Как помочь ребенку полюбить школу? Вот главные стратегии! Спойлер: меньше кружков, больше нетворкинга с классом и учителем

Оптимальные сценарии адаптации к школе

В идеале в первые три-пять недель. По возможности вы не оставляете ребенка на продленку, а забираете сразу после уроков. Обедаете, переодеваетесь и идете гулять. Здорово, если присоединяются сверстники. После улицы вы приходите домой и даете ребенку какое-то время побыть одному. Затем вы делаете уроки (к примеру, один предмет).

Помните: важно не кричать, не унижать, не нервничать и не требовать, чтобы впоследствии он делал все самостоятельно.

Вы смотрите вместе с ребенком, как они записывали похожее задание в классе (важно записывать так же). После вы даете ему провести время с любимым гаджетом и всей семьей играете в настольные игры, ужинаете, общаетесь — в общем, весело проводите время. Знаю, то, что я описала, — это фантастика. Но это действительно способно помочь ребенку быстрее привыкнуть к школе и легче принять тот факт, что учеба займет целых 11 лет.

Если этот фантастический сценарий вам не подходит, давайте попробуем следующий вариант. Утром вы будите ребенка спокойно и без спешки, говорите ему нежные слова, делаете массаж всего тела, ног, рук (но недолго). Кормите его хорошим завтраком, говоря о чем-то помимо школы. На продленке ребенок делает уроки. Когда он приходит из школы, у него есть время побыть одному, ничего не делая, хотя бы минут 15. Потом вы с ребенком ужинаете и общаетесь обо всем на свете в непринужденной обстановке. Вы даете ему возможность фиксированное время провести с гаджетом. После организуете какую-то совместную деятельность: сбор рюкзака, подготовка одежды на завтра, игра, просмотр фотографий, раскладывание одежды и др. Помогаете ребенку уснуть, возможно, делаете массаж или просто разговариваете с ним. Я знаю, что и этот вариант несколько фантастичен, но специально описываю его таким, чтобы подсветить, что в процессе адаптации очень важны взрослые — без стресса ребенок сам с ней не справится.

В чем проблема других стратегий

К сожалению, в современных реалиях жизнь первоклассника выглядит иначе. Утром его быстро будят, часто еще и с раздражением и повышением голоса, со спешкой одевают. Ребенок может говорить о дискомфорте или нежелании учиться, но на него стараются не обращать внимания и быстро ведут в школу.

После уроков он остается на продленку, возможно, сидит на дополнительных занятиях, а затем его могут отвести на какую-то секцию. Вернувшись домой, он делает с родителями уроки до глубокой ночи. После его быстро и нервно провожают в душ и, наконец, говорят, чтобы он лег спать. В таких условиях ребенок устает не только эмоционально, но и физически. После нескольких уроков, проведенных на жестком стуле, у него продленка — лечь нет возможности. Такая нагрузка непривычна для тела первоклассника.

Секции — это, конечно же, хорошо, но дети не роботы. Это сказывается на здоровье.

Раньше дети начинали массово заболевать в конце октября, а в последние годы — уже в конце сентября. Во время адаптации нервная система направляет силы на то, чтобы приспособиться к новым условиям, и иммунитет снижается, поэтому не нужно водить ребенка с признаками заболевания в школу. Организму сложно, он не справляется с нагрузкой и берет вот такой «выходной».

Конечно же, в идеале мы, взрослые, должны обучить ребенка другим способам разгрузки. Наверняка каждый из вас слышал фразу «Все болезни от нервов». Например, я не болею почти шесть лет и уже десять лет еженедельно прохожу личную терапию. Так что я однозначно советую помогать ребенку разгружаться. Наверное, если родители будут относиться к школе не как к экзамену на родительство, многим детям станет гораздо легче ходить в нее.