Номофобия: почему сложно выпустить смартфон из рук и как не паниковать, если «нет сети» — рассказывает Наталья Бехтерева

Когда я училась в школе, иногда бежала домой, чтобы успеть к телефону и договориться с друзьями о встрече. Потом появился пейджер, и моя жизнь изменилась: я всегда была «на связи». Первый Apple мне подарили позже, и, признаюсь, долгое время использовала его только как телефон. За 20 лет я прошла путь от знакомства с мобильными устройствами к полной зависимости и в итоге научилась жить с ними «в партнерстве». Но даже я не избежала номофобии, хотя, надеюсь, смогла её преодолеть.

Итак, что же такое номофобия? Это состояние, когда человек боится остаться без мобильного телефона и выхода в интернет. Если это случается, возникает тревога, страх, иногда даже панические атаки и физическое недомогание — головокружение, тремор. Важно: мы не говорим о тех случаях, когда страх оказаться без связи объективен и оправдан.

Впервые этот термин прозвучал в 2008 году. На тот момент ситуация была следующая: «Эксперты предупреждают, что номофобия может затронуть до 53 процентов пользователей мобильных телефонов».

Прошло пятнадцать лет, и систематический обзор исследований с участием более 11 тысяч человек, показал, что распространенность номофобии составляет:

легкая форма — 24%

умеренная форма — 56%

тяжелая форма — 17%.

Почему остаться без телефона так страшно

Согласно опросу, проведенному компанией Honor, пользователи смартфонов чаще всего выражают следующие чувства и реакции:

сравнивают разряженный телефон с потерей чего-то важного.

паникуют, когда устройство разряжается.

чувствуют себя некомфортно без постоянного доступа к информации.

ощущают уязвимость, если их устройство выключено.

постоянно проверяют телефон, чтобы не пропустить уведомления.

Важно понимать, что номофобия — относительно новое явление для науки, и исследования, объясняющие его причины, ограничены.

Нейробиологически этот феномен вероятно связан с активацией системы вознаграждения мозга. Смартфоны предлагают мгновенное удовлетворение, которое стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, ответственного за удовольствие, мотивацию и вознаграждение. Влияние дофамина играет важную роль в формировании привычек и зависимостей. В итоге некоторые люди могут испытывать абстинентный синдром, тягу и беспокойство, если их разлучают с телефоном или они не могут им пользоваться. Это похоже на зависимость, которую вызывают другие вещества или виды поведения.

Существует исследование, где ученые с помощью магнитно-резонансной спектроскопии (MRS) показали, что зависимость от смартфонов изменяет химический баланс мозга, в частности уровни ГАМК и глутамат-глютамина (Glx), отвечающих за когнитивные процессы и эмоциональный контроль. Так, избыток ГАМК вызывает беспокойство и снижает способность концентрироваться.

На мой взгляд, страх остаться без мобильного телефона связан еще и с тем, что большая часть нашей жизни хранится в смартфоне, как в «втором мозге». Моя бабушка, нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева, всегда говорила, как важно тренировать нейропластичность и укреплять нейронные связи. Однако, полагаясь на память телефона, мы ослабляем свои собственные когнитивные способности. Мы всё чаще перекладываем задачи по обработке и синтезу информации на устройства, теряя навык самостоятельного мышления и постепенно снижая способность мозга работать автономно.