Fake it till you make it! Как добиться успеха, если цель кажется недостижимой? Пробуем нейроролевое поведение

Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! В советском кино — формула прохождения сквозь стены, в современной психологии — способ допрыгнуть до очень высокой цели, даже если исходные сразу и не позволяют. Как это работает и почему сознание действительно может в настоящем адаптироваться под (и начать выполнять!) жизненную программу будущего? Разбираемся с нейропсихологом Натальей Жуковой и пробуем Fake it till you make it, будучи Delulu is the solulu с Lucky Girl / Boy Syndrom.
Почему (и зачем) мы обманываем себя
Последние исследования показывают, что такой процесс, как самообман (хотя корректнее все же сказать «управление восприятием», но мы будем использовать оба термина), не просто каким-то магическим образом «связан с мозгом», а действительно коррелирует с его структурой и устройством.
Одной из рабочих гипотез считается связь феномена самообмана и разделения головного мозга на два полушария, которые, и в этом нет сомнений, «привыкли» работать в разных областях. Так, правое полушарие отвечает за прогноз, контроль, очерчивание наших реальных возможностей, тогда как левое, напротив, занято управлением восприятием. В благоприятных ситуациях мозг «выбирает» определенные стратегии, предложенные полушариями — здесь мы говорим о самообмане «в долгую» («Изображу из себя любителя фотосафари, чтобы попасть в тур, а к началу тура разберусь, как работает камера!»).
Однако в экстремальных условиях все может быть по-другому. И не все ваши решения (которые ваш мозг, к слову, принимает на 7 секунд раньше) будут продуктивными и полезными — это форс-мажорный самообман («Зачем надо было ляпать, что испеку свекрови флан, если в жизни не готовила?»).
Вторая интересная теория основана на принципе Хебба. Согласно этой идее нейроны, которые срабатывают друг за другом, мозг связывает в пару. А принимая во внимание, что картинки воображения и фактические образы имеют общие (но не идентичные!) нейронные сети, можно прийти к любопытному выводу: если сначала притвориться, думая о желаемом достижении, то появится настрой на его выполнение.
Пример: вы боитесь пригласить краша на свидание (активированы нейроны Задачи). Представьте, что вы НЕ боитесь (активированы нейроны Решения). Теперь эти нейроны связаны, и у вас появился настрой на реальное решение задачи.
Стратегии самообмана
- Fake it till you make it
«Fake it till you make it» с английского переводится как «Притворяйся, пока не получится». Эта концепция основана на идее, что если человек ведет себя так, как будто уже достиг успеха, то со временем это может стать реальностью. По сути, поведение по методу Хебба, претворенное в жизнь.
Говоря иначе, ваше «подражание» успешному поведению может помочь приобрести нужные навыки и уверенность, способствуя достижению поставленных целей. В конце концов, для вас становится привычным существовать таким образом.
- Delulu is the solulu
Выражение «Delulu is the solulu» происходит от сокращения слова «delusional» (что буквально означает «обман») и репрезентует идею о том, что иногда необходимо заниматься самообманом ради достижения целей. В некотором смысле это более радикальная форма «Fake it till you make it». Представьте, что человек настолько убежден в своем успехе, что просто не допускает другой возможности.
- Lucky Girl / Boy Syndrome
«Синдром везучей девушки / везучего парня» (Lucky Girl / Boy Syndrome) — подход, основанный на идее о самосознании своего перманентного положительного настроя. Ваша уверенность, если мыслить в рамках этой парадигмы, позволяет вам испытывать удачу постоянно. Вера в свое везение может дать чувство безопасности и оптимизма, которые, в свою очередь, способны привести к реальным положительным изменениям.
Когда пси-хаки самообмана и самовнушения могут (не)сработать
Эффективны такие стратегии при:
- Наступлении эффекта плацебо. Мозг и тело могут реагировать на убеждения, даже если они основаны на иллюзиях. Если человек верит, что он успешен, его поведение меняется в положительную сторону, что действительно влияет на исход событий.
- Удачном субъективном восприятии уверенности. Это качество нередко оценивается другими как компетентность, что может привести к получению возможностей и поддержки, которые иначе были бы недоступны.
- Изменении поведения. Вера в успех часто стимулирует более активные и решительные действия, что напрямую влияет на вероятность достижения высокого результата.
В то же время самовнушение легко причинит вред, если:
- Отсутствует связь с реальностью. Излишний самообман отрывает человека от настоящих проблем, которые требуют внимательного и адекватного решения.
- Подготовки недостаточно. Вера в успех без должных усилий по достижению результата дает нулевой итог.
- Человек эмоционально истощен. Постоянное поддержание оптимистичного настроя может привести к выгоранию.
Отсюда советы, как избежать вреда от самообмана:
- Не забывайте об условиях реальной действительности и трезво оценивайте свои возможности.
- Найдите баланс между оптимизмом и объективным видением ситуации. Разделяйте иллюзии от достижимых целей.
- Регулярно получайте обратную связь от окружающих, чтобы корректировать свои ожидания и действия.
Зоны роста
- Карьера. Уверенность в своей компетентности и готовность взяться за сложный проект легко превращается в открытый путь карьерного продвижения! Но важно понимать, что самонадеянность также легко обернется спуском по лестнице. Оценивайте свои профессиональные навыки разумно (критерий: их хватит, чтобы взяться за задачу и довести ее до конца) и не отправляйтесь на обед с партнерами, желающими говорить по-французски, если вы счастливый знаток немецкого. А вот если встреча запланирована через пару месяцев, в течение которых вы готовы мощно прокачать языковой уровень, то проявляйте инициативу и заодно самосовершенствуйтесь.
- Межличностные отношения. Здесь все проще: внутренний стержень и оптимизм расслабляют и делают человека более открытым, а потому и более привлекательным для социального взаимодействия. Хотя, конечно же, и здесь нужна мера в оценке своих способностей.
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