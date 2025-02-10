Быть «скучным» — полезно! Как зумеры переизобрели ЗОЖ + домоседство? Эра гиперпродуктивности, выгорания и овершеринга закончилась?

Никаких больше вечеринок? В медиа зафиксирован новый тренд: люди отказываются от загулов, ночного бдения и больших компаний в пользу соблюдения режима, уютных вечеров под одеялом и большей социальной закрытости. Что так сильно отвратило нас от образа человека-все-везде-и-сразу? Мы становимся душнилами и это здорово? Делимся свободным переводом тезисов колонки The Independent, мнением специалистов и собственными рассуждениями.
Что значит стать модным скучным
Это значит, ложиться спать рано. Отменять планы в пользу того, чтобы поваляться на диване, укрывшись одеялом. Превозносить достоинства своего высокотехнологичного блендера (идеально подходит для смузи и супов!) или нового пылесоса (отлично всасывает!). Не так давно, если бы мы громко и с гордостью занимались чем-то из вышеперечисленного, нас бы сочли любителем душнилой. Но в 2025 году это далеко не так. Если когда-то мы хвастались плотным графиком и изнурительным образом жизни, то этот культ занятости был вытеснен новым, более мощным императивом: культом скуки. Забудьте о том, чтобы жечь свечу с обоих концов: все дело в том, чтобы убедиться, что у этой свечи приятный аромат, зажечь ее в своём уютном доме и уделить минутку тому, чтобы насладиться тем, какой вы полезный.
Это не просто взросление
Да, может показаться, что скука — это просто этап в жизни, неизбежная часть пути к зрелости и среднему возрасту. Но несмотря на все громкие разговоры о brat summer прошлого году, молодые люди тоже принимают свою внутреннюю скуку.
«Выбор "остаться дома" вместо "выйти куда-то"» — это не только понятно, но и ожидаемо по мере взросления и принятия на себя всё больше ответственности, — говорит Джоанна Хьюстон, руководитель отдела маркетинга в The Goat Agency, компании по маркетингу влияния. «Однако разница сейчас в том, что, особенно после пандемии, мы видим, что такое поведение гораздо чаще встречается среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет и в позднем подростковом возрасте».
Фактически, по словам Бекки Хатсон, редактора The News Movement (медиа, ориентированного на Gen Z), нынешнее поколение «переделывает» термин «скучный» во что угодно, только не в оскорбление. «Быть дома, защищать свой покой и находить время для себя — все это стало высшими символами статуса для поколения Z. — говорит она. — В то время как миллениалы и представители поколения X считали напряженный график, выгорание и загулы на выходных чем-то вроде знаков отличия, мы видим, что наша аудитория переходит к более спокойному, если можно так выразиться, скучному образу жизни».
Флагманами новой нормы являются инфлюенсеры, продвигающие «чистую» или «уютную» эстетику: те, «кто создает контент, посвященный довольно обыденным занятиям, таким как уход за собой, подготовка ко сну, [и] уютные вечера дома», как выразился Хьюстон. Часто их выбор преподносится «в терминах самооптимизации», добавляет Элли Лау, поведенческий аналитик в агентстве Canvas8, занимающемся изучением потребителей. Например, «ранний отход ко сну и узкий круг друзей» становятся признаком «целенаправленной жизни», а не потенциальным недостатком или неуверенностью в себе. Так они «придают обыденному ценность стремления» и могут дать другим людям с похожей жизнью «своего рода социальную поддержку».
Откуда тренды растут
Пандемия, безусловно, стала главным катализатором этих масштабных изменений. Она побудила многих из нас замедлиться и перестать ставить работу на первое место. Мы привыкли проводить больше времени дома и занялись хобби, которые раньше сочли бы слишком скучными или отнимающими много времени. Специалист по поведению людей Леа Карам из Behave считает, что карантин переориентировал нас на «домашние удобства, сделав "скучное" нормальным и желанным». Кроме того, в более экзистенциальном смысле многие из нас чувствовали себя довольно беспомощными перед лицом масштабного глобального события, что заставило нас стремиться к предсказуемости, добавляет Карам, поскольку «скука дает ощущение контроля».
Затем мы с затуманенными глазами вышли из локдауна, не зная, как общаться с другими людьми, и столкнулись с серьезным кризисом стоимости жизни, из-за которого цены на продукты, энергию, аренду и другие базовые услуги взлетели до небес. Если большая часть вашего дохода уходит на аренду или ипотеку, стоит ли удивляться, что вы чувствуете себя обязанным оставаться дома и любоваться своими четырьмя стенами? Кроме того, мест, где можно недорого поесть и пообщаться, очень мало. «Выходить в свет и оставаться в нем сложнее, чем когда-либо, — говорит Хатсон. — Мало того, что для многих это непомерно дорого, но из-за того, что ночные заведения закрываются с пугающей скоростью каждую неделю, становится все труднее найти, куда пойти». Возможно, мы пытаемся приукрасить поведение, к которому нас вынуждают факторы, неподвластные нам. Карам описывает это как «маскировку внешних ограничений личными возможностями».
Перестаем доказывать, что кому-то нужны
Календарь, забитый до отказа различными рабочими и социальными мероприятиями, раньше был высшим проявлением скромности, способом продемонстрировать себе и другим, насколько мы востребованы и незаменимы. Теперь есть определенный шик в том, чтобы полностью отказаться от всех этих симулякров. К примеру, если раньше 1 января лента соцсетей была забита фотографиями с шумных вечеринок, изысканных ужинов, групповых поездок, то в этом году она заполнена пижамами, зернистыми скринами старого кино и разговорами о том, чтобы «просто спокойно провести время».
Слова Марии Жиляковой, клинического психолога, преподавателя онлайн-института психологии Smart подтверждают, что в борьбе с овершерингом и якобы-достигаторством сторонники тренда на скуку правы. «Соцсети — это не (!) реальность. В онлайн-пространстве пользователи показывают только лучшие моменты, тщательно подбирая фотографии и публикации. Если вы начнете сравнивать свою жизнь с картинками других, это может вызвать чувство недостаточности», предупреждает она.
Все для психики хорошо, что не поза
Для некоторых самоидентификация как скучного человека может быть способом «оградить себя от ожиданий и давления общества», говорит психотерапевт Сьюзи Мастерсон. Заявляя о своей душноте, мы, по словам эксперта, сигнализируем о нашей свободе от необходимости внешнего подтверждения. «Мы показываем, что довольны нашим рутинным, ответственным или более интровертным образом жизни». В эпоху информационной перегрузки, возможно, то, что мы перестаем делиться сведениями о себе со всем светом (я скучный человек, ничего такого не делаю!), дает нам возможность восстановить силы.
В то же время, по словам Мастерсон, «использование термина "скучный" может быть уклонением или защитной реакцией, маскирующей уязвимость». В конце концов, если вы первым используете этот термин, его нельзя будет использовать против вас. Хьюстон также опасается, что «мы возводим "скучность" на пьедестал и, возможно, используем ее как защитный механизм или оправдание». Уровень одиночества растет: по данным Национального статистического управления, около четверти (27 процентов) взрослых жителей Великобритании сообщили, что чувствуют себя одинокими всегда, часто или иногда.
Возможно, мы стремимся быть «скучными», чтобы скрыть тот факт, что боимся выходить из своей социальной зоны комфорта.
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