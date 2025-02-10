Быть «скучным» — полезно! Как зумеры переизобрели ЗОЖ + домоседство? Эра гиперпродуктивности, выгорания и овершеринга закончилась?

Что значит стать модным скучным

Это значит, ложиться спать рано. Отменять планы в пользу того, чтобы поваляться на диване, укрывшись одеялом. Превозносить достоинства своего высокотехнологичного блендера (идеально подходит для смузи и супов!) или нового пылесоса (отлично всасывает!). Не так давно, если бы мы громко и с гордостью занимались чем-то из вышеперечисленного, нас бы сочли любителем душнилой. Но в 2025 году это далеко не так. Если когда-то мы хвастались плотным графиком и изнурительным образом жизни, то этот культ занятости был вытеснен новым, более мощным императивом: культом скуки. Забудьте о том, чтобы жечь свечу с обоих концов: все дело в том, чтобы убедиться, что у этой свечи приятный аромат, зажечь ее в своём уютном доме и уделить минутку тому, чтобы насладиться тем, какой вы полезный.

Это не просто взросление

Да, может показаться, что скука — это просто этап в жизни, неизбежная часть пути к зрелости и среднему возрасту. Но несмотря на все громкие разговоры о brat summer прошлого году, молодые люди тоже принимают свою внутреннюю скуку.

«Выбор "остаться дома" вместо "выйти куда-то"» — это не только понятно, но и ожидаемо по мере взросления и принятия на себя всё больше ответственности, — говорит Джоанна Хьюстон, руководитель отдела маркетинга в The Goat Agency, компании по маркетингу влияния. «Однако разница сейчас в том, что, особенно после пандемии, мы видим, что такое поведение гораздо чаще встречается среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет и в позднем подростковом возрасте».

Фактически, по словам Бекки Хатсон, редактора The News Movement (медиа, ориентированного на Gen Z), нынешнее поколение «переделывает» термин «скучный» во что угодно, только не в оскорбление. «Быть дома, защищать свой покой и находить время для себя — все это стало высшими символами статуса для поколения Z. — говорит она. — В то время как миллениалы и представители поколения X считали напряженный график, выгорание и загулы на выходных чем-то вроде знаков отличия, мы видим, что наша аудитория переходит к более спокойному, если можно так выразиться, скучному образу жизни».

Флагманами новой нормы являются инфлюенсеры, продвигающие «чистую» или «уютную» эстетику: те, «кто создает контент, посвященный довольно обыденным занятиям, таким как уход за собой, подготовка ко сну, [и] уютные вечера дома», как выразился Хьюстон. Часто их выбор преподносится «в терминах самооптимизации», добавляет Элли Лау, поведенческий аналитик в агентстве Canvas8, занимающемся изучением потребителей. Например, «ранний отход ко сну и узкий круг друзей» становятся признаком «целенаправленной жизни», а не потенциальным недостатком или неуверенностью в себе. Так они «придают обыденному ценность стремления» и могут дать другим людям с похожей жизнью «своего рода социальную поддержку».