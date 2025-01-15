Закрывшиеся кафе, рестораны и общественные пространства: гастропотери 2024

Даже сильные петербургского гастромира порой не выдерживают...Duoband, Dreamteam, italy&co. Рассказываем, о каких проектах грустит гастрономический отдел Собака.ru.
Forno Bravo Centrale
Глава Dreamteam Алексей Буров закрыл свой итальянский проект на улице Белинского. «Это достаточно неплохой, а по петербургским меркам и вовсе успешный, нормально так прибыльный проект, который при этом получился рядовым. Вышел такой очень ровный, "приятный во всех отношениях" ресторан, который при этом не переворачивает рынок, не является центром притяжения, не имеет шансов стать чем-то большим и никем не копируется», — написал Алексей в своем телеграм-канале. Но месту долго пустовать не пришлось! На его месте в декабре появился проект Πολύ — яркий ресторан с кухней греческих и византийских земель от шеф-повара Ильи Бурнасова.
ул. Белинского, 11
Zoom
Ушла эпоха! Закрылось кафе Zoom, проработавшее 20 лет на Гороховой. Вместо него теперь работает филиал московской сети «Чихо» Стилизовано под улочки шумных китайских кварталов, где подают папоротник кимчи, острую говядину и хрустящую курицу.
Гороховая ул., 22
midl
Бар от коктейльных патриархлй из Imbibe Crew на Петроградке закрылся, не проработав и года. Команда обещает переоткрыть заведение в новой локации.
Ординарная ул., 4
Noto
Двухэтажный итальянский ресторан — сосед выдающихся Saro и Frantsuza Bistrot в кластере One Trinity Palace — кажется, не выдержал конкуренции. Теперь команда Meat_Coin в лице Владимира Эккеля и Нодара Узарашвили на этом месте готовит к открытию ресторан азиатской кухни и бар.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Бар «Футуры»
Прошедшей осенью и «Футура» официально объявили о закрытии своего двухэтажного бара во дворе «Ленполиграфмаша», где мы танцевали под музыкальные лайвы и стояли в очереди за гриль-блюдами. Спустя три года работы ребята передали проект в руки дизайнеров kidz studio (под их офис).
наб. реки Карповки, 5АГ
Commons
Не пережил и прошлый год ресторан авторской кухни Commons в котором основную ставку делали на продукты от локальных фермеров. Проект работал 5 лет и жил свою лучшую жизнь во время шефства Антона Абрезова. В соцсетях заведения до сих пор значится — закрыт временно.
наб. канала Грибоедова, 39
Recolte
Duoband решили переформатировать свой самый эстетский ресторан. Теперь на месте Recolte будет работать мясной ресторан Reborn (с открытой кухней!). Самый большой раздел шеф-повар Андрей Ковалёв («Тартарбар») посвятит говядине: будут стейки, тартар с ворчестером и севиче на манер корейского Хе, бёф бургиньон и равиоли с щекой, пармой и соусом с копчёной сливой.
просп. Добролюбова, 11Е
italy&co.
В прошедшем году ресторанная группа italy&co. объявила о закрытии сразу нескольких проектов: итальянском Giusto bistro на Добролюбова, Altro beef bistro и Zabegalovka на Медиков. Взамен Михаил Соколов обещает новые концепции в новых локациях.
studio 212
Самая фотогеничная кофейня studio 212 от одноименной фотостудии стала «Щеглом». Ту же кофейню и студию на набережной Карповки закрыли полностью. А кафе с завтраками у «Технологического института» отдали спешелти-команде «Щегол».
6 Красноармейская ул. 1
«Фабрика»
Общественное пространство, занявшее бывшую (первую!) российскую фабрику по изготовлению альбомов и деловых папок из высококачественной кожи Самуила Бехли, не пережило реинкарнацию. Закрылось в августе.
Кирочная улица, 67
«Компромисс»
Последний день работы бара «Компромисс» в том виде, каким вы и мы его знали, тоже пришелся на летний месяц. У команды возникли сложности с помещением, но по плану найти новое. В этом доме по улице Рубинштейна теперь работает заведение «Компромат».
ул. Рубинштейна, 23
baht
Дебют Амана Оразова, которого консультировал суперпрофи — ресторатор Эдуард Мурадян (ЕМ), а шеф-поваром проекта стала Олеся Дробот (и подавала верблюда!). Со временем в baht поменяли концепцию, команду и интерьер, но это не сработало — бистро закрылось.
Корпусная ул., 9
«Айо»
Вместо ресторана «Менуа», что в двух шагах от Русского музея и площади Искусств, Эдуард Мурадян открыл армянское кафе «Айо»: девятиметровый бар, освещенный неоновой вывеской Pepsi, под присмотром знаменитого «грустного клоуна» Леонида Енгибарова, чей портрет глядит на цирк Чинизелли. Но не сложилось! Спустя всего несколько месяцев Эдуард вышел из «Айо», проект закрылся.
ул. Инженерная, 6
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