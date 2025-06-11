Как не сойти с ума во время сессии? Что делать, если билет застал врасплох? И почему пятерки — не самое главное в жизни?

фэшн-редактор Собака.ru, выпускница магистратуры журфака МГИМО — знает все о том, как совмещать работу и учебу

«Первое и самое главное: сон — это база. Вряд ли вам удастся резко стать жаворонком на время сессии (утопия и дополнительный стресс для организма!), но вот отдыхать 7-8 часов вполне реально. Например, иногда можно сдать экзамен не в первой группе, а, например, в 12:00, чтобы поспать чуть-чуть подольше.

Планируйте подготовку заранее и бережно входите в сессионный ритм. Если у вас экзамен в пятницу, то начните учить материал с понедельника по 1–2 билета в день, постепенно наращивая темп. Полностью освободите день (или два) перед экзаменом, чтобы спокойно финализировать знания (читай: доучить оставшееся). Откладывать подготовку только на последнюю ночь в амбициозной надежде выучить весь материал за несколько часов — очень плохая идея.

Еще два совета, которые жизненно необходимы для работающих студентов и могут быть полезны для остальных. Во-первых, не геройствуйте и делегируйте все, что можно: пишите билеты вместе с одногруппниками, а на работе смело просите помощи у коллег. Это не слабость, а стратегия выживания. Во-вторых, по возможности скопите небольшую финансовую подушку безопасности — с ее помощью сможете пересесть на такси или заказать доставку при катастрофической нехватке сил и времени.

Само собой, помните про отдых: ситуативный — отвлекайтесь от компьютера на 10-15 минут в течение нескольких часов (глаза скажут спасибо), ежедневный — погуляйте час в парке или сходите на массаж (организм скажет вам спасибо), постсессионный — так или иначе во время сдачи экзаменов все мы находимся в стрессе, последствия которого надо минимизировать. Как только все закончится, не прыгайте сразу в работу или стажировку — дайте себе выдохнуть хотя бы на неделю».