классе (важно записывать так же). После вы даете ему провести время с любимым гаджетом и всей семьей играете в настольные игры, ужинаете, общаетесь — в общем, весело проводите время. Знаю, то, что я описала, — это фантастика. Но это действительно способно помочь ребенку быстрее привыкнуть к школе и легче принять тот факт, что учеба займет целых 11 лет.
Если этот фантастический сценарий вам не подходит, давайте попробуем следующий вариант. Утром вы будите ребенка спокойно и без спешки, говорите ему нежные слова, делаете массаж всего тела, ног, рук (но недолго). Кормите его хорошим завтраком, говоря о чем-то помимо школы. На продленке ребенок делает уроки. Когда он приходит из школы, у него есть время побыть одному, ничего не делая, хотя бы минут 15. Потом вы с ребенком ужинаете и общаетесь обо всем на свете в непринужденной обстановке. Вы даете ему возможность фиксированное время провести с гаджетом. После организуете какую-то совместную деятельность: сбор рюкзака, подготовка одежды на завтра, игра, просмотр фотографий, раскладывание одежды и др. Помогаете ребенку уснуть, возможно, делаете массаж или просто разговариваете с ним. Я знаю, что и этот вариант несколько фантастичен, но специально описываю его таким, чтобы подсветить, что в процессе адаптации очень важны взрослые — без стресса ребенок сам с ней не справится.
В чем проблема других стратегий
К сожалению, в современных реалиях жизнь первоклассника выглядит иначе. Утром его быстро будят, часто еще и с раздражением и повышением голоса, со спешкой одевают. Ребенок может говорить о дискомфорте или нежелании учиться, но на него стараются не обращать внимания и быстро ведут в школу.
После уроков он остается на продленку, возможно, сидит на дополнительных занятиях, а затем его могут отвести на какую-то секцию. Вернувшись домой, он делает с родителями уроки до глубокой ночи. После его быстро и нервно провожают в душ и, наконец, говорят, чтобы он лег спать. В таких условиях ребенок устает не только эмоционально, но и физически. После нескольких уроков, проведенных на жестком стуле, у него продленка — лечь нет возможности. Такая нагрузка непривычна для тела первоклассника.
Секции — это, конечно же, хорошо, но дети не роботы. Это сказывается на здоровье.
Раньше дети начинали массово заболевать в конце октября, а в последние годы — уже в конце сентября. Во время адаптации нервная система направляет силы на то, чтобы приспособиться к новым условиям, и иммунитет снижается, поэтому не нужно водить ребенка с признаками заболевания в школу. Организму сложно, он не справляется с нагрузкой и берет вот такой «выходной».
Конечно же, в идеале мы, взрослые, должны обучить ребенка другим способам разгрузки. Наверняка каждый из вас слышал фразу «Все болезни от нервов». Например, я не болею почти шесть лет и уже десять лет еженедельно прохожу личную терапию. Так что я однозначно советую помогать ребенку разгружаться. Наверное, если родители будут относиться к школе не как к экзамену на родительство, многим детям станет гораздо легче ходить в нее.
Разница между родителем и учителем
Вы лучше знаете своего ребенка. Старайтесь считывать его состояние и не перенагружать: пусть отдохнет, когда почувствует усталость, пусть ляжет спать с недоделанными уроками — в этом нет ничего страшного. Да, учителям важно научить детей чему-то новому, но нам, родителям, важнее сохранить здоровье, нервную и эмоциональную системы ребенка. Будьте на связи с учителем.
Не пишите в приказном тоне: учитель не ваш сотрудник. Также не пишите в нерабочее время. Помните, что у учителя тоже есть личная жизнь. Вам же не нравится, когда вам пишут в нерабочее время по рабочим вопросам, не так ли?
Помогайте ребенку выстроить хорошие отношения с учителем. Не позволяйте себе обсуждать работу учителя в присутствии маленького школьника, ведь он должен стать для него авторитетом. Если вы не будете уважительно относиться к учителю, то и ребенок не будет, и это усложнит учебу. Можно снижать напряжение ребенка через игру, в которой он играет роль учителя. Не бойтесь, если он будет говорить очень грозно — это не всегда значит, что его учитель так общается. Возможно, ребенок просто так это воспринимает.
Адаптации также помогает знакомство с одноклассниками. Нередко бывает, что дети только в конце первого класса узнают/запоминают имя ребенка, который сидит с ними за партой. Родители могут помочь детям наладить контакт и организовать совместные мероприятия для всего класса (здорово, если и учитель сможет присутствовать), а также приглашать детей по одному к себе в гости.
Стоит спросить у учителя, можно ли принести что-то для игры на перемене, к примеру твистер, резиночку, кольцеброс, дартс с липучками и др. После урока детям необходимо на телесном уровне снизить напряжение, и они это прекрасно понимают — не просто так они готовы бегать и кричать всю перемену. И все же дежурный по школе делает им замечание: перемены должны быть тихими и спокойными. Понятно, что все беспокоятся о безопасности детей, но, возможно, найдутся варианты организации активных перемен.
Как мониторить и выпускать стресс
Если у ребенка до школы есть вредные привычки, к примеру обкусывание ногтей, обрывание заусенцев, ковыряние в носу, накручивание волос и др., конечно же, рекомендую посетить детских невролога и психолога, чтобы понять причину и получить рекомендации. Уверена, вам объяснят, как научить его более экологично справляться со своими эмоциями.
Также хочу сказать, что если ребенок грызет ногти, не нужно бить его по рукам. Даже если вам стыдно, что он — такой большой, уже школьник! — это делает. Вредная привычка может даже помогать ему в процессе адаптации. Но если вы резко начнете отучать ребенка, можете запустить миграцию навязчивых движений по телу: к примеру, вместо обкусывания ногтей он начнет чесаться или сосать волосы.
В период адаптации я рекомендую вести дневник поведения вашего ребенка и записывать туда то, чего не было раньше: ребенок начал заикаться, стал хуже засыпать, у него появилось каломазание и пр. Напишите дату, когда впервые это заметили, опишите, что случилось, и постарайтесь расписать, что происходило в этот момент у вас в семье (или другие ситуации, которые могли стать для ребенка стрессом).
