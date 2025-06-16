Верните мой 2007! Почему зумеры и миллениалы романтизируют нулевые? Это обычная ностальгия или ментальный эскапизм?

TikTok задает бум на нулевые (или просто Y2k!)

Термин Y2k появился еще в начале 2000-х годов. Свое развитие он получил, как не странно, совсем не в фэшн-повестке и не в СМИ — первоначально аббревиатуру использовали в IT-сфере для обозначения так называемой «проблемы 2000-го года».

Оффтоп: что это за баг Y2k? Во многих компьютерных системах и программном обеспечении для представления года использовались только последние две цифры (например, 97 вместо 1997). Специалисты опасались, что при переходе на 2000 год системы могли неверно его интерпретировать и считать его 1900 годом, что привело бы к массовым сбоям и проблемам во многих областях.

Непосредственно термин Y2k — это сокращение от «Year 2000», которое использовалось для обозначения этой проблемы и потенциальных сбоев.

Сейчас мы понимаем это совершенно иначе: пользователи социальных сетей ассоциируют Y2k не с компьютерами и системами, а с модой. Тик-токеры и блогеры используют аббревиатуру для обозначения тренда на 2000-е, который уже не первый год занимает важное место в топе самых популярных «cor'ов» и эстетик.

Основные черты Y2K:

Футуризм и ретро

Сочетание hi-tech элементов с ностальгическими образами — большие наушники Apple ярких цветов и стикеры на айфоны комбинируются с широкими ремнями и джинсами на низкой посадке.

Технологии и глянец

Отражение увлечения цифровыми технологиями и стремления к фэшн. Приверженцы стиля оформляют квартиры модными журналами, фотографируют на «мамины» мыльницы и играют в The Sims 2.

Яркие цвета и эксперименты

Фиксируем возвращение неона (как вам новый цвет Olo?), мини-юбок, заниженной талии, экспериментов с олимпийками и ретро-горохом! Конечно, 2000-е — время неистового гламура.

В России есть особая ветка этого стиля — slavic bimbo, приверженцы которой (преимущественно молодые девушки), фотографируются в ушанках на фоне московского Кремля, подражают it girls и фэшн-иконам 1990-х и нулевых (от Пэрис Хилтон до Алены Шишковой): носят Лабутены, красят губы в нюдовые оттенки, выкладывают в сторис букеты из сотен красных роз.

Поп-культура

Музыка и кино начала столетия стали вирусными. Откройте любую платформу: Headlock от Imogen Heap! Price Tag от Jessie J! «Я эту жизнь тебе отдам» Киркорова! Ренессанс любви к «Сплетнице» и «Дневникам вампира» — 0% осуждения, 100% понимания.

Итого: ностальгия

Тамагочи милее, чем лабубу, а телефоны-раскладушки — мечта!