Такого просто не бывает! 5 несуществующих репродуктивных диагнозов

Мало просто резюмировать, что в организме есть проблема. Важно еще и правильно определить сам недуг, ведь от этого зависит тактика (и необходимость!) лечения, а еще время и деньги человека. Почему в медицинском лексиконе еще присутствуют ненастоящие диагнозы и каких болезней нет в сфере репродукции — рассказали врачи W Clinic: уролог Наталья Кротова, акушер-гинеколог Кристина Мешкова и эндокринолог Татьяна Филиппова.
Несуществующий диагноз такой, потому что
Для установления диагноза врачи руководствуются международной классификацией болезней (МКБ). Это ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранения. «Несуществующие» диагнозы в МКБ не отражены. Кроме того, они часто подразумевают некие «авторские» схемы лечения, протоколы питания, приём средств с недоказанной эффективностью. Подобная тактика сбивает с пути выявления истинных причин изменения самочувствия, либо напрямую вредит организму.
Почему появляются ненастоящие диагнозы?
Часто подобные диагнозы являются «коммерческими» и выполняют маркетинговую функцию для дополнительного заработка. Иногда за подобные «диагнозы» выдаётся вариант нормы, который не требует никакого лечения. А бывает, что «диагноз» — это группа симптомов, требующих детального изучения и диагностики, но вместо того, чтобы искать причину возникновения каждого, они объединяются и выдаются за общий несуществующий диагноз — например, «гормональный сбой».
Гормональный сбой
Часто его «находят» у женщин и связывают с ним набор веса, нарушение менструального цикла, упадок сил, плохой сон, отсутствие полового влечения, изменения в настроении. У мужчин «гормональный сбой» соотносят также с изменениями веса, нарушением половой функции и так далее. На деле, этого диагноза нет, а само выражение используется, как описание пациентами своего субъективного состояния. Часто за такими симптомами скрываются разные эндокринные заболевания (сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, синдром Иценко-Кушинга, несахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, ожирение).
Для каждого диагноза есть ряд симптомов и внешних признаков. Симптомы эндокринных заболеваний чаще неспецифичны и встречаются при других состояниях. Поэтому важно не просто заподозрить нарушение, необходимо провести лабораторные анализы и тесты, чтобы установить диагноз. Лечение будет зависеть от выявленного заболевания, которое потребует назначения лекарственных препаратов, а иногда — наблюдения и контроля за показателями. Тактику ведения, в том числе план необходимых обследований, определяет только врач на приёме.
Чаще оказывается, что имеющиеся симптомы не связаны с нарушением работы эндокринного органа. Не стоит забывать, что причина плохого самочувствия может быть в неполноценном сне, неравномерном распределении активности и отдыха, низком уровне физической активности, питании и образе жизни человека в целом.
Уреаплазмоз (для мужчин)
Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) и уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) — условно-патогенные микроорганизмы, часть нормальной генитальной флоры людей, живущих половой жизнью — они не относятся к инфекциям, передающимся половым путем.
Важно понимать и то, что Ureaplasma parvum не приводит к уретритам (воспалению мочеиспускательного канала) у мужчин. По данным European STI Guidelines Editorial Board у мужчин в 11% случаев негонококковые уретриты вызываются Ureaplasma urealyticum, но с оговоркой — только у молодых мужчин, с количеством партнеров до 10 и большой бактериальной нагрузкой.
Специально обследовать мужчину на уреаплазму без каких-либо жалоб не нужно (должны быть признаки уретрита!) Бессимптомное носительство уреаплазмы лечения не требует. Обратиться к врачу нужно, во-первых, если наличествуют боли, рези, выделения в области уретры. Во-вторых, по данным российских клинических рекомендаций обследование эякулята на Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum проводится при:
- симптомах негонококкового уретрита (только Ureaplasma urealyticum);
- бесплодии и повышении лейкоцитов в эякуляте;
- обследовании мужчин-доноров спермы.
И заметьте, ни слова про «уреаплазмоз».
Микоплазмоз и еще несколько слов про уреаплазмоз (для женщин)
Из каждого утюга слышно «уреаплазму лечить не надо», но к сожалению, до сих пор мы сталкиваемся со сторонниками уреаплазмоза. В контексте выдуманных диагнозов нас интересует микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) и уже известные нам уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) и уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum).
Эти микроорганизмы — условные патогены и в норме живут во влагалище. Именно их рекомендуют определять методом ПЦР, иногда берут посевы на специальные среды, а потом лечат длинными схемами из нескольких антибиотиков, да еще сочетая одновременно пероральное (через рот) и вагинальное введение.
Так делать не надо!
У мирового медицинского сообщества нет достаточных доказательств того, что эти патогены вызывают воспалительный вульвовагинит, цервицит, уретрит или бесплодие у женщин.
Более того, в гайдлайне-заключении по тестированию микоплазмы от Международного союза по борьбе с инфекциями, передающимися половым путём (IUSTI) говорится, что тестирование и последующее лечение этих возбудителей приводит к росту антибиотикоустойчивости и наносит вред финансовому благополучию женщины. Другими словами, тесты на микоплазму и уреаплазму женщинам делать не нужно.
Гарднереллез
Гарднереллы тоже являются полноценными жителями бактериального сообщества влагалища. Однако они не так невинны, как микоплазмы. Гарднереллы в компании анаэробов (компонентов нормальной микрофлоры) вызывают бактериальный вагиноз, но не «гарднереллез» (такого отдельного диагноза нет!).
Бактериальный вагиноз — невоспалительное заболевание, сопровождающееся обильными выделениями, неприятным «рыбным» запахом и дискомфортом. Профилактически анализы на гарденереллу сдавать не надо, а при появлении жалоб стоит обратиться к гинекологу для постановки правильного диагноза.
Хронический цистит
Пожалуй, самый распространенный урологический диагноз у женщин, однако снова несуществующий. На самом деле, в классификации цистита по течению выделяют только острую и рецидивирующую формы.
То есть это абсолютно не значит, что несколько циститов в жизни приведут к хронизации процесса — важна частота эпизодов за определенный промежуток времени. Для рецидивирующего цистита характерно 2 обострения в течение 6 месяцев (или 3 за год) — более редкие эпизоды считаются острыми.
Понимание этих особенностей классификации и терминологии позволяет не выписывать лишнюю терапию и одновременно назначать полное лечение — например, помимо антибиотиков при рецидивирующем цистите следует проводить противорецидивную профилактику.
Эрозия шейки матки
Сказать, что такого диагноза не существует нельзя, ведь в международной классификации болезней есть «Эрозия и эктропион шейки матки». Однако истинная эрозия, согласно клиническим рекомендациям — это нарушение целостности (рана) слизистой оболочки шейки матки. Она может быть симптомом атрофии слизистой в постменопаузе, сифилиса, рака шейки матки или признаком травматизации (например зеркалом при осмотре). В таком случае диагноз ставится на основании комплекса симптомов, и назначается лечение основного заболевания, а не эрозии (раны) на шейке матки.
То что имеют ввиду некоторые гинекологи, когда говорят «у вас эрозия» — на самом деле анатомическая особенность, вариант нормы. И правильней будет назвать ее эктопией цилиндрического эпителия на влагалищную часть шейки матки (обычно он находится внутри шейки матки). Этот эпителий и видит гинеколог при осмотре. У женщин с такой особенностью строения шейки матки скрининг на рак будет таким же, как у других, потому что эктопия не увеличивает риск онкологической патологии. Прижигать такой вариант нормы не надо.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе и тактике лечения.
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