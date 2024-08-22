Главное о великом нейрофизиологе Наталье Бехтеревой: доказала, что умные живут дольше, открыла «детектор ошибок» (нобелевский в шоке!) и опередила современную нейронауку на 50 лет

В блокаду Ленинграда дорога Бехтеревой на учебу в мединститут лежала через Троицкий мост. Было холодно и страшно. Первую половину пути она уговаривала себя сделать каждый следующий шаг. Дойдя до середины, юная Наташа говорила себе: половина уже пройдена, и нет смысла возвращаться назад. Так каждый день она ходила на учебу. И так шла по жизни. Возможно, все дело в генах! Наталья Петровна приходится внучкой ярчайшему и пассионарному Владимиру Михайловичу Бехтереву — основателю отечественной школы психоневрологов и основоположнику направления патопсихологии (изучения расстройств психических процессов) в России. В 1907 году он открыл под девизом «Познать человека комплексно» первый в Петербурге (и в мире!) психоневрологический институт.

Как и ее дедушка, нейрофизиолог Бехтерева посвятила свой гений исследованию мозга человека. Делу жизни не помешало огромное количество испытаний: расстрел отца и ссылка матери в лагерь, статус дочери «врага народа» и жизнь в детском доме. Первым ментором будущего ученого стал Аркадий Кельнер — директор детского дома, куда Наташу после ареста родителей отправили вместе с братом и сестрой. Тогда она еще не была первой ученицей, но чем-то особым выделялась среди сверстников. Кельнер предупредил Бехтереву: «Я должен буду отправить тебя на кирпичный завод, чтобы ты перековалась и стала советским человеком. Если ты не станешь самой лучшей!» И она стала!

«Наталья Бехтерева — автор, опередившая свое время открытий», — согласимся с Google, выпустившим дудл к ее дню рождения. И с психофизиологом, профессором биофака МГУ Александром Капланом: «Должно было пройти много времени, прежде чем идеи Натальи Петровны проявились и подтвердились в изящных исследованиях и теоретических построениях — на основе данных современных компьютерных, нейроинтерфейсных, томографических и оптогенетических технологий».

Что делать, когда мозг «дает сбой» (и как вылечить разбитое сердце): имплантация электродов

В 2023 году Илон Маск вживил чипы в мозг парализованного человека. А больше 50 лет назад в Ленинграде Наталья Бехтерева и ее команда первыми в СССР провели стереотаксическую операцию (имплантировали электроды в мозг) учительнице математики, не встававшей с кровати 8 лет. Через две недели пациентка уже активно помогала медсестре Института экспериментальной медицины тащить огромный тюк с бельем. Как это удалось? С помощью электродов Наталья Петровна простимулировала подкорковые ядра, ответственные за способность этой женщины двигаться. Так появилась новая научная область — стереотаксическая неврология! Сейчас с помощью глубокой стимуляции мозга электрическими импульсами (deep brain stimulation) лечат болезнь Паркинсона, синдром Туретта, некоторые виды эпилепсии и даже депрессию и обсессивнокомпульсивное расстройство (ОКР).

НЕЙРОХАК: А еще электростимуляция применима не только при сложных болезнях мозга, но и при навязчивых мыслях (знакомых многим!). К примеру, недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychiatric Research, показало, что электростимуляция помогает при разбитом сердце. Импульсы направляются в зоны мозга, ответственные за неотступные грустные думы (в данном случае — о закончившихся отношениях), и, образно говоря, снимают с них напряжение. Но самостоятельно прокачать свой мозг электроимпульсами, конечно, нельзя — это средство применяется врачами, только если лекарства и психотерапия не дают необходимого облегчения.