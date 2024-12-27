Как понять, что для вас счастье (не путать с удачей!), изменить жизнь к лучшему (а не ждать чуда!) и выбраться из эмоциональной ямы по науке?

Счастье — не что-то метафизическое, а полноценная установка и выбор, в общем, материал гибкий. Как на это влияет наш культурный код? Можно ли измерить уровень счастья? Как повысить оптимизм? И почему на серьезном планировать рекап любимых сериалов и новогодних мюзиклов не стрем, а норм (и даже очень полезно для психики)? Рассуждает и дает советы доктор философских наук, исследовательница темы счастья в России Гульнара Краснова в книге «Счастье по-русски».
В чем особенность счастья по-русски?
А вы знаете, как понимают счастье люди, которые говорят на разных языках? В путешествии нам с вами это пригодится. Ответ на этот вопрос узнали ученые. Они собрали определения счастья в толковых словарях 30 стран мира и проанализировали их на предмет сходства и различия.
Оказалось, что в большинстве изученных стран (в 24 из 30 стран, включая Россию) слово «счастье» понимают как «везение» или «удачу». Эти представления сложились в древние времена, когда наши предки считали, что счастье простого смертного зависит от воли богов. А потом с распадом мифологического мышления место богов занял господин случай/госпожа удача. Неслучайно Альберт Эйнштейн писал: «Совпадения и случайность — это способ Бога остаться анонимным».
А вот в шести странах (США, Индии, Испании, Аргентины, Эквадора и Кении) употребление слова «счастье» в значении «везение»/«удача» вышло из употребления и стало архаичным. В наше время жители этих стран под «счастьем» понимают «благополучие» и/или «удовлетворенность жизнью». Исследование также показало, что представления о счастье влияют на качество жизни людей.
Для них обретение счастья — осознанная цель. Жизненные решения они принимают с целью повысить уровень счастья, что повышает их удовлетворенность жизнью. А вот у жителей стран, где слово «счастье» понимается как «везение» и «удача», например как в России, стремления к счастью ученые не обнаружили. Их можно понять. Зачем все эти бесполезные стремления, если счастье зависит только от случая?
Выводы международного исследования подтверждают и наши российские. Одно из них было посвящено изучению метафор о счастье в русском языке. Идея была такая: любое абстрактное понятие в языках заземляется с помощью метафор, слово «счастье» в русском языке — не исключение. Ученые обнаружили, что счастье в метафорах часто уподобляется человеку нестандартного склада, деятельному, активному и, безусловно, ведущему в отношениях. Такой человек может приходить и уходить по своему уразумению, сбегать, обманывать и т. д.
Помните из школьной программы: пушкинское «О счастье! злобный обольститель» (А. С. Пушкин. «Наполеон на Эльбе», 1815) или есенинское «Все мы обмануты счастьем» (С. А. Есенин. «Глупое сердце, не бейся!», 1925). Поскольку в русском языке в роли активного деятеля выступает «счастье», человек, в свою очередь, занимает пассивную позицию в отношениях с ним. В нашем культурном коде счастье приходит свыше, само по себе, и в меньшей степени зависит от действий человека.
Наше понимание счастья и то, какой смысл мы вкладываем в него, влияет в итоге на качество жизни. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Давайте вместе начнем менять наше отношение к счастью: от пассивного к активному!
А вы счастливы? Тест PERMA
Прим. ред. Этот опросника счастья разработал профессор Университета Пенсильвании Мартин Селигман, который решил оценить столь сложный показатель по 5 составляющим
- Positive emotion — позитивные эмоции
- Engagement — вовлеченность
- Relationships — отношения с людьми
- Meaning — смыслы поступков и жизни в целом
- Accomplishment — достижения с чувством исполненного
Выбирайте, пожалуйста, соответствующий вариант ответа, наиболее полно описывающий Вашу жизнь, по шкале 0–1–2–3–4–5–6–7–8–9–10, где 0 в зависимости от контекста вопроса — никогда / совсем нет / ужасно, а 10 — всегда / максимальное значение / великолепно
- Как часто вы чувствуете, что приближаетесь к своей цели?
- Как часто вы бываете полностью поглощены тем, что делаете?
- Как часто вы испытываете радость?
- Как часто вы испытываете беспокойство?
- Как часто вы достигаете важных целей, которые ставите перед собой?
- В целом, как вы оцениваете ваше здоровье?
- В какой степени вы целеустремленны и живете полной/осмысленной жизнью?
- В какой степени вы удовлетворены тем, какую помощь и поддержку от других вы получаете, когда в ней нуждаетесь?
- В какой степени вы считаете, что то, что вы делаете в своей жизни, полезно и ценно?
- Как вам кажется, насколько вы увлечены или заинтересованы в чем-то?
- Насколько одиноким вы себя чувствуете в этой жизни?
- Насколько вы удовлетворены своим нынешним физическим здоровьем?
- Как часто вы испытываете положительные (позитивные) эмоции?
- Как часто вы злитесь?
- Как часто вы выполняете возложенные на вас обязанности?
- Как часто вам бывает грустно?
- Как часто вы бываете чем-то так сильно увлечены, что теряете счет времени?
- По сравнению с другими людьми того же возраста и пола как вы оцениваете ваше здоровье?
- В какой степени вы чувствуете себя любимым?
- Насколько, как вам кажется, ваша жизнь имеет цель и вы движетесь к этой цели?
- Насколько вы довольны взаимоотношениями в личной жизни?
- В целом, насколько вы довольны своей жизнью?
- В целом, как вам кажется, насколько вы счастливы?
! Ключ к опроснику
Значения шкал опросника определяются как среднее арифметическое значение соответствующих пунктов опросника, которые выделены цветом. Минимальное значение — 0, максимальное — 10.
- Общая тенденция к переживанию человеком радости и удовольствия в повседневной жизни 3, 13, 22
- Степень поглощенности и заинтересованности в каких бы то ни было активностях. Очень высокие показатели по вовлеченности известны как состояние «потока», в котором человек настолько сильно увлекается деятельностью, что теряет чувство времени 2, 10, 17
- Ощущение собственной ценности и поддержки со стороны референтных людей 8, 19, 21
- Присутствие смысла в жизни. Смысл дает ощущение, что жизнь имеет значение 7, 9, 20
- Субъективное ощущение достижения поставленных целей, а также способность выполнять поставленные перед собой задачи 1, 5, 15
- Показатель субъективного переживания счастья 23
- Общая склонность к переживанию человеком грусти, тревоги, злости в повседневной жизни 4, 14, 16
- Ощущение человеком физического здоровья и жизненной силы 6, 12, 18
- Ощущение человеком одиночества и социальной изоляции 11
- Совокупный показатель благополучия по 5 компонентам модели PERMA: позитивные эмоции, вовлеченность, взаимоотношения, смысл, достижения 1, 5, 15, 2, 10, 17, 3, 13, 22, 7, 9, 20, 8, 19, 21, 23
Упражнение «Как можно лучше»
Оно, как показали исследования, может значительно повысить оптимизм, по крайней мере, временно. Попробуйте представить лучшую версию себя в будущем, например, через 6 месяцев, 1 год, 5 лет. Представьте в ярких подробностях, что вы много трудились и достигли своих целей или реализовали свою мечту и т. д.
Для достижения наилучших результатов вы должны быть одновременно позитивными и разумными, а не просто выдавать желаемое за действительное. После того, как у вас получилось достаточно четкое представление себя будущего, запишите его в деталях. Перекладывая свои мысли на бумагу, вы создаете логическую структуру будущего и можете перейти от идей и разрозненных мыслей к конкретным действиям, считают ученые.
Любопытный факт, обнаруженный нейронаукой. Когда человек думает о себе в будущем, у него активируются те же участки мозга, которые отвечают за мысли о других людях, то есть, по сути, мы о себе думаем в будущем с позиции наблюдателя со стороны, как о другом человеке/третьем лице, незнакомце.
По мнению Хэла Хершфилда, ученого-бихевиориста и автора книги «Не мешай своему будущему. Что изменить сейчас, чтобы не жалеть потом», если бы мы чувствовали большую ́ связь с самими собой в будущем, то принимали бы решения, ориентированные на будущее. Если вы не хотите думать о себе, то можно поразмышлять о будущих событиях вашей жизни в позитивном ключе. Это, как подтверждают исследования, тоже может быть эффективным способом для повышения оптимизма. Здесь важно умерить любые ожидания точным представлением о том, что вы можете контролировать, а что нет.
Оптимизм усиливается, когда мы получаем положительные результаты, которых ожидаем, и может уменьшаться, когда эти результаты не такие, какими мы хотели бы их видеть.
! Что почитать
- Селигман М. Как научиться оптимизму. Измените свой взгляд на мир и свою жизнь. — М.: Альпина Паблишер, 2017.
- Хершфилд Х. Не мешай своему будущему. Что изменить сейчас, чтобы не жалеть потом. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2023.
Используем ностальгию, чтобы улучшить свое состояние «здесь и сейчас»
Чтобы справиться с неопределенностью, можно строить долгосрочные планы, а можно, как ни парадоксально, предаться ностальгии. Ученые обнаружили, что 80% людей предаются ностальгии как минимум один раз в неделю, а 50% — два или три раза в неделю. Не знаю, как вы, а я в последнее время ностальгирую гораздо чаще. Чтобы разобраться, что за этим стоит и как это работает, я провела небольшое исследование. Делюсь неожиданными находками.
Термин «ностальгия» впервые появился в медицинской диссертации Йоханнеса Хофера в 1688 году для обозначения болезненного состояния тоски по дому у швейцарских наемников, воюющих вдали от родины. С легкой руки Йоханнеса Хофера, ностальгия вплоть до XIX века ассоциировалась с психическими расстройствами, возникающими в армейской среде. Ее диагностированием и профилактикой занимались во всех армиях европейских стран, потому что считалось, что она является одним из важных показателей морально-психологического духа военных.
В XIX веке ностальгию обнаружили и у других групп населения, которые по тем или иным причинам оказались вдали от дома: у крестьян, перебравшихся в города, и иммигрантов, покинувших родину В настоящее время ностальгия больше не считается болезнью и рассматривается как сложная эмоция, с которой знакомы большинство людей. Различают ностальгию: по родине (по месту), по прошлому (по времени), по эмоциональным связям (людям).
Дело в том, что, предаваясь ностальгии, люди вспоминают значимые личные события. И когда ломается привычный порядок вещей и на повестке дня встает вопрос о том, как дальше жить и ради чего, воспоминания о добрых старых временах придают разваливающейся жизни смысл и напоминают о «корнях».
Филипп Зимбардо, профессор психологии Стэнфордского университета, считает, что прошлое соединяет нас с самими собой через время и пространство и создает ощущение непрерывности жизни. Когда настоящее не радует, а будущее неопределенно, то прошлое может подарить несколько счастливых минут. Воспоминания о радостных событиях могут вызывать позитивные эмоции и стать лучиком света в темное время жизни. Но это не все. «Прошлое — лучший из доступных нам способов предсказания будущего. Он несовершенен, но это все, что у нас есть. Совершенно точно, что некоторые взаимосвязи, обнаруженные в прошлом, останутся справедливыми и для будущего», — считает Филипп Зимбардо. Это значит, если мы справлялись с трудностями в прошлом, сейчас тоже справимся, и все будет хорошо!
Таким образом, ностальгия может быть своего рода защитным психологическим механизмом, действенным инструментом самопомощи в трудные времена и внутренним ресурсом. И еще, когда ничего не радует в настоящем, ностальгия напомнит о том, что счастье есть!
Хорошая новость, что все мы, осознанно или нет, используем ностальгию. Неосознанно чаще всего ностальгические воспоминания запускают запахи, музыка, старые фильмы. Если есть желание осознанно использовать ностальгию для улучшения самочувствия, то Филипп Зимбардо советует расставить по всему дому фотографии, напоминающие о старых добрых временах, сделать альбом воспоминаний, позвонить старому другу, собрать друзей и родных на ужин.
А профессор Университета Буффало Джей Л. Деррик рекомендует пересмотреть любимые старые фильмы и сериалы и вспомнить наших любимых героев. Иногда этого бывает достаточно, по ее мнению, чтобы заставить чувствовать себя лучше после тяжелого дня или неприятных событий. Как показали результаты экспериментов Джей Л. Деррик и ее коллег, погружение в знакомый вымышленный мир восстанавливает самоконтроль в стрессовой ситуации. Это происходит благодаря социальной природе выдуманных миров, в которых мы находим так необходимые нам социальные связи и поддержку от наших «виртуальных» друзей.
В соответствии с гипотезой социальных суррогатных связей, которую выдвинула Джей Л. Деррик, мы можем устанавливать социальные связи с людьми, которых никогда не встречали или которых даже не существует в реальности — с телевизионными и книжными героями. Эти односторонние «парасоциальные» отношения способны быть очень похожими на настоящую дружбу и, как показывают исследования, оказывают такое же мощное воздействие на наше благополучие.
Это особенно важно в периоды неопределенности, когда мы нуждаемся в поддержке близких людей. А в ситуации, когда многие из них уехали, а с другими мы разошлись во взглядах на происходящее и поставили отношения на паузу, нам на помощь приходят социальные суррогаты — любимые герои сериалов, книг, телешоу, то есть вымышленные (виртуальные) персонажи. Они помогают нам восстановить психическое равновесие, внутренние ресурсы и самоконтроль, считают ученые.
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