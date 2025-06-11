Как не сойти с ума во время сессии? Что делать, если билет застал врасплох? И почему пятерки — не самое главное в жизни?

Лето под девизом: «Терпите, потому что экзамены с вами еще не закончили»? Дорогие школьники и студенты, мы тоже плавали — знаем, как сложно жить в счастливую пору аттестации (держитесь!). Аккумулировали советы врачей, психологов и собственный опыт, чтобы помочь вам справиться с подготовкой, каверзными вопросами и ожиданием результатов.
Перед экзаменом: эффективно готовимся, оптимизируем силы и время
Планируйте, планируйте и еще раз планируйте:
- Создайте график обучения. Распределите темы по дням, чтобы избежать накопления информации в последний момент.
- Разделите материал на части. Учите по небольшим блокам, что сделает подготовку более управляемой.
- Учитывайте время на отдых. Включайте короткие перерывы, чтобы мозг мог отдохнуть и лучше постигать хитросплетения медицины, высшей математики, криминалистики, свободных искусств etc.
- Закрепляйте результат. С удобной регулярностью повторяйте каждый блок информации как устно, так и письменно.
Используйте методики, подходящие именно вам:
- Найдите свой формат материалов. Видео, презентации, тесты, тексты, схемы — оцените, через какой источник информация усваивается лучше.
- Подстройтесь под собственный характер. Если вам комфортнее, когда рядом есть друзья по
несчастьюсессии, то готовьтесь в компании, а если вас лучше не трогать, то четко предупредите об этом близких и отгородитесь от мира.
Заботьтесь о своем здоровье:
- Питайтесь правильно. Самое время познакомиться со средиземноморской диетой, которую кардиологи в один голос называют одним из лучших рационов для сердца (и мозга). Энергетики out!
- Просто добавьте фитнеса. Ежедневные прогулки, упражнения или йога помогают снизить уровень стресса.
- Спите. Ночью все равно качественно не подготовиться, и вот, почему:
«Во время сна в мозге происходят важнейшие процессы фильтрации информации и обработки памяти: из “краткосрочных” воспоминания становятся “долгосрочными”. Поэтому учить что-то ночью не имеет смысла: мозг не запомнит это на “длинной дистанции” и даже если испытание на следующий день — не воспроизведет прочитанное в точности. Гораздо эффективнее зубрить днем, а ночью отдыхать, — объясняет Прасковья Карачун врач-невролог "ИНВИТРО Северо-Запад". — Кроме того, недостаток сна раздражает лимбическую систему и негативно влияет на психику, делая человека более гневливыми и эмоциональным (рискованно в таком состоянии приходить на устный экзамен). А еще ночное бдение замедляет реакцию днем — это тоже минус, ведь аттестационные мероприятия ограничены во времени, и студенту нужна хорошая скорость решения поставленных задач».
Спокойствие, только спокойствие!
- Глубоко дышите. Медленные вдохи и выдохи помогают снизить тревогу (ум успокаивается, потому что увеличивается кровоток в периферических сосудах) и тренируют вегетативную нервную систему (собрали подборку упражнений в статье).
- Качайте майндфулнес. Практики осознанности помогают сосредоточиться и уменьшить нервозность.
- Старайтесь мыслить оптимистично. Верьте в свои силы и избегайте негативных мыслей (и попробуйте 6 трюков позитивной психологии).
Если вы одновременно ученый кот и трудовая пчела
«Во время выпуска из магистратуры у меня наслоилось несколько редакторских ставок — это был фатальный менеджерский факап, — делится наш редактор отдела "Мода" Полина. — Из-за этого пришлось совмещать огромное количество работы с написанием диссертации, чаще всего ночью. Мой опыт сложно назвать здоровым (прямо как на щитке трансформаторной будки: "Не подходи, убьет!"), но в итоге все закончилось хэппи-эндом с красным дипломом. А для себя я вынесла несколько важных уроков.
Советы от Полины Шевцовой
фэшн-редактор Собака.ru, выпускница магистратуры журфака МГИМО — знает все о том, как совмещать работу и учебу
«Первое и самое главное: сон — это база. Вряд ли вам удастся резко стать жаворонком на время сессии (утопия и дополнительный стресс для организма!), но вот отдыхать 7-8 часов вполне реально. Например, иногда можно сдать экзамен не в первой группе, а, например, в 12:00, чтобы поспать чуть-чуть подольше.
Планируйте подготовку заранее и бережно входите в сессионный ритм. Если у вас экзамен в пятницу, то начните учить материал с понедельника по 1–2 билета в день, постепенно наращивая темп. Полностью освободите день (или два) перед экзаменом, чтобы спокойно финализировать знания (читай: доучить оставшееся). Откладывать подготовку только на последнюю ночь в амбициозной надежде выучить весь материал за несколько часов — очень плохая идея.
Еще два совета, которые жизненно необходимы для работающих студентов и могут быть полезны для остальных. Во-первых, не геройствуйте и делегируйте все, что можно: пишите билеты вместе с одногруппниками, а на работе смело просите помощи у коллег. Это не слабость, а стратегия выживания. Во-вторых, по возможности скопите небольшую финансовую подушку безопасности — с ее помощью сможете пересесть на такси или заказать доставку при катастрофической нехватке сил и времени.
Само собой, помните про отдых: ситуативный — отвлекайтесь от компьютера на 10-15 минут в течение нескольких часов (глаза скажут спасибо), ежедневный — погуляйте час в парке или сходите на массаж (организм скажет вам спасибо), постсессионный — так или иначе во время сдачи экзаменов все мы находимся в стрессе, последствия которого надо минимизировать. Как только все закончится, не прыгайте сразу в работу или стажировку — дайте себе выдохнуть хотя бы на неделю».
Передайте семье и друзьям
По данным опроса психологической платформы Alter и Яндекс Учебника 39% учеников, сдающих ЕГЭ, очень переживают по поводу аттестации, а основной источник стресса (у 90% респондентов) — их собственные ожидания. А на вопрос «Что бы вы хотели сказать взрослым (родителям, учителям) о том, как они могут помочь вам в период экзаменов?» школьники чаще перечисляли такие нюансы:
- Не давить;
- Не мешать;
- Поддерживать вне зависимости от результатов;
- Просто быть рядом;
- Быть уверенными в своем ребенке, в том, что он справится.
«Многие старшеклассники стараются изо всех сил, но их ресурсы не бесконечны, — объясняет клинический психолог, директор Alter Анастасия Черткова. — Взрослые в такие моменты — это важный источник спокойствия. Если родители или учителя сами сильно тревожатся, подростки это прекрасно видят и чувствуют, а значит, испытывают ещё большее напряжение. Иногда простые слова: "я рядом", "ты справишься, и даже если нет — мы все равно придумаем, что делать дальше" — значат очень много, помогают совладать со стрессом и не сойти с дистанции».
Что-то пошло не так — как быть?
Разбираем самые частые проблемы, которые, увы, случаются.
Если попался каверзный вопрос:
- Постарайтесь разбить его на части и ответить на то, что вам понятно. Если экзамен устный, и вы не уверены в своих знаниях, то не падайте духом, а постарайтесь логически обосновать свои слова в тех аспектах, которые вам известны.
- Если в голове обезьянки бьют в тарелки, то не теряйте время и переходите к другому заданию, чтобы набрать максимально возможные баллы.
В случае отключения компьютера:
- Сообщите технической поддержке или комиссии.
- Если есть возможность, попробуйте перезагрузить или переключиться на резервный режим.
- Не паникуйте — часто все быстро приходит в рабочее состояние.
Если преподаватель токсичный:
- В любом случае соблюдайте нормы этики. Внимательно слушайте вопросы и вежливо не позволяйте себя перебивать.
- Если общение действительно выходит из-под контроля, то уточните, в каком порядке вы можете оформить жалобу на нарушение процедуры аттестации.
Дарья Скаянская
ЗОЖ-редактор Собака.ru, магистр медицинского и фармацевтического права СПбГУ — умеет сохраняться в условиях форс-мажоров
«Буду Тедом Лассо и скажу, что главное — верить. Верить в то, что экзаменаторы не мечтают вас завалить, а хотят разобраться, насколько вы знаете предмет. Эта идея неплохо фиксирует, когда хочется посыпать голову пеплом и сразу уйти на пересдачу. Итак, что делать, когда все в шикане, а не в шоколаде?
Если вы смотрите в билет, и вас захлестывают недобрые чувства, то расхлестните их, подышите — лично я люблю технику 4-16-8: на 4 счета вдох через нос с "надуванием" живота, задержка дыхания на 16 и медленный выдох через плотно сжатые губы со "сдуванием" живота на 8. Подумайте, что вы в принципе можете ответить на этот вопрос. Комиссии не всегда нужно четкое резюме (и практически никогда им не нравится зазубренное тараторение) — очень часто хорошие баллы получаешь именно за полные и грамотные рассуждения, которые, кстати, могут в итоге привести к красивому заключению. Не скупитесь на иллюстрации, цифры, факты, которые релевантны в данном кейсе.
Другой нервный случай: вопрос не вызывает затруднений, но осталось очень мало драгоценных минут. Не сдавайтесь, используйте время на максимум и переходите на язык схем, условных обозначений и сокращений. Не забудьте только дать краткую расшифровку, если сам преподаватель не использовал эти знаки в лекциях и презентациях. А, к примеру, "следовательно", ставшее стрелочкой, декодировать излишне. Да и, господа юристы, Пленум 10/22 тоже более, чем понятная штука (даже без слова "Пленум").
Все, что касается неполадок с компьютером, сетью, доступом к заданиям, то по моему опыту лучше сразу вызывать техподдержку и не брать на себя ответственность за эти неисправности (раз — потеряете время, два — вы на аттестации с другой целью). А если чувствуете, что сдача экзамена приобрела личный характер, вам "ставят палки в колеса", то знайте свои права и обращайтесь к куратору курса, студенческий совет или администрацию вуза за разрешением ситуации».
Как не нервничать в ожидании результатов и вести себя на апелляции
Итак, пошел обратный отсчет до объявления оценок, а глаз только перестал дергаться. Что предпринять?
- Постарайтесь отвлечься. Займитесь делами, которые требуют сфокусированного внимания, например, чтением книги, рисованием или прогулкой. И отложите телефон.
- Не пересматривайте постоянно задания и не пытайтесь вспомнить и оценить свои ответы — это только увеличит беспокойство.
- Помните, что результат — не единственный показатель ваших знаний и усилий.
Оценка имеется! Но не такая, как хотелось. И вы точно знаете, что вам не досчитали те самые полтора балла до пятерки. Вот психологическая стратегия апелляции.
- Подготовьтесь заранее. Знайте доводы, которые подтверждают вашу позицию.
- Ведите себя спокойно. Не переходите на личности и не проявляйте агрессию.
- Слушайте внимательно, что говорит комиссия, и отвечайте по существу.
- Если решение не в вашу пользу, сохраняйте достоинство и попросите разъяснений по поводу дальнейших шагов.
- Если апелляция письменная, то несколько раз внимательно перечтите свое обращение, чтобы оно говорило в вашу пользу — никаких неоднозначных трактовок.
Финита ла комедия и заземление
Почему все тесты, задачки и открытые вопросы, рейтинги, сто баллов и оценки А — это не самое главное в жизни?
Константин Крылов
редактор хайпа Собака.ru, обладатель красных дипломов (Истфак СПбГУ и Соцфак ЕУСПб) — побывал в шкуре не только сдающего, но принимающего экзамены
«Сессия не так страшна, какой отчаянно хочет казаться. С каждым новым курсом (не говоря уже о каждом новом дипломе) это становится все более очевидно. Чтобы ее "магия" перестала вас пугать, важно понять несколько простых вещей. Честно, когда я их осознал в полной мере, жить в январе и июне стало намного проще.
Во-первых, экзамены на самом деле очень мало что определяют в твоей жизни. Конечно, сейчас чиновники от образования постарались ввести рейтинги учащихся, ранжир по оценкам и тому подобные элементы соревнования. Но если они не влияют на плату за обучение (в некоторых вузах, увы это именно так), то подобные гонки все еще очень немного значат за пределами вуза. За 14 лет, что прошли после моего выпуска с Истфака никто ни разу не спросил о том, какую оценку я получил за Историческую Географию или Латинскую Палеографию, или Историю Византии. За год, что прошел с моего выпуска из ЕУ никто так и не поинтересовался, какое место я занимал в рейтинге учащихся в своей группе (похвастаюсь хоть здесь, что первое).
Во-вторых, преподаватели в массе своей крайне мало заинтересованы в том, чтобы кого-то валить на экзаменах (А я говорила! Прим. ред. Скаянская). Безусловно, есть отдельные люди, которые самоутверждаются за счет студентов. Не перевелись, говорят, и взяточники. Но в целом большинство людей хотят прийти на экзамен, понять, что их усилия в течение семестра были хоть чуть-чуть не напрасны, расписаться в зачетке и отправиться в отпуск. Приходить на пересдачу (в большинстве вузов она отдельно не оплачивается) ради того, чтобы помучать студента не хочет почти никто.
Из двух предыдущих пунктов логично следует в-третьих: экзамены и курсовые — это очень технические штуки. У вас есть задания, у них есть критерии и вам нужно их соблюсти: А. Б. В. Конечно, представления о качестве выполнения могут отличаться у вас и преподавателя, но за редким исключением эти отличия не драматичны. Поэтому не стоит думать, что вы должны выдать полноценную научную работу или лекцию на заданную тему — у страха глаза велики. От вас хотят то, что написано. Поэтому стоит трезво взглянуть на требования и понять, что вам от них нужно. Если вам интересно и вы погрузились в предмет, то вряд ли получите плохую оценку. Если тема отчаянно скучная — просто выберете себе минимально приемлемую цель (не завалить экзамен, не сдать на три, сохранить стипендию, не провалиться в рейтинге и не потерять скидку) и цельтесь в нее. Ни пуха!»
Комментарии (0)