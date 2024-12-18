Есть проблема — есть решение! Как найти выход из любой личной или бизнес-дилеммы за 5 шагов и не сойти с ума?

Шаг 3. Разработка вариантов действий

Наверное, вы обратили внимание на множественное число — не «варианта», а «вариантов». На этом этапе необходимо разработать как можно больше способов действий. Здесь важно подойти к решению незашоренно, нестандартно, максимально гибко. Даже если решение проблемы лежит вроде бы на поверхности, необходимо проработать несколько идей. Нам часто кажется, что некая ситуация имеет только один очевидный и привычный вариант выхода из нее, но это типичная ошибка. Решая многие проблемы «на автомате», мы наступаем на одни и те же грабли. Вдруг новое, не самое очевидное решение проблемы может сэкономить время, деньги, ресурсы и нервы?

Кстати, для решения проблем есть одна прекрасная тех‑ ника, которая называется «пять почему». Она проста и универсальна, а еще экономит кучу времени. Суть техники — в задавании себе серии из пяти последовательных вопросов «Почему?» и в получении ответов по существу. Это важно для выявления причинно-следственных связей, для понимания корневой причины, которая вызвала ту или иную проблему. Каждый ответ на вопрос «Почему?» как бы вскрывает новый причинный слой, и к концу пятого вопроса есть большой шанс выйти на настоящую причину. На самом деле вопросов «Почему?» может быть как больше, так и меньше, так что пять — это условность.

Давайте приведем пример, чтобы разобраться с тем, как это работает. Проблема: мы получили негативные отзывы от нашего ключевого клиента. Дальнейшее сотрудничество под вопросом.

1. Почему мы получили негативные отзывы? Потому что проект не был реализован в срок.

2. Почему проект не был реализован в срок? Потому что проектный менеджер не отправил техническое задание.

3. Почему менеджер не отправил техническое задание? Потому что был занят другими задачами.

4. Почему он был занят другими задачами? Потому что у него не было понимания приоритетности проектов.

5. Почему у него не было понимания приоритетности проектов? Потому что в компании нет такой системы.

Итак, мы вышли на первопричину. Самым очевидным решением может быть создание в компании системы приоритизации проектов.