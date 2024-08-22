Главное о великом нейрофизиологе Наталье Бехтеревой: доказала, что умные живут дольше, открыла «детектор ошибок» (нобелевский в шоке!) и опередила современную нейронауку на 50 лет

Петербург — столица изучения головного мозга. Спасибо врачам-ученым-академикам: Павлову, Черниговским, Бехтереву и той, чьи открытия наделили столицу статусом «мировая». Наталья Петровна Бехтерева, внучка самого знаменитого психиатра России, мама и бабушка врачебной династии Медведевых-Бехтеревых, доктор медицинских наук (в сенсационные 34 года!), основательница Института мозга, родилась 7 июля 1924 года. К 100-летию НП — так называли ее друзья и коллеги — рассказываем о главных открытиях великого и загадочного нейрофизиолога из Петербурга. И приходим к важному выводу: вечно актуальные идеи Бехтеревой (более 400 трудов переведены на сотни языков!) заменят вам все современные коуч-сессии и минимум полкурса психотерапии разом — уже полвека назад НП знала, как переубеждать разум, когда тот уверяет, что задача слишком сложная (и гениально решать ее), зачем терпеть на пути развития, даже если кажется, что голова сейчас сломается, когда не стоит сводить все к антидепрессантам и почему не нужно бояться тревоги!
Наталья Петровна Бехтерева
В блокаду Ленинграда дорога Бехтеревой на учебу в мединститут лежала через Троицкий мост. Было холодно и страшно. Первую половину пути она уговаривала себя сделать каждый следующий шаг. Дойдя до середины, юная Наташа говорила себе: половина уже пройдена, и нет смысла возвращаться назад. Так каждый день она ходила на учебу. И так шла по жизни. Возможно, все дело в генах! Наталья Петровна приходится внучкой ярчайшему и пассионарному Владимиру Михайловичу Бехтереву — основателю отечественной школы психоневрологов и основоположнику направления патопсихологии (изучения расстройств психических процессов) в России. В 1907 году он открыл под девизом «Познать человека комплексно» первый в Петербурге (и в мире!) психоневрологический институт.
Как и ее дедушка, нейрофизиолог Бехтерева посвятила свой гений исследованию мозга человека. Делу жизни не помешало огромное количество испытаний: расстрел отца и ссылка матери в лагерь, статус дочери «врага народа» и жизнь в детском доме. Первым ментором будущего ученого стал Аркадий Кельнер — директор детского дома, куда Наташу после ареста родителей отправили вместе с братом и сестрой. Тогда она еще не была первой ученицей, но чем-то особым выделялась среди сверстников. Кельнер предупредил Бехтереву: «Я должен буду отправить тебя на кирпичный завод, чтобы ты перековалась и стала советским человеком. Если ты не станешь самой лучшей!» И она стала!
«Наталья Бехтерева — автор, опередившая свое время открытий», — согласимся с Google, выпустившим дудл к ее дню рождения. И с психофизиологом, профессором биофака МГУ Александром Капланом: «Должно было пройти много времени, прежде чем идеи Натальи Петровны проявились и подтвердились в изящных исследованиях и теоретических построениях — на основе данных современных компьютерных, нейроинтерфейсных, томографических и оптогенетических технологий».
Что делать, когда мозг «дает сбой» (и как вылечить разбитое сердце): имплантация электродов
В 2023 году Илон Маск вживил чипы в мозг парализованного человека. А больше 50 лет назад в Ленинграде Наталья Бехтерева и ее команда первыми в СССР провели стереотаксическую операцию (имплантировали электроды в мозг) учительнице математики, не встававшей с кровати 8 лет. Через две недели пациентка уже активно помогала медсестре Института экспериментальной медицины тащить огромный тюк с бельем. Как это удалось? С помощью электродов Наталья Петровна простимулировала подкорковые ядра, ответственные за способность этой женщины двигаться. Так появилась новая научная область — стереотаксическая неврология! Сейчас с помощью глубокой стимуляции мозга электрическими импульсами (deep brain stimulation) лечат болезнь Паркинсона, синдром Туретта, некоторые виды эпилепсии и даже депрессию и обсессивнокомпульсивное расстройство (ОКР).
НЕЙРОХАК: А еще электростимуляция применима не только при сложных болезнях мозга, но и при навязчивых мыслях (знакомых многим!). К примеру, недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, показало, что электростимуляция помогает при разбитом сердце. Импульсы направляются в зоны мозга, ответственные за неотступные грустные думы (в данном случае — о закончившихся отношениях), и, образно говоря, снимают с них напряжение. Но самостоятельно прокачать свой мозг электроимпульсами, конечно, нельзя — это средство применяется врачами, только если лекарства и психотерапия не дают необходимого облегчения.
Святослав Медведев
академик РАН, нейрофизиолог и сын Натальи Петровны Бехтеревой
«Во время стажировки в Англии Наталья Петровна познакомилась с крупнейшим нейрофизиологом XX века Греем Уолтером. Он уже вводил электроды в мозг, но делал это веером, не прицельно, то есть более-менее в нужные зоны. А Наталья Петровна научилась проводить имплантацию в заданные структуры мозга — для этого в СССР была создана новая стереотаксическая аппаратура. По специальному атласу рассчитывалось, в какую зону мозга нужно попасть, а главное — какой эффект получить. Я наблюдал метаморфозы в жизни первой пациентки, которую вылечили с помощью этого метода, той самой учительницы математики, своими глазами: мне было 12 лет, и я часто проводил время в лаборатории Ленинградского нейрохирургического института, так как деть меня было некуда. Мама и мой отец, физиолог Всеволод Иванович Медведев, сутками работали».
Владимир Михайлович Бехтерев с пациентом, страдающим эпилепсией. Именно Бехтерев первым в истории российской медицины объяснил причины возникновения эпилепсии и в рамках своих исследований доказал, что судорожный припадок определяется функцией двигательной зоны мозговой коры. А в 1901-м Владимир Михайлович впервые провел успешную операцию для лечения эпилепсии.
Как решить задачу? Отвлечься от нее и «обыграть» мозг: жесткие и гибкие звенья мозга
Мозг человека одновременно решает больше задач, чем чат GPT. Например, вы готовите лазанью пармиджано, параллельно обсуждая с подругой всё — от антикапитализма до селебрити-краша. Это возможно потому, что разные системы мозга управляют разными видами деятельности: одни нейроны формируют «жесткую решетку», которая всегда задействована в определенной, привычной деятельности — например приготовление лазаньи. А другие, более гибкие нейроны, привлекаются под актуальные задачи — вспоминать, о чем сокрушался Карл Маркс, и считать свою совместимость с зазнобой. Именно Наталья Бехтерева первой выдвинула теорию (затем доказанную экспериментально), что в мозге существует система не только жестких (неизменных, дающих стабильность), но и гибких (способных «учиться» и меняться в ответ на опыт) звеньев. Такая организация мозговой деятельности помогает мозгу быстро «настраиваться» для решения любых кейсов.
НЕЙРОХАК: Если в моменте у вас не получается разобраться с определенной задачей (какой угодно — от дилеммы в личной жизни до подготовки бизнес-презентации), то нужно отложить ее. Зачем мы это делаем? Мы ждем, пока освободится новая адаптивная система и наши нейроны смогут взять на себя решение кейса. Конкретное время ожидания нейроответа оцифровать нельзя — в каждом случае оно разное. Главное — отключиться и заняться любым другим делом (даже поспать — для нашего мозга это тоже отдельное занятие). А чтобы нейроны справлялись с задачей максимально эффективно, их нужно тренировать, обогащать опытом — поддерживать так называемую нейропластичность. Здесь все просто: не будьте душнилой, который уверен в том, что все знает. Любопытствуйте и практикуйте outbox thinking — в поисках ответа на вопрос отбрасывайте первые варианты, пришедшие на ум (часто это клише и шаблоны), и крутите кейс еще и еще.
Татьяна Черниговская
нейролингвист, профессор и директор Института когнитивных исследований СПбГУ
«Представьте, что в результате травмы или операции была повреждена зона, отвечающая за важную функцию — моторики или речи. Другие части мозга могут взять ее функции в работу. Да, они будут делать это хуже, чем изначально ответственные области, но все-таки сделают! Наталья Бехтерева показала нам, что одно из основных свойств мозга — это его пластичность. То есть способность образовывать новые связи в нейронной сети. Наиболее пластичен мозг маленького ребенка. Да, чем дольше мы живем, тем слабее это свойство. Если же вы хотите, чтобы мозг хорошо и долго работал, он должен трудиться — в системе гораздо меньше поломок, если человек занят серьезной интеллектуальной деятельностью. Наталья Петровна научила меня тому, что теперь я говорю на каждом углу.
Всё как с телом — если вы полгода проведете лежа на диване, то нужно будет заново учиться ходить, не натыкаясь на стены. С мозгом то же самое. На нейронную сеть влияет все, к чему мы, метафорически выражаясь, прикасаемся: какие фильмы смотрим, какую музыку мы слушаем, с кем общаемся. Это мои слова. У Натальи Петровны же на вопрос, как сделать мозг сильным, был прямой ответ: выбросьте записные книжки! Помните наизусть телефоны, имена, отчества, адреса, лица, свою программу на эту неделю — умные люди живут дольше (это название одноименной книги Бехтеревой — рекомендую к прочтению!). Конечно, в век цифровизации никто этого не делает: в течение одной секунды с помощью Алисы и ее «родственников» можно получить любую информацию, а значит, ее не надо помнить. Ах, не надо помнить? Тогда получите слабый мозг».
Наталья Петровна Бехтерева на вручении премии Людвига Нобеля, 2006 год. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством
Разрешите мозгу (и себе) тревожиться — это нейробаза: сила привычки и детектор ошибок
Выйдя из дома, не можете вспомнить, заперли ли дверь? Не записывайте себя в сумасшедшие. Наталья Бехтерева экспериментальным путем доказала (через оценку активности нейронов у пациентов, решающих задачи правильно и с ошибками), что подобная тревога — нормальный нейронный механизм. Она назвала его детектором ошибок — по мнению международного научного консилиума, это было открытием нобелевского уровня, ведь Бехтерева объяснила фундаментальное свойство мозга, с которым человечество жило, но не знало, как работать, примерно 3000 столетий — все время своего существования.
Новорожденный ребенок не в курсе законов этой жизни. Например, он может дотронуться до горячего чайника, отдернуть руку и научиться: чайник — горячий, и его трогать нельзя. Записать это в свой свод правил. Когда мы готовим одежду к выступлению на конференции, то не выбираем между купальным костюмом или бальным платьем, а сразу подбираем образ офисной сирены. Спасибо детектору, который экономит наше время! Итак, изначально детектор ошибок — наш лучший автопилот, помогающий не ошибиться: соблюсти дедлайн, поздравить друга с днем рождения в правильную дату. Основной сигнал об осечке — тревога: «Я точно правильно поступаю?» Но если тревога становится неуместной и в голове постоянно сидит мысль «нужно себя еще раз перепроверить», значит, датчик сбился и импульс исправления ошибки пошел по ложной петле. Тогда систему нужно чинить, пока тревога не перешла в патологию, свойственную, в частности, обсессивно-компульсивному расстройству. Не страшилка, но при ОКР тревога бьет по психике так, что человек при всем желании (и без оснований!) не перестает беспокоиться.
НЕЙРОХАК: Что делать с тревогой? Всегда (!) анализировать, что именно и почему вы чувствуете. Это важно делать, чтобы вовремя отличить тревогу как нормальную эмоцию — ощущение неопределенной опасности — от других чувств (предвкушения, мандража) и от тревожности как патологического состояния. Кстати, интересный факт: переводчик мультфильма «Головоломка-2» в этом плане ошибся, назвав героиню-эмоцию Тревогу — Тревожностью. Поэтому учимся разбираться в своих чувствах — есть специальные методики. Одна из них — интегративный тест тревожности, разработанный НИПНИ им. В.М. Бехтерева. Но — внимание — на результаты одного чек-апа на 100% ориентироваться не стоит, ведь они (как и ваши ответы на вопросы диагностики) зависят от множества причин — допустим, выспались вы или нет!
Святослав Медведев: «Почему нам так сложно выходить за рамки устоявшихся представлений? Например, физик Эйнштейн, который совершил несколько великих открытий, после 1919 года уже ничего значительного не создал. Дело в том, что с возрастом детектор ошибок начинает забирать все больше сил и мозгу становится сложно выходить за пределы привычного. С другой стороны, есть специальности, где очень важен опыт. Для хорошего адвоката необходимо найти прецедент. Медикам же критически важно уметь диагностировать заболевания, иногда основываясь на минимальных данных. Тут помогают наработки детектора ошибок, который автоматически удаляет то, что не нужно, и концентрируется на том, что необходимо. Поэтому взрослый доктор — это хорошо, а старый математик — не очень».
За кулисами Института мозга человека РАН в Ленинграде
Вроде бы меняюсь в лучшую сторону, но постоянно штормит — это нормально? Это отлично! Концепция устойчивого патологического состояния
В 1970-е Наталья Бехтерева описала еще одно явление — фазу дестабилизации при устойчивом патологическом состоянии (УПС). Она долго не решалась на публикацию, считая, что теория совершенно очевидна, но, проверив, что нет ни одного труда на эту тему, представила миру свою идею (очень, как оказалось, полезную!). Вот суть концепции: при хронических проблемах мозг сохраняет патологические реакции — даже после устранения исходной причины, — и нездоровое состояние превращается в новую норму. К примеру, сломал человек правую руку и начал пользоваться левой — после восстановления снова работать пострадавшей рукой ему будет сложно. Или решил вдруг сделаться истинным зожником. Ожидал, что сразу станет хорошо, а на время стало очень плохо — на спорт как на каторгу и ложиться спать вовремя сложно. А тут все просто: детектор ошибок консервативен — он предпочитает не менять то, к чему успел привыкнуть. И тут очень важно не «слезть», перетерпеть и дать ему «переучиться».
НЕЙРОХАК: Вспомним рилсы с многозначительной фразой «Мое недовольное лицо, когда не получается дело, которым я впервые занимаюсь 5 минут». Понятная реакция! Первые дни нам некомфортно на новой работе или в новом проекте. Ощущение не просто «ну, такое», а «это фиаско, я ничего не знаю и не умею». Хорошая новость: это субъективное самокопание, а не объективная реальность. Сложная новость: как бы ни был неприятен этот период, нельзя тушить свои чувства таблетками! Нужно перетерпеть, принять, что «тяжело» — может быть. Так что садимся в позу лотоса, звоним друзьям, занимаемся спортом, идем к психотерапевту — короче, используем любые комфортизирующие техники, но остаемся в этой дестабилизации, проживаем ее, и тогда психика станет сильнее. Интересный факт: терпение на пути к совершенству — одно из основных учений науки ниндзюцу, той философии, которая воспитывала ниндзя или сверхлюдей Древней Японии. А теперь перед нами есть подтверждение, что этот же принцип может создать сверхлюдей современности.
Наталья Бехтерева
врач-психиатр и психотерапевт, внучка Натальи Петровны Бехтеревой
«Представим, что клиентка долгое время живет с последствиями травматических событий детства, которые оказывают сильное влияние на ее личность и поведение. Она привыкает жить в своей норме, которая по большому счету вовсе не норма. Во время терапии начинается процесс работы с травмой, и через два дня клиентка звонит и описывает тревожную симптоматику: тревога зашкаливает, снятся плохие сны. Первое желание психиатра — назначить лекарства, чтобы стабилизировать ее настроение. Но именно сейчас этого делать не стоит — чтобы выздороветь, человек должен пройти через "плохо" и "больно". Любая перестройка себя, семьи, команды, общества проходит через такую "фазу дестабилизации"».
Наталья Бехтерева с великим нейрофизиологом Греем Уолтером на заседании Международного симпозиума «Глубокие структуры мозга в норме и патологии». Ленинград, 1966
Любой из нас может нейрохакнуть свой мозг и жить дольше! Полифункциональность нейронов
Если кажется, что от сложной задачи мозг «ломается», то это только кажется. Вы не поверите: если прямо сейчас начнете решать уравнение с двумя неизвестными, то заодно получите бесплатный оздоровительный нейромассаж. Дело в том, что у нейронов — «работников умственного труда» — много задач: например, многие из них контролируют работу печени, сердца, щитовидной железы. А когда человек обучается и «умнеет», эти же клетки участвуют и в обеспечении мыслительной деятельности. Наталья Петровна доказала: нестандартные кейсы и творчество активизируют участки мозга, которые способствуют креативности. А кроме того, такая интеллектуально-энергетическая подпитка сказывается и на работе внутренних органов: улучшается их функционирование и, как результат, увеличивается продолжительность жизни человека. По словам Натальи Петровны, это одна из причин, почему умные люди живут дольше.
Святослав Медведев: «Одни и те же нейроны могут участвовать в работе различных систем организма, это называется их полифункциональностью. Когда вы активно думаете, вы не только задействуете нейроны мыслительной деятельности, но и одновременно стимулируете работу внутренних органов. Так, человек, занимающийся креативной работой, эффективно тренирует и свое тело, делая его более подготовленным и здоровым — чего нельзя сказать о тех, кто меньше увлечен творчеством».
НЕЙРОХАК: А теперь без отговорок — утверждение «я никогда не смогу этому научиться / мне не дано» в корне неверно. Если при болезни мозга соседние нейроны могут обучиться функциям поврежденных собратьев и заменить их, то на что способен здоровый мозг? Получается, что на всё! Обучение происходит через дестабилизацию: овладение новыми навыками — антоним привычности. Поэтому — да, вам под силу свободно заговорить на корейском или стать крутым IT-специалистом, было бы желание. Главное, дать мозгу «пострадать» (еще раз — вспоминаем про дестабилизацию!) — нужно перетерпеть тот дискомфорт, который доставляет обучение, чтобы стать умнее
Текст: Катерина Резникова, Дарья Скаянская
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