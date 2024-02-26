4 суперпростых упражнения для пробуждения тела и мозга после отдыха

Дыхание обладает силой мгновенно изменять состояние тела

Когда мы хотим снять напряжение или восстановить спокойствие, мы делаем глубокий вдох. Даже если мы не знаем, почему это работает, мы знаем из собственного опыта, что глубокий вдох успокаивает наш ум. Почему глубокий вдох успокаивает нас? Недавно этот вопрос был разгадан благодаря изобретению устройства, которое научно показало, как дыхание влияет на организм.

Это устройство способно измерять объем кровотока в периферических сосудах. Долгое время научно измерить кровоток в периферических сосудах было невозможно. Единственным способом определить объем кровотока в периферических сосудах было измерение температуры тела с помощью инфракрасного термометра. Если кровоток в периферических сосудах увеличивается, температура тела тоже повышается.

Однако термометр не предоставлял точных данных о кровотоке, поэтому эти измерения нельзя было использовать в медицинских исследованиях. Новое устройство позволяет измерить объем кровотока и представить его в числовой форме, что позволяет использовать эти данные в медицинских исследованиях.

Больше всего меня удивило, что в момент задержки дыхания кровь слабо циркулирует в периферических сосудах. Отток крови происходит моментально, кровь как бы шуршит, отступая.

Почему это так удивило меня? Потому что стало ясно, что дыхание обладает силой мгновенно изменять состояние организма. С давних пор было хорошо известно, что дыхание имеет большое значение для здоровья. Существует множество методов дыхания, которые обещают поддерживать здоровье. Но все они основаны на опыте, и до недавнего времени не было четкого медицинского объяснения, почему регуляция дыхания связана со здоровьем. Это стало возможным благодаря этому устройству.