+5 или Игра в радость

Эта практика вдохновлена главной героиней романа Элинор Портер «Поллианна», которая во всем видела хорошие стороны. Выполняется она следующим образом: любую негативную ситуацию нужно пересмотреть и найти 5 ее положительных моментов. Например, с утра не завелась машина — вот, к примеру, какие плюсы дает такой расклад:

На работу можно пойти пешком и выполнить норму дневной активности; Сославшись на форс-мажор, есть возможность отменить встречу, присутствовать на которой совсем не хотелось; Гуляя, получится насладиться свежим воздухом и солнечной погодой; Машине наконец-то придется пройти техосмотр и ремонт — она станет безопаснее; Пора задуматься о второй машине — их много не бывает. :)

Мой идеальный день

Что для вас лучшие 24 часа в жизни? Пропишите максимально подробно, но только помните, что каждый пункт должен быть реальным и достижимым имеющимися средствами (так что если у вас нет Феррари, то не указывайте, что вас осчастливит автопрогулка именно в этой машине). Завтрак «без никого», час дневного чтения, поход в театр с мамой и так далее — распланируйте целый день, а затем воплотите его в жизнь от начала и до конца. Вечером будет особенно приятно ставить галочки напротив каждой выполненной задачи.

Мирный договор с прошлым

Не нужно быть юристом, чтобы составить этот документ (если не на бумаге, то хотя бы в голове). Вспомните ситуацию, которая задела вас и до сих пор не дает жизнь спокойно, и выделите в ней следующие моменты:

Кто обидчик (люди, обстоятельства)? В чем суть обиды? Как и почему произошедшее мешает вам жить до сих пор (может быть остался страх или появилась неуверенность в себе).

Затем вспомните самые важные вещи для вас в текущем моменте. Это может быть все, что угодно, главное, чтобы вы возводили это в свой приоритет (здоровье кота, безусловно, в счет). Соотнесите ситуацию из прошлого с целями в настоящем и примите, что вам нужно расстаться с чем-то одним. Это будет прошлое или настоящее + будущее? Конечно, первое.

Для того, чтобы его отпустить, признайте, что вас задели, но простите своих обидчиков (лучше зафиксировать текстом). И если захочется вернуться мыслями к этой истории, то вспомните, что силы, которые вы тратите на нее, можно с большим успехом направить на свои мечты и цели. Разумеется, это не означает, что вам нельзя прибегать к психологической помощи. Если простить и отпустить не получается, то обратитесь к специалисту, чтобы проработать проблему и избавиться от нее навсегда.