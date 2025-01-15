Закрывшиеся кафе, рестораны и общественные пространства: гастропотери 2024

Forno Bravo Centrale

Глава Dreamteam Алексей Буров закрыл свой итальянский проект на улице Белинского. «Это достаточно неплохой, а по петербургским меркам и вовсе успешный, нормально так прибыльный проект, который при этом получился рядовым. Вышел такой очень ровный, "приятный во всех отношениях" ресторан, который при этом не переворачивает рынок, не является центром притяжения, не имеет шансов стать чем-то большим и никем не копируется», — написал Алексей в своем телеграм-канале. Но месту долго пустовать не пришлось! На его месте в декабре появился проект Πολύ — яркий ресторан с кухней греческих и византийских земель от шеф-повара Ильи Бурнасова.

ул. Белинского, 11