Fake it till you make it! Как добиться успеха, если цель кажется недостижимой? Пробуем нейроролевое поведение

Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! В советском кино — формула прохождения сквозь стены, в современной психологии — способ допрыгнуть до очень высокой цели, даже если исходные сразу и не позволяют. Как это работает и почему сознание действительно может в настоящем адаптироваться под (и начать выполнять!) жизненную программу будущего? Разбираемся с нейропсихологом Натальей Жуковой и пробуем Fake it till you make it, будучи Delulu is the solulu с Lucky Girl / Boy Syndrom.