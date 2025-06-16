Верните мой 2007! Почему зумеры и миллениалы романтизируют нулевые? Это обычная ностальгия или ментальный эскапизм?

В соцсетях вулканическая (Килауэа!) активность ностальгии по 2000-м:
на улице rain, на душе pain, в плейлистах Бритни Спирс и Джесси Джей, а в кино-подборках «Девочки Гилмор» и «10 причин моей ненависти». Почему мозг включает режим розовых очков, когда мы вспоминаем об ушедшем? А скучать по прошлому не вредно? Спойлер: иногда даже полезно! Разбираемся с экспертом, чем молодых людей так привлекает ушедшая эпоха и как не потеряться в эскапизме.
TikTok задает бум на нулевые (или просто Y2k!)
Термин Y2k появился еще в начале 2000-х годов. Свое развитие он получил, как не странно, совсем не в фэшн-повестке и не в СМИ — первоначально аббревиатуру использовали в IT-сфере для обозначения так называемой «проблемы 2000-го года».
Оффтоп: что это за баг Y2k? Во многих компьютерных системах и программном обеспечении для представления года использовались только последние две цифры (например, 97 вместо 1997). Специалисты опасались, что при переходе на 2000 год системы могли неверно его интерпретировать и считать его 1900 годом, что привело бы к массовым сбоям и проблемам во многих областях.
Непосредственно термин Y2k — это сокращение от «Year 2000», которое использовалось для обозначения этой проблемы и потенциальных сбоев.
Сейчас мы понимаем это совершенно иначе: пользователи социальных сетей ассоциируют Y2k не с компьютерами и системами, а с модой. Тик-токеры и блогеры используют аббревиатуру для обозначения тренда на 2000-е, который уже не первый год занимает важное место в топе самых популярных «cor'ов» и эстетик.
Основные черты Y2K:
- Футуризм и ретро
Сочетание hi-tech элементов с ностальгическими образами — большие наушники Apple ярких цветов и стикеры на айфоны комбинируются с широкими ремнями и джинсами на низкой посадке.
- Технологии и глянец
Отражение увлечения цифровыми технологиями и стремления к фэшн. Приверженцы стиля оформляют квартиры модными журналами, фотографируют на «мамины» мыльницы и играют в The Sims 2.
- Яркие цвета и эксперименты
Фиксируем возвращение неона (как вам новый цвет Olo?), мини-юбок, заниженной талии, экспериментов с олимпийками и ретро-горохом! Конечно, 2000-е — время неистового гламура.
В России есть особая ветка этого стиля — slavic bimbo, приверженцы которой (преимущественно молодые девушки), фотографируются в ушанках на фоне московского Кремля, подражают it girls и фэшн-иконам 1990-х и нулевых (от Пэрис Хилтон до Алены Шишковой): носят Лабутены, красят губы в нюдовые оттенки, выкладывают в сторис букеты из сотен красных роз.
- Поп-культура
Музыка и кино начала столетия стали вирусными. Откройте любую платформу: Headlock от Imogen Heap! Price Tag от Jessie J! «Я эту жизнь тебе отдам» Киркорова! Ренессанс любви к «Сплетнице» и «Дневникам вампира» — 0% осуждения, 100% понимания.
- Итого: ностальгия
Тамагочи милее, чем лабубу, а телефоны-раскладушки — мечта!
Все действительно были так счастливы?
Мир вошел в новый век, современные технологии продолжают быстро развиваться, а глобализация шагает по планете семимильными! Возможно, в атмосфере сверхскоростных изменений и непредсказуемости эстетика 2000-х так близка молодым поколениям потому, что они видят в ней нечто интуитивно понятное и привлекательное (хотя в то время они и были совсем маленькими!).
Чем 2000-е отличаются от наших реалий и что есть общее в двух эпохах?
По основным чек-поинтам видно, что все-таки наше время имеет довольно заметную схожесть с 2000-ми, а значит, психологическая атмосфера и настроения в обществе (преимущественно среди молодежи) также, хотя бы частично, совпадают.
Тогда почему романтизация нулевых получила такое распространение?
«Есть научное объяснение, почему прошлое кажется нам светлее и безопаснее. Мозг склонен сохранять эмоционально окрашенные воспоминания, и чаще — положительные, особенно из детства и юности. Это феномен, известный как "позитивный эффект ретроспекции". Кроме того, детский мозг восприимчив к новизне — все ощущается ярче, эмоциональнее, значимее. Добавим к этому отсутствие взрослой ответственности и идеализирующую функцию памяти — и получаем картинку: 2000-е кажутся не просто милыми, а почти утопией. Хотя рационально мы понимаем, что это было время других проблем» — рассказывает Айсылу Сайфуллина, врач-психиатр, психотерапевт клиники Open Mind, автор подкаста «Диагноз в следующей серии»
Ностальгия — особая форма эскапизма или просто тренд?
Насколько эстетика Y2k и ее составляющие поверхностны? Да, новое направление мысли кажется интересным и необычным, особенно для зумеров — напомним, некоторые из них в ту эпоху еще не родились! Молодежи, очевидно, приятно открывать для себя мир, где джинсы-клеш соседствовали с бум-бум-смоки, а синглы поп-див передавались по ИК-порту.
Выгодно это и для крупных компаний. Например, ностальгические коллаборации а-ля Nike x Stranger Things (оммаж американской школьной форме 90-х) или «Хэппи Мил для взрослых» McDonalds с коллекционным кружками Барби, Hello Kitty, Peanuts, Шрека могут привлечь и зумеров, и миллениалов. Такие продукты погружают людей в воспоминания о беззаботной юности, напоминают о легкости времени, в котором они выросли.
Способен ли простой тренд породить проблему коллективного эскапизма? Такое глубокое и всестороннее увлечение прошедшей эпохой можно назвать методом своеобразного «бегства от сложного настоящего». 2020-е — время пандемий, политических конфликтов, кризисов. 2000-е же вспоминаются многими, напротив, как эпоха относительной стабильности (особенно в России — нефтяные деньги, рост потребления, «сытые годы»), несмотря на то, что экономические взлеты и падения сопровождали людей и тогда. В данном случае стоит подумать, насколько сильно они касались «скучающих» миллениалов, которые в то время оканчивали университеты и чилили в клубах и насколько они известны совсем юным зумерам, популяризирующим эпоху нулевых в соцсетях.
«Эскапизм — это психологическая стратегия, суть которой в том, чтобы временно отвлечься от тревожных, неприятных или перегружающих аспектов реальности, — объясняет Сайфуллина. — Это может быть что угодно: залипание в сериалах, прокручивание TikTok, уход в работу, фантазии, видеоигры, алкоголь, искусство, даже… ностальгия. Эскапизм активируется как механизм психологической саморегуляции, особенно в условиях:
- эмоционального выгорания,
- хронического стресса,
- тревожности,
- депрессивных состояний,
- экзистенциальной пустоты или перегрузки.
Поэтому я не могу сказать, что эскапизм — это проблема. Думаю, стоит оставить людям возможность саморугулироваться доступным и не самым патологичным способом, не называя это "плохим"» — резюмирует врач-психотерапевт.
Стоит отметить, что имеет место быть и другой аспект (гораздо менее очевидный!). Речь идет о ностальгии по простому цифровому миру: соцсети 2000-х (ФотоСтрана, ICQ) казались безобидными по сравнению с нынешним токсичным интернетом. Даже пиратские сайты воспринимаются как что-то душевное и понятное, свободное от хейта и достигаторства.
Кроме того, для миллениалов 2000-е — это их подростковые годы («Гарри Поттер», «Танцы без правил», первые мобильники). Воспоминания о них — попытка вернуть ощущение, что светлое будущее еще впереди.
«С точки зрения психологии, ностальгия — это сложное, двустороннее чувство, в котором грусть по ушедшему времени сочетается с теплом и утешением. Некоторые исследователи ностальгии называют ее эмоциональным ресурсом. Она помогает человеку сохранять устойчивость, чувствовать связь с другими, укреплять "Я" и справляться со стрессом. Интересно, что раньше ностальгию считали чем-то болезненным (термин даже появился как диагноз у солдат, тоскующих по дому). Сегодня же мы знаем, что в умеренных дозах она, наоборот, повышает самооценку, уменьшает тревожность и укрепляет ощущение смысла жизни» — отмечает собеседница редакции.
О науке и социальном опыте!
Исследования (например, работы эксперта в области экзистенциальной психологии Клэй Рутледж) показывают, что ностальгия — это защитный механизм психики в нестабильные времена. Поэтому состояние вечного «эскапизма» может казаться вполне понятным и очевидным.
Что касается социальной сферы, возможно, в 2000-е люди действительно чувствовали себя свободнее, чем сейчас. Не было тотальной цифровой слежки, соцсети не управляли сознанием, а общественное мнение гораздо меньше лезло в личную жизнь. Это не просто «стиль», а тоска по другому опыту, который недоступен многим прямо сейчас (а в случае с зумерами — не был осознан в полной мере и тогда).
Реальная жизнь прекрасна и любой эпохи есть свои плюсы и минусы. Остается помнить о сложности устройства человеческого мышления и, конечно, о том, что чем сложнее настоящее, тем сильнее мифологизируется прошлое.
Текст: Маргарита Тугарева
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