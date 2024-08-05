Fake it till you make it! Как добиться успеха, если цель кажется недостижимой? Пробуем нейроролевое поведение

Почему (и зачем) мы обманываем себя

Последние исследования показывают, что такой процесс, как самообман (хотя корректнее все же сказать «управление восприятием», но мы будем использовать оба термина), не просто каким-то магическим образом «связан с мозгом», а действительно коррелирует с его структурой и устройством.

Одной из рабочих гипотез считается связь феномена самообмана и разделения головного мозга на два полушария, которые, и в этом нет сомнений, «привыкли» работать в разных областях. Так, правое полушарие отвечает за прогноз, контроль, очерчивание наших реальных возможностей, тогда как левое, напротив, занято управлением восприятием. В благоприятных ситуациях мозг «выбирает» определенные стратегии, предложенные полушариями — здесь мы говорим о самообмане «в долгую» («Изображу из себя любителя фотосафари, чтобы попасть в тур, а к началу тура разберусь, как работает камера!»).

Однако в экстремальных условиях все может быть по-другому. И не все ваши решения (которые ваш мозг, к слову, принимает на 7 секунд раньше) будут продуктивными и полезными — это форс-мажорный самообман («Зачем надо было ляпать, что испеку свекрови флан, если в жизни не готовила?»).

Вторая интересная теория основана на принципе Хебба. Согласно этой идее нейроны, которые срабатывают друг за другом, мозг связывает в пару. А принимая во внимание, что картинки воображения и фактические образы имеют общие (но не идентичные!) нейронные сети, можно прийти к любопытному выводу: если сначала притвориться, думая о желаемом достижении, то появится настрой на его выполнение.

Пример: вы боитесь пригласить краша на свидание (активированы нейроны Задачи). Представьте, что вы НЕ боитесь (активированы нейроны Решения). Теперь эти нейроны связаны, и у вас появился настрой на реальное решение задачи.

Стратегии самообмана

Fake it till you make it

«Fake it till you make it» с английского переводится как «Притворяйся, пока не получится». Эта концепция основана на идее, что если человек ведет себя так, как будто уже достиг успеха, то со временем это может стать реальностью. По сути, поведение по методу Хебба, претворенное в жизнь.

Говоря иначе, ваше «подражание» успешному поведению может помочь приобрести нужные навыки и уверенность, способствуя достижению поставленных целей. В конце концов, для вас становится привычным существовать таким образом.

Delulu is the solulu

Выражение «Delulu is the solulu» происходит от сокращения слова «delusional» (что буквально означает «обман») и репрезентует идею о том, что иногда необходимо заниматься самообманом ради достижения целей. В некотором смысле это более радикальная форма «Fake it till you make it». Представьте, что человек настолько убежден в своем успехе, что просто не допускает другой возможности.

Lucky Girl / Boy Syndrome

«Синдром везучей девушки / везучего парня» (Lucky Girl / Boy Syndrome) — подход, основанный на идее о самосознании своего перманентного положительного настроя. Ваша уверенность, если мыслить в рамках этой парадигмы, позволяет вам испытывать удачу постоянно. Вера в свое везение может дать чувство безопасности и оптимизма, которые, в свою очередь, способны привести к реальным положительным изменениям.