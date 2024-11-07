Остановись, подумай! Как перестать гуглить свои симптомы и может ли это перерасти в расстройство психики? (Спойлер: да!)

В следующий раз, когда в боку кольнет, а рука потянется к телефону, чтобы набрать поисковой запрос — отдерните ее. А если момент упущен, по крайней мере, не читайте все подряд вплоть до десятой ссылки, рассказывающей, что это рак. Сложно? Тогда для стимула наш материал он навязчивом желании диагностировать себя через Интернет (расстройстве под названием «киберхондрия»), тик-ток-тиках и, конечно, том, что с этой напастью делать.
Что такое киберхондрия?
Киберхондрия — это навязчивое беспокойство о своем здоровье, нередко замешанное с постоянными серьезными опасениями по поводу того, что киберхондрик подхватил очередной вирус, пропустил первые признаки неизлечимого заболевания и так далее. При этом всю информацию человек выбирает искать в Интернете, но не на консультации у врача.
Это тревожное расстройство похоже на то, что нам известно, как ипохондрия. Можно даже назвать первое производным второго.
Антон Владзимирский, д.м.н.
в книге «Медицина в эпоху Интернета»
«Ипохондрия часто вызывается или усиливается за счет личного опыта наблюдения за болезнью другого человека. И вот здесь интернет работает в полную силу! Беседа в подъезде о заболевшей онкологией племяннице печальна, но абстрактна. А интернет полон наглядной и детальной до ужаса информации. Насмотревшись страшных картинок и начитавшись о раке, инфаркте, злобных вирусах и жутких реакциях на прививки, человек начинает бояться повторения такой судьбы. Совершенно закономерный процесс. Но кто-то, погрустив, отвлекается и не фиксируется на этих переживаниях. А кто-то целиком сосредотачивается на этой проблеме, начинает искать все больше и больше информации, а значит — находить у себя все больше и больше "симптомов". Так и развивается киберхондрия».
Во всем виноват Интернет?
В самой Всемирной сети нет ничего плохого, она расширила доступ к информации, что помогает просвещению в вопросах охраны здоровья и профилактике заболеваний. Однако у людей, испытывающих тревогу по поводу своего самочувствия, и у тех, кто не умеет проверять достоверность источников, избыток даты иногда вызывает чувство подавленности и стресс.
Беспокойство о своем здоровье может быть позитивной и полезной чертой, помогающей предотвращать болезни и справляться с ними, но у людей с киберхондрией частота и интенсивность беспокойства выходят за пределы нормы. Вот причины, по которым может возникать тревожное расстройство.
Больше информации (и дезинформации) о здоровье: с развитием Интернета появился доступ к большому количеству источников информации, некоторые из которых совсем не заслуживают доверия. А те, к которым можно обратиться, мы собрали здесь.
Предвзятое отношение к негативу: некоторые исследования показывают, что у людей, испытывающих тревогу по поводу своего здоровья, наблюдается повышенная склонность к восприятию угрожающих факторов. Такие пользователи будут специально искать данные, которые отдаленно подтвердят их симптомы.
Мир, в котором постоянно происходят что-то плохое: из-за того, что стрессовые события продолжают случатся, легко начать обращать внимание только на негатив. К примеру, недавняя пандемия COVID-19 гиперстимулировала рост поисковых запросов, связанных со здоровьем.
Иллюстративный оффтоп о «тик-ток-тиках». В 2020-м году, в разгар пандемии, ученые столкнулись с уникальным явлением: подростки, не страдающие синдромом Туретта и другими расстройствами нервной системы, начали жаловаться на тики и судороги. Как выяснилось, они смотрели ролики про синдром Туретта (в то время просмотры по хэштегу #Tourettes достигли 7,7 миллиардов) и по неопределенной до конца причине их мозг копировал поведение из этих видео. С угасанием пандемии и число обращений за помощью сократилось (предположительные причины: меньше времени в телефонах + ниже уровень социального напряжения). Врачи пришли к выводу, что это пример массового социогенного (создаваемого социальной группой) заболевания, которое включило в себя поведение, эмоции или состояния, спонтанно распространяющиеся в группе. И не последнюю роль в скорости и масштабе его распространения сыграли Интернет и восприимчивость юной психики.
Признаки киберхондрика
Ключевая особенность заключается в беспокойстве о страшной угрозе здоровью и жизни, несмотря на минимальные симптомы или их отсутствие.
Типичные признаки того, что человек, возможно (но не точно!), страдает киберхондрией:
- На (компульсивный!) поиск информации он тратит внушительное количество времени, и радости это не приносит;
- Кроме того, при гуглинге сердце колотится, а ладошки потеют (и/или рядом идут другие проявления тревоги). Часто накатывают беспокойство и паника;
- Человек делает поспешные выводы о своем состоянии;
- И принимает каждое слово, каждой статьи и каждого автора. А вот к офлайн-врачам испытывает недоверие.
Причины и триггеры киберхондрии
В первую очередь, ей наиболее подвержены люди, чья уязвимая перед беспокойством психика находится под влиянием хронического или временного стресса. Кроме того, привести сначала к приоритезации интернет-сведений, а затем к киберхондрии может негативный опыт общения с врачами.
Не исключено и то, что если кто-то из семьи проявляет свою «киберхондичность», то это поведение будет считываться мозгом, как показанное к копированию. И, наконец, слишком повышенное внимание к своему организму может быть связано с тем, что у человека низкий болевой порог и/или высокая восприимчивость любых телесных ощущений.
Как киберхондрия может повлиять на психическое здоровье?
Недиагностированное расстройство или отсутствие его терапии иногда приводит к пагубным последствиям как для ментального, так и для физического благополучия. Потенциально они могут включать:
- Усиление симптомов тревоги и даже депрессии;
- Обострение обсессивно-компульсивных симптомов;
- Использование непроверенных стратегий, найденных в Интернете, которые могут реально ухудшить соматическое самочувствие (так картофельная вода, якобы для детоксикации, может легко привести к отравлению /спровоцировать проблемы с ЖКТ);
- Повышенный риск развития интернет-зависимости.
Как бороться с киберхондриальной атакой?
Хорошо работают против интернет-говорит-что-все-плохо-паники следующие 6 приемов:
- Не стыдите себя
Многие люди, страдающие киберхондрией, испытывают стыд из-за своей склонности считать, что у них серьезное заболевание. Это смущение может усиливать тревогу и даже усугублять физические симптомы, связанные со стрессом.
- Проявите к себе, любимому, немного сострадания
Ваши страхи, связанные со здоровьем, вызваны тревогой, которая может быть глубоко укоренившейся и долгосрочной. Такие страхи бывает трудно понять, но это обоснованные чувства, которые вы должны принимать с сочувствием.
- Примените техники релаксации
К ним относятся упражнения на глубокое дыхание, медитации, расслабление мышц.
- Поспорьте со своим тревожным Я
Опишите все, что вас беспокоит, в дневнике, а потом придумайте контраргументы, подчеркивающие, что ваши опасения не состоятельны.
- Поговорите со своим лечащим врачом
Специалист все же лучше знает, что с вами не так (или все в норме!). Если тревожные мысли сохраняются, обратитесь за медицинской помощью, а не делайте поспешных выводов о наихудшем сценарии.
- Смотрите на картину в целом и развивайте критическое мышление
Поймите, что в Интернете много вводящей в заблуждение информации, например, о несуществующих диагнозах. Часть таких статей на самом деле написаны, чтобы хайпом или алармизмом привлечь ваше внимание и усилить страх.
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