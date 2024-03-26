Делимся полезными практиками (перенастраивают мозг и помогают взглянуть на безвыходную ситуацию под другим углом!), которые докажут, что «счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету» — цитата нашего любимого оптимиста Альбуса Дамблдора.
Почему позитивное мышление полезно для здоровья
Здесь нужно оговориться, что речь идет, во-первых, о разумном оптимизме (а не о бравой готовности рисковать всем, всегда и всюду), во-вторых — о его общем влиянии на самочувствие, но не об излечении силой радостной мысли. Тем не менее, положительных свойств оптимистичного мышления, довольно много.
Для ментального здоровья способность находить плюсы полезна тем, что:
- Сдерживает развитие депрессивных симптомов и суицидальных мыслей;
- Помогает мозгу эффективно обрабатывать негативную информацию (без погружения в пучину отчаяния). Это, кстати, является ключом когнитивной психотерапии для проработки травмы свидетеля или участника стрессового события;
- Делает мышление и восприятие мира в целом более гибким и готовым преодолевать трудности.
А для физического здоровья позитивный настрой важен, поскольку при нем:
- Прогрессирование соматических заболеваний (например, проблем с сердцем и сосудами) идет медленнее или даже останавливается;
- Быстро развиваются успехи терапии и повышается выживаемость при угрожающих жизни состояниях.
Поэтому предлагаем качать свою веру в лучшее так же, как мышцы, и делимся отличными практиками, которые можно выполнять даже новичкам оптимизм-билдинга.
Дневник благодарности
Суть довольна проста: регулярно записывайте от руки (чтобы разбудить и активировать мозг!) в блокнот, ежедневник или тетрадь 5-7 моментов, которые порадовали вас за последнее время. Критерий грандиозности необязателен, если вас искренне очаровало пение птиц — смело вносите в список!
Главное — не принуждайте себя вести дневник, если не хочется, и не выдумывайте ненастоящие события и наблюдения, лишь бы перечисление получилось внушительным. Суть упражнения как в раз в том, чтобы избавиться от представления о радостях жизни как само собой разумеющихся и не превращать переживание приятного в рутину и обыденность.
Маленькие удовольствия
Практика очень похожа на «дневник благодарности», но цель у нее немного другая — она помогает заметить, что в принципе нас радует каждый день, если просто так вспомнить не получается.
Составьте свой список вещей, от которых вы получаете мимолетное, достаточное или огромное удовольствие (даже если это запах бензина), а затем подчеркните то, что случается в каждом вашем дне или с завидной регулярностью. И внезапно окажется, что драгоценный сон (пусть и не всегда достаточно длинный) украшает каждую ночь, а уже упомянутый запах бензина часто встречается на улице. То есть жизнь наполнена незаметными приятностями!
Карта дружбы
Распечатайте карту города (вспомнили уроки географии, атласы и контурные карты?), обведите кружком места, где бываете чаще всего, и укажите рядом, кто из близких людей (ежеутренних бариста, коллег, друзей, семьи) ассоциируется у вас с этими локациями. Тогда вы в прямом смысле увидите, что не одиноки и можете получить долю эндорфинов и поддержку практически везде: от кофейни до бабушкиного дома.
+5 или Игра в радость
Эта практика вдохновлена главной героиней романа Элинор Портер «Поллианна», которая во всем видела хорошие стороны. Выполняется она следующим образом: любую негативную ситуацию нужно пересмотреть и найти 5 ее положительных моментов. Например, с утра не завелась машина — вот, к примеру, какие плюсы дает такой расклад:
- На работу можно пойти пешком и выполнить норму дневной активности;
- Сославшись на форс-мажор, есть возможность отменить встречу, присутствовать на которой совсем не хотелось;
- Гуляя, получится насладиться свежим воздухом и солнечной погодой;
- Машине наконец-то придется пройти техосмотр и ремонт — она станет безопаснее;
- Пора задуматься о второй машине — их много не бывает. :)
Мой идеальный день
Что для вас лучшие 24 часа в жизни? Пропишите максимально подробно, но только помните, что каждый пункт должен быть реальным и достижимым имеющимися средствами (так что если у вас нет Феррари, то не указывайте, что вас осчастливит автопрогулка именно в этой машине). Завтрак «без никого», час дневного чтения, поход в театр с мамой и так далее — распланируйте целый день, а затем воплотите его в жизнь от начала и до конца. Вечером будет особенно приятно ставить галочки напротив каждой выполненной задачи.
Мирный договор с прошлым
Не нужно быть юристом, чтобы составить этот документ (если не на бумаге, то хотя бы в голове). Вспомните ситуацию, которая задела вас и до сих пор не дает жизнь спокойно, и выделите в ней следующие моменты:
- Кто обидчик (люди, обстоятельства)?
- В чем суть обиды?
- Как и почему произошедшее мешает вам жить до сих пор (может быть остался страх или появилась неуверенность в себе).
Затем вспомните самые важные вещи для вас в текущем моменте. Это может быть все, что угодно, главное, чтобы вы возводили это в свой приоритет (здоровье кота, безусловно, в счет). Соотнесите ситуацию из прошлого с целями в настоящем и примите, что вам нужно расстаться с чем-то одним. Это будет прошлое или настоящее + будущее? Конечно, первое.
Для того, чтобы его отпустить, признайте, что вас задели, но простите своих обидчиков (лучше зафиксировать текстом). И если захочется вернуться мыслями к этой истории, то вспомните, что силы, которые вы тратите на нее, можно с большим успехом направить на свои мечты и цели. Разумеется, это не означает, что вам нельзя прибегать к психологической помощи. Если простить и отпустить не получается, то обратитесь к специалисту, чтобы проработать проблему и избавиться от нее навсегда.
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