Кажется, что во время засыпания падаете или слышите голоса? Вы нормальный! Рассказываем, как устроены сонные галлюцинации

Сворачиваетесь калачиком, пытаетесь отключиться, но вдруг просыпаетесь от фантомного толчка или внезапного ощущения, что надо что-то проверить (Что именно? Неясно!). Не спешите титуловать себя верховным крейзи, скорее всего, вы совершенно здоровы. А ночной казус произошел из-за нюансов работы мозга, которые объясняет Бен Олдерсон-Дэй, профессор психологии и научный руководитель Международного консорциума по исследованию галлюцинаций, в книге «Кто здесь? Эффект ощущаемого присутствия с точки зрения науки».
Почти заснул, но вдруг резко дергаюсь
Сон упоминается во многих повествованиях об ощущаемых присутствиях, которые мы слышали до сих пор, — призрачных фигурах, которые постоянно появляются и напоминают нам, что наше бодрствование — это только половина истории. Целостность нашего дневного мира зависит от ночного двойника. Сон дает нам силы, освежает нас и устанавливает столь необходимые границы нашего опыта. И когда речь заходит о сверхъестественном, сон становится великим уравнителем.
Любой, кто долго не спал, может подтвердить, что наш мозг просто не рассчитан на то, чтобы функционировать при недостатке сна. [...] Однако в большинстве исследований, посвященных галлюцинациям и сну, испытуемых не заставляют обходиться без сна несколько дней подряд. Вместо этого в основном изучаются ощущения при обычном режиме сна, и, как правило, речь идет о состояниях на границах сна.
- Гипнагогические явления — это те, которые происходят при засыпании, а гипнопомпические — при пробуждении (их иногда объединяют под общим названием гипнагогия — промежуточное состояние между явью и сном).
Возможно, вы сами сталкивались с подобным опытом: это может быть крик ниоткуда или оклик по имени. Какой-то толчок, когда вы уже задремали, и внезапное ощущение, что требуется на что-то обратить внимание. Или кратковременный всплеск хаотичных мыслей, когда вы закрываете глаза на долю секунды дольше обычного. Иногда эти переживания носят постоянный и тревожный характер.
- Синдром взрывающейся головы (СВГ) — странноватое название внезапного ощущения громкого шума, которое возникает у некоторых людей при засыпании и пробуждении. Это совершенно безобидное явление, но оно может вызывать тревогу и беспокойство у тех, кто часто испытывает его, не понимая причины.
Основания для тревоги тут есть: во взрослом возрасте вы можете решить, что происходит что-то странное с вашим слухом или даже с психическим здоровьем; в детстве это может показаться предвестником чего-либо — предупреждением о наступлении ночи, погружающей нас в неизвестный мир.
Так происходило с одним моим коллегой, который в детстве долго боролся с этими переживаниями, ежедневно опасаясь ложиться спать из-за страха перед необычными и внезапными звуками, которые могли раздаваться при засыпании. Ему было почти 40 лет, когда я рассказал ему о синдроме взрывающейся головы, и он испытал облегчение, удивление и даже некоторое разочарование.
Это сон или явь?
Галлюцинации, связанные со сном, как и некоторые базовые слуховые и зрительные галлюцинации, часто мимолетны и довольно просты по форме. Например, скорее можно услышать отдельные слова, а не какой-то полноценный диалог. Если галлюцинации возникают на границах сна, они могут отличаться еще и постоянством, когда похожие звуки или видения повторяются в одно и то же время каждую ночь; этому также могут способствовать определенные условия (например, злоупотребление алкоголем или работа на износ). Возможно, на содержании переживаний отражается и то, что было у человека на уме, когда он ложился спать.
Несколько раз я сталкивался с явлением, знакомым многим новоиспеченным родителям: фантомные крики ребенка в момент, когда я засыпал. Некоторые люди могут даже видеть или чувствовать своего ребенка в постели рядом, хотя он крепко спит в другом месте.
Мы не знаем точной причины гипнагогических явлений, хотя выдвинуто несколько правдоподобных гипотез. Постоянство и относительная простота некоторых гипнагогических галлюцинаций облегчают их объяснение — по сравнению с различными галлюцинациями, которые могут возникать при клинических расстройствах.
- Например, наиболее популярная гипотеза, объясняющая СВГ, заключается в том, что он связан со снижением активности ретикулярной формации — скоплением нейронов в стволе головного мозга.
Считается, что эта структура важна для регуляции сознания и процесса пробуждения, в том числе того, как различные области коры, связанные с движением, меняют свою активность при переходе от бодрствования ко сну и обратно. Если это происходит не синхронно, внезапные всплески активности в сенсорных областях мозга могут быть неверно истолкованы как реальные звуки, включая взрывы. Подобная модель может также объяснить ряд гипнагогических явлений, но пока у нас нет полной уверенности в этом.
- Идея о том, что наши сенсорные системы остаются включенными и проявляют случайную активность, в то время как другие части мозга отключаются, выглядит вполне правдоподобно, однако доказать это экспериментально не так-то легко.
Мы знаем, что эти состояния включают в себя серию постепенных переходов, происходящих в мозге, с различными этапами осознанного переживания, каждый из которых наступает и заканчивается в свое время. И в это переходное пространство может закрасться немало странных вещей.
Наилучшей демонстрацией и одним из самых пугающих примеров того, что происходит в этом пространстве, может служить сонный паралич.
Кое-что про сонный паралич
Сонный паралич — это естественное явление, случающееся в тот или иной момент жизни примерно у 7% населения: вы пробуждаетесь от сна и не можете пошевелиться, словно вас временно обездвижили. Само существование сонного паралича не считается особой загадкой. Когда мы спим, наш мозг проходит различные стадии обработки информации, которые характеризуются изменением паттерна мозговых волн. Колебания активности мозга — активация и торможение нейронных ансамблей — становятся гораздо более медленными и более синхронными в различных областях мозга.
- В первой половине ночи мы проходим через несколько стадий медленного сна: в это время наш сон наиболее глубок, а организм занимается основной работой по восстановлению и ремонту.
- Во второй половине ночи мы последовательно проходим через более короткие стадии медленноволнового сна в сочетании с периодами REM-сна (стадия быстрых движений глаз), когда отдельные участки коры мозга демонстрируют быстрые спонтанные активации.
Когда-то REM-сон считался синонимом фазы сновидений, и действительно многие сны, которые нам удается вспомнить, происходят во время REM-фазы рано утром. Но сейчас известно, что можно видеть сны и в другие периоды, даже посреди ночи. Такие сны, как правило, не отличаются сложностью или причудливостью, и их бывает трудно запомнить. (Во время экспериментов по изучению сновидений, возникающих вне REM-фазы, участников обычно резко будят и просят быстро вспомнить, что происходило во сне).
Напротив, во время REM-сна мы видим более сложные сновидения, похожие на целые повествования: многоступенчатые сюжеты, включающие цели, конфликты и других людей. Когда мы оказываемся в REM-фазе, наши мышцы находятся в состоянии паралича, который не позволяет большинству из нас воплощать сон в жизнь.
При сонном параличе наше сознание выходит из сна. Но благодаря случайному совпадению по времени в момент просыпания основные двигательные функции все еще остаются отключенными. Когда это происходит, мы чувствуем себя проснувшимися и способными управлять своим телом, однако это не так. Сон все еще сковывает нас, удерживая на месте (обычно в положении на спине), запирая нас в мире, где сочетаются грезы и реальность.
