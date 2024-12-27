Как понять, что для вас счастье (не путать с удачей!), изменить жизнь к лучшему (а не ждать чуда!) и выбраться из эмоциональной ямы по науке?

В чем особенность счастья по-русски?

А вы знаете, как понимают счастье люди, которые говорят на разных языках? В путешествии нам с вами это пригодится. Ответ на этот вопрос узнали ученые. Они собрали определения счастья в толковых словарях 30 стран мира и проанализировали их на предмет сходства и различия.

Оказалось, что в большинстве изученных стран (в 24 из 30 стран, включая Россию) слово «счастье» понимают как «везение» или «удачу». Эти представления сложились в древние времена, когда наши предки считали, что счастье простого смертного зависит от воли богов. А потом с распадом мифологического мышления место богов занял господин случай/госпожа удача. Неслучайно Альберт Эйнштейн писал: «Совпадения и случайность — это способ Бога остаться анонимным».

А вот в шести странах (США, Индии, Испании, Аргентины, Эквадора и Кении) употребление слова «счастье» в значении «везение»/«удача» вышло из употребления и стало архаичным. В наше время жители этих стран под «счастьем» понимают «благополучие» и/или «удовлетворенность жизнью». Исследование также показало, что представления о счастье влияют на качество жизни людей.

В странах, где «счастье» понимают как «благополучие» или «удовлетворенность жизнью», люди считают счастье достижимым.

Для них обретение счастья — осознанная цель. Жизненные решения они принимают с целью повысить уровень счастья, что повышает их удовлетворенность жизнью. А вот у жителей стран, где слово «счастье» понимается как «везение» и «удача», например как в России, стремления к счастью ученые не обнаружили. Их можно понять. Зачем все эти бесполезные стремления, если счастье зависит только от случая?

Выводы международного исследования подтверждают и наши российские. Одно из них было посвящено изучению метафор о счастье в русском языке. Идея была такая: любое абстрактное понятие в языках заземляется с помощью метафор, слово «счастье» в русском языке — не исключение. Ученые обнаружили, что счастье в метафорах часто уподобляется человеку нестандартного склада, деятельному, активному и, безусловно, ведущему в отношениях. Такой человек может приходить и уходить по своему уразумению, сбегать, обманывать и т. д.

Помните из школьной программы: пушкинское «О счастье! злобный обольститель» (А. С. Пушкин. «Наполеон на Эльбе», 1815) или есенинское «Все мы обмануты счастьем» (С. А. Есенин. «Глупое сердце, не бейся!», 1925). Поскольку в русском языке в роли активного деятеля выступает «счастье», человек, в свою очередь, занимает пассивную позицию в отношениях с ним. В нашем культурном коде счастье приходит свыше, само по себе, и в меньшей степени зависит от действий человека.

Наше понимание счастья и то, какой смысл мы вкладываем в него, влияет в итоге на качество жизни. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Давайте вместе начнем менять наше отношение к счастью: от пассивного к активному!