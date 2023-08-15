Что такое доказательная медицина и почему все (и не зря!) держатся за нее, как за спасательный круг?

А что такое — докмед

Доказательная медицина — это (извините за тавтологию!) медицина, основанная на доказательствах. На заре науки дело обстояло наоборот — эскулапы пользовались только личным опытом в лечении пациентов, и это часто давало сбой. Например, популярное тогда кровопускание считалось «эффективным» методом. И только спустя столетия стало понятно, что действенно оно было только потому, что люди, которые умерли от этой процедуры, не могли сказать, что она им не помогла. По сравнению с отсутствием лечения кровопускание скорее убивало людей, нежели помогало им вылечиться. Мы бы никогда этого не узнали, если бы не рандомизированные контролируемые исследования (когда группа людей разбивается рандомно на несколько подгрупп и получает разное лечение, а его результаты сравниваются).

Считается, что первое такое исследование провел корабельный врач Джеймс Линд в 1747 году. В то время моряки погибали от цинги. Ведущие эскулапы того времени назначали разные отвары, которые не работали. Джеймс Линд разделил моряков на 6 групп. Первая группа получала сидр, вторая — 25 капель купороса, третья — 6 ложек уксуса, четвертая — морскую воду, пятая — два апельсина и лимон, шестая — пряную пасту или напиток из ячменной воды. Через 6 дней моряки из пятой группы почти полностью выздоровели. Сейчас мы знаем, что цинга возникала из-за дефицита витамина С.

Глобально такой подход защищает человека и его кошелек от терапии, которая не принесет пользы или просто навредит. В странах, где нет медицины по ОМС, докмед также защищает деньги страховых компаний. При грамотном внедрении в систему ОМС большее количество денег можно было бы направить на действительно работающие методы вместо уколов из личинок мух.

Основные принципы докмеда

Странно выделять докмед как отдельное направление медицины. Это синоним «нормальной» медицины. То есть такой медицины, где врач, назначая то или иное лечение, опирается на объективные научные сведения. Помимо этого, доктору необходимы свои клинические навыки и опыт, чтобы быстро определить ситуацию каждого человека. Дальше дело за малым. В голове или во вкладке компьютера специалиста есть данные исследований, которые можно адаптировать к индивидуальным рискам и преимуществам, а также к ценностям пациента. Отсюда проистекает основной принцип доказательной медицины — поддержать человека, увязав доказательные способы лечения с его предпочтениями, опасениями и ожиданиями.