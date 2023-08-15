Что такое доказательная медицина и почему все (и не зря!) держатся за нее, как за спасательный круг?

Про докмед говорят сейчас столько, что смысл этого понятия, кажется, окончательно растворился в воздухе. Решили освежить нашу память, а заодно выяснить, когда не стоит доверять не менее трендовому «интегративному подходу» и почему цель любого хорошего (и доказательного!) медика — избежать операции. Рассказала об этом главный врач W Clinic Дарья Бурмакина
А что такое — докмед
Доказательная медицина — это (извините за тавтологию!) медицина, основанная на доказательствах. На заре науки дело обстояло наоборот — эскулапы пользовались только личным опытом в лечении пациентов, и это часто давало сбой. Например, популярное тогда кровопускание считалось «эффективным» методом. И только спустя столетия стало понятно, что действенно оно было только потому, что люди, которые умерли от этой процедуры, не могли сказать, что она им не помогла. По сравнению с отсутствием лечения кровопускание скорее убивало людей, нежели помогало им вылечиться. Мы бы никогда этого не узнали, если бы не рандомизированные контролируемые исследования (когда группа людей разбивается рандомно на несколько подгрупп и получает разное лечение, а его результаты сравниваются).
Глобально такой подход защищает человека и его кошелек от терапии, которая не принесет пользы или просто навредит. В странах, где нет медицины по ОМС, докмед также защищает деньги страховых компаний. При грамотном внедрении в систему ОМС большее количество денег можно было бы направить на действительно работающие методы вместо уколов из личинок мух.
Основные принципы докмеда
Странно выделять докмед как отдельное направление медицины. Это синоним «нормальной» медицины. То есть такой медицины, где врач, назначая то или иное лечение, опирается на объективные научные сведения. Помимо этого, доктору необходимы свои клинические навыки и опыт, чтобы быстро определить ситуацию каждого человека. Дальше дело за малым. В голове или во вкладке компьютера специалиста есть данные исследований, которые можно адаптировать к индивидуальным рискам и преимуществам, а также к ценностям пациента. Отсюда проистекает основной принцип доказательной медицины — поддержать человека, увязав доказательные способы лечения с его предпочтениями, опасениями и ожиданиями.
Главные мифы о докмеде
Миф 1. Обезличенный подход. Многие считают докмед «сухим», забывая о второй части его определения: «требует интеграции доказательств с клиническим опытом и ценностями пациентов».
Более того, редко когда врач сталкивается в рамках клинической картины одного пациента с одним заболеванием. Чаще всего их несколько, или на течение основного заболевания влияют хронические заболевания и образ жизни. Исследования дают ответы на очень четкие вопросы. Для того, чтобы произошла «магия» докмеда, в голове врача должна случиться компиляция из нескольких исследований, отвечающих на запрос человека.
Доказательная медицина учитывает не только сухие исследования, но и ценности пациента. Это приводит к процессу совместного принятия решений, в котором ценности, обстоятельства и обстановка пациента диктуют наилучший выбор тактики обследования или лечения.
Миф 2. Лучшее лечение — это операция. В последнее время публикуется много исследований, направленных, наоборот, на снижение частоты ненужных вмешательств и операций. Например, благодаря такому активному поиску оптимальных способов лечения, лапароскопическая операция больше не золотой стандарт для диагностики эндометриоза у женщин. Теперь для постановки диагноза достаточно симптомов и данных УЗИ.
Миф 3. Докмед помогает врачам уходить от ответственности. В реальности дела обстоят совсем по-другому. Исследования публикуются гораздо быстрее, чем появляются изменения в инструкциях к препарату. Поэтому часто врач связан по рукам и ногам: вот исследование, по которому при таком-то заболевании доказано поможет вот этот препарат — а вот ровно противоположная инструкция, где в показаниях к препарату этого заболевания нет. В России инструкция имеет больший юридический вес, чем рандомизированное контролируемое исследование и даже мета-анализ. И информированные добровольные согласия пациентов в суде не защитят, если назначено лечение не по инструкции. Так что врач никак не может уйти от ответственности, в том числе (и особенно) юридической.
Докмед-тренд v. Докмед-полезное явление. Как отличить
Если в рекламе одной и той же клиники соседствуют слова «доказательная медицина» и «интегративный подход», маркетинговый отдел либо не понимает, чем на самом деле занимаются врачи клиники, либо хочет извлечь максимальную кликабельность за счет высокочастотных запросов. Многие пытаются хайповать на словосочетании «доказательная медицина», но мало клиник, которые действительно руководствуются ее принципами.
Как здоровый докмед относится к разной медицине
Некоторые (но не все) существующие сейчас альтернативные методы лечения не основаны не только исследованиях, но и на базовых медицинских знаниях о биохимии, анатомии и физиологии. Например, позитивное мышление, каким бы позитивным оно ни было, не избавит от онкологии. И продвигать такую идею в массы еще и за деньги под соусом «исцеления от рака» опасно. По поводу БАДов бьют тревогу гепатологи — сейчас в стационары все чаще поступают люди с токсическим гепатитом печени из-за бесконтрольного приема таких средств. А вот плацебо иногда работает. В частности, в борьбе с приливами он показал эффективность от 25 до 50%. Неплохой вариант, почему бы не воспользоваться, особенно если гормональная терапия противопоказана?
Как проверить назначенное лечение / лекарство на доказательность
Вариант № 1: заходим на сайт MEDIQ, вводим название препарата и получаем результат. Там же ссылки на исследования и безопасность приема для кормящих грудью.
Вариант № 2: вводим в поисковике «расстрельный список препаратов», наслаждаемся.
Вариант № 3 (aka для самых въедливых): ищем препараты на в таких базах, как Pubmed, Cohrane, RxList и на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако помните, что не все что есть на Pubmed — золото. Эта платформа собирает все медицинские публикации, как хорошего качества, так и плохого.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)