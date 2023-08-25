Такого просто не бывает! 5 несуществующих репродуктивных диагнозов

Несуществующий диагноз такой, потому что

Для установления диагноза врачи руководствуются международной классификацией болезней (МКБ). Это ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранения. «Несуществующие» диагнозы в МКБ не отражены. Кроме того, они часто подразумевают некие «авторские» схемы лечения, протоколы питания, приём средств с недоказанной эффективностью. Подобная тактика сбивает с пути выявления истинных причин изменения самочувствия, либо напрямую вредит организму.

Почему появляются ненастоящие диагнозы?

Часто подобные диагнозы являются «коммерческими» и выполняют маркетинговую функцию для дополнительного заработка. Иногда за подобные «диагнозы» выдаётся вариант нормы, который не требует никакого лечения. А бывает, что «диагноз» — это группа симптомов, требующих детального изучения и диагностики, но вместо того, чтобы искать причину возникновения каждого, они объединяются и выдаются за общий несуществующий диагноз — например, «гормональный сбой».

Гормональный сбой

Часто его «находят» у женщин и связывают с ним набор веса, нарушение менструального цикла, упадок сил, плохой сон, отсутствие полового влечения, изменения в настроении. У мужчин «гормональный сбой» соотносят также с изменениями веса, нарушением половой функции и так далее. На деле, этого диагноза нет, а само выражение используется, как описание пациентами своего субъективного состояния. Часто за такими симптомами скрываются разные эндокринные заболевания (сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, синдром Иценко-Кушинга, несахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, ожирение).

Для каждого диагноза есть ряд симптомов и внешних признаков. Симптомы эндокринных заболеваний чаще неспецифичны и встречаются при других состояниях. Поэтому важно не просто заподозрить нарушение, необходимо провести лабораторные анализы и тесты, чтобы установить диагноз. Лечение будет зависеть от выявленного заболевания, которое потребует назначения лекарственных препаратов, а иногда — наблюдения и контроля за показателями. Тактику ведения, в том числе план необходимых обследований, определяет только врач на приёме.

Никаких общих методов и «базовых» обследований нет для выявления всех заболеваний на свете нет. План диагностики подбирается индивидуально.

Чаще оказывается, что имеющиеся симптомы не связаны с нарушением работы эндокринного органа. Не стоит забывать, что причина плохого самочувствия может быть в неполноценном сне, неравномерном распределении активности и отдыха, низком уровне физической активности, питании и образе жизни человека в целом.