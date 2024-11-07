Остановись, подумай! Как перестать гуглить свои симптомы и может ли это перерасти в расстройство психики? (Спойлер: да!)

Что такое киберхондрия?

Киберхондрия — это навязчивое беспокойство о своем здоровье, нередко замешанное с постоянными серьезными опасениями по поводу того, что киберхондрик подхватил очередной вирус, пропустил первые признаки неизлечимого заболевания и так далее. При этом всю информацию человек выбирает искать в Интернете, но не на консультации у врача.

Это тревожное расстройство похоже на то, что нам известно, как ипохондрия. Можно даже назвать первое производным второго.

Антон Владзимирский, д.м.н. в книге «Медицина в эпоху Интернета» «Ипохондрия часто вызывается или усиливается за счет личного опыта наблюдения за болезнью другого человека. И вот здесь интернет работает в полную силу! Беседа в подъезде о заболевшей онкологией племяннице печальна, но абстрактна. А интернет полон наглядной и детальной до ужаса информации. Насмотревшись страшных картинок и начитавшись о раке, инфаркте, злобных вирусах и жутких реакциях на прививки, человек начинает бояться повторения такой судьбы. Совершенно закономерный процесс. Но кто-то, погрустив, отвлекается и не фиксируется на этих переживаниях. А кто-то целиком сосредотачивается на этой проблеме, начинает искать все больше и больше информации, а значит — находить у себя все больше и больше "симптомов". Так и развивается киберхондрия».

Во всем виноват Интернет?

В самой Всемирной сети нет ничего плохого, она расширила доступ к информации, что помогает просвещению в вопросах охраны здоровья и профилактике заболеваний. Однако у людей, испытывающих тревогу по поводу своего самочувствия, и у тех, кто не умеет проверять достоверность источников, избыток даты иногда вызывает чувство подавленности и стресс.

Беспокойство о своем здоровье может быть позитивной и полезной чертой, помогающей предотвращать болезни и справляться с ними, но у людей с киберхондрией частота и интенсивность беспокойства выходят за пределы нормы. Вот причины, по которым может возникать тревожное расстройство.

Больше информации (и дезинформации) о здоровье: с развитием Интернета появился доступ к большому количеству источников информации, некоторые из которых совсем не заслуживают доверия. А те, к которым можно обратиться, мы собрали здесь.

Предвзятое отношение к негативу: некоторые исследования показывают, что у людей, испытывающих тревогу по поводу своего здоровья, наблюдается повышенная склонность к восприятию угрожающих факторов. Такие пользователи будут специально искать данные, которые отдаленно подтвердят их симптомы.

Мир, в котором постоянно происходят что-то плохое: из-за того, что стрессовые события продолжают случатся, легко начать обращать внимание только на негатив. К примеру, недавняя пандемия COVID-19 гиперстимулировала рост поисковых запросов, связанных со здоровьем.

Иллюстративный оффтоп о «тик-ток-тиках». В 2020-м году, в разгар пандемии, ученые столкнулись с уникальным явлением: подростки, не страдающие синдромом Туретта и другими расстройствами нервной системы, начали жаловаться на тики и судороги. Как выяснилось, они смотрели ролики про синдром Туретта (в то время просмотры по хэштегу #Tourettes достигли 7,7 миллиардов) и по неопределенной до конца причине их мозг копировал поведение из этих видео. С угасанием пандемии и число обращений за помощью сократилось (предположительные причины: меньше времени в телефонах + ниже уровень социального напряжения). Врачи пришли к выводу, что это пример массового социогенного (создаваемого социальной группой) заболевания, которое включило в себя поведение, эмоции или состояния, спонтанно распространяющиеся в группе. И не последнюю роль в скорости и масштабе его распространения сыграли Интернет и восприимчивость юной психики.