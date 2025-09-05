Кажется, что во время засыпания падаете или слышите голоса? Вы нормальный! Рассказываем, как устроены сонные галлюцинации

Почти заснул, но вдруг резко дергаюсь

Сон упоминается во многих повествованиях об ощущаемых присутствиях, которые мы слышали до сих пор, — призрачных фигурах, которые постоянно появляются и напоминают нам, что наше бодрствование — это только половина истории. Целостность нашего дневного мира зависит от ночного двойника. Сон дает нам силы, освежает нас и устанавливает столь необходимые границы нашего опыта. И когда речь заходит о сверхъестественном, сон становится великим уравнителем.

Любой, кто долго не спал, может подтвердить, что наш мозг просто не рассчитан на то, чтобы функционировать при недостатке сна. [...] Однако в большинстве исследований, посвященных галлюцинациям и сну, испытуемых не заставляют обходиться без сна несколько дней подряд. Вместо этого в основном изучаются ощущения при обычном режиме сна, и, как правило, речь идет о состояниях на границах сна.

Гипнагогические явления — это те, которые происходят при засыпании, а гипнопомпические — при пробуждении (их иногда объединяют под общим названием гипнагогия — промежуточное состояние между явью и сном).

Возможно, вы сами сталкивались с подобным опытом: это может быть крик ниоткуда или оклик по имени. Какой-то толчок, когда вы уже задремали, и внезапное ощущение, что требуется на что-то обратить внимание. Или кратковременный всплеск хаотичных мыслей, когда вы закрываете глаза на долю секунды дольше обычного. Иногда эти переживания носят постоянный и тревожный характер.

Синдром взрывающейся головы (СВГ) — странноватое название внезапного ощущения громкого шума, которое возникает у некоторых людей при засыпании и пробуждении. Это совершенно безобидное явление, но оно может вызывать тревогу и беспокойство у тех, кто часто испытывает его, не понимая причины.

Основания для тревоги тут есть: во взрослом возрасте вы можете решить, что происходит что-то странное с вашим слухом или даже с психическим здоровьем; в детстве это может показаться предвестником чего-либо — предупреждением о наступлении ночи, погружающей нас в неизвестный мир.

Так происходило с одним моим коллегой, который в детстве долго боролся с этими переживаниями, ежедневно опасаясь ложиться спать из-за страха перед необычными и внезапными звуками, которые могли раздаваться при засыпании. Ему было почти 40 лет, когда я рассказал ему о синдроме взрывающейся головы, и он испытал облегчение, удивление и даже некоторое разочарование.