«Мама меня не любит». Почему холодность родителей — триггер болезней ребенка и как проработать травму уже во взрослом возрасте?

Врачи в один голос объясняют: ментальное состояние напрямую влияет на физическое здоровье. И поэтому стресс-акне и пси-аллергия уже давно не новые диагнозы. А вот про синдром раздраженного кишечника, гастрит, бессонницу и другие серьезные проблемы, причины которых уходят в эмоционально отстраненное детство, знают очень немногие родители и выросшие дети. Как отношения внутри семьи влияют на младших родственников, почему тревога недолюбленного ребенка запускает в организме целую цепочку патореакций и, главное, что с этим делать — объяснила нейропсихолог, психосоматолог Екатерина Тур в книге «Психосоматика детских травм».
Почему наука призывает мам быть рядом с детьми
Мама — это первый и главный человек в жизни ребенка, и ее роль крайне важна для его полноценного развития. Присутствие теплой и доброй мамы рядом дает ему чувство защищенности и привязанности, что положительно сказывается на его эмоциональном состоянии, самооценке и физическом здоровье. Тяжело ли это дается маме? Да, именно поэтому нужен папа, который должен ей помогать и давать те самые перерывы, начиная от 30 минут в день с первого месяца ребенка.
Материнская забота и поддержка особенно важны в первые годы детства, когда происходит бурное физическое и психическое развитие ребенка. Мамы могут быть рядом с детьми, обеспечивать им комфортные условия, выражать «техническое» внимание и заботу, что положительно сказывается на их здоровье и развитии личности, но при этом эмоционально быть полностью отрешенными. Словно вместо мамы приглашенная няня, выполняющая домашние задачи и базовые ритуалы заботы, однако эмоционально отключенная от реальности ребенка.
В некоторых случаях мама физически присутствует на этом этапе, но эмоционально отстранена. Это может происходить, когда она занята такими проблемами, как развод, смерть члена семьи или раздражена из-за стресса. Ее можно назвать «эмоционально отсутствующей». Ребенок это чувствует, на химическом уровне межличностного взаимодействия переживает мамины проблемы, которые заставили ее отключиться. А если она с момента рождения ребенка отключена от него или, что еще хуже, ребенок вовсе растет без матери?
Когда мамы нет рядом (физически или эмоционально), ребенку становится страшно. Страх — это первая реакция на разлуку, которая предопределяет всю его будущую жизнь, каждый его выбор. Страх встраивается внутрь эмоциональных реакций и даже нарушает работу головного мозга. Нарушает избирательно, постепенно повышая уровень общего возбуждения тела, которое в какой-то момент оказывается постоянно в «состоянии готовности» к удару, бегству или защите.
Тревога является способом выживания. А проблема начинается тогда, когда она проявляется во взрослом возрасте и начинает постепенно выходить из-под контроля. Это очень простая формула: «я маленький, и я хочу, чтобы меня любили». Если любви (защиты и заботы) нет, ребенку не остается ничего иного, кроме как съежиться и попытаться исчезнуть.
Что порождает нелюбовь
Нелюбовь, как и прочие травмы, порождает защитные установки, на основе которых со временем «вырастет» психосоматика. Иногда они звучат так.
- Я не буду такой, какой была моя мать.
- Я ни за что и никогда не стану ею.
- Я буду любить и оберегать своих детей.
- Я приложу все силы, чтобы стать хорошей мамой.
Эти и другие подобные жесткие, очень жесткие внутренние установки взрослого человека основаны на глубочайшей и сильнейшей внутренней детской боли. [...]
Ребенок с раннего возраста знает: любовь надо заслужить. Иначе в этом мире ее никак не получить, и эта установка даст ребенку шанс стать по-настоящему хорошим родителем для будущих детей, а может и разрушить ему всю жизнь. Ведь придется постоянно быть лучшим, что-бы стать кем-то.
И первое, что теряет недолюбленный ребенок, — свое внутреннее «я»: «я не знаю, кто я; не знаю, что такое любовь, принятие и внимание. Я очень одинок и раним внутри. Чтобы выжить, мне надо:
- играть на опережение (тревожные, нервные взрослые);
- защищаться (подавленная неуправляемая агрессия);
- заслуживать любовь (я буду хорошим, чтобы меня любили);
- эпатаж и требование внимания (привлечь к себе интерес);
- продавленные личные границы с выходом в истинный треугольник Карпмана — жертва, спасатель, агрессор;
- и другие изменения поведения, программирующие будущее на выживание».
Если мама не любит, весь мир разворачивается против ребенка. И это никто не признает. Но порой нам просто необходимо собраться с силами и сказать «мама не любит меня, и я не люблю свою маму». Признаться. Вычерпать это из своей души и не обращать внимание на тех, кто будет обвинять вас в неблагодарности. Никто не сможет пройти этот путь за вас. А вы смогли. Жестокость может принимать самые разные формы: от привычной холодности до ситуаций, угрожающих жизни и здоровью ребенка. Если он с детства сталкивается с жестокостью, ему сложно переварить испытываемое давление.
Через реакцию тревоги начинает страдать желудочно-кишечный тракт со всеми вытекающими во взрослом возрасте последствиями — СРК, гастрит (желудочная диспепсия) и так далее. Взрослый не может научиться сам переваривать ту боль, которую до сих пор помнит его внутренний ребенок. Сюда же присоединяется снижение иммунитета из-за постоянно высокого уровня стресса. Если в программе выживания появляется синдром отличника и перфекционизм, то состояние дополняется частыми ОРВИ, простудами и синуситами, а также:
- болями в спине;
- болями в груди;
- бессонницей;
- мышечными спазмами;
- нарушением пищеварения;
- и другими состояниями, которые не поддаются традиционному лечению, но существенно снижают качество жизни человека.
И здесь мы снова подчеркнем факт: говорить «меня не любили» не принято. Ребенку дали жизнь, и он должен быть бесконечно за это благодарен. Проблема в том, что именно мама выбирает, что ребенку надо родиться. Именно она дает ему жизнь. И именно мама несет ответственность за свое решение. Ребенок не выбирает, родиться ему или нет. Он просто приходит в мир. И просто хочет быть любимым. Родным. Самым нужным.
Упражнение. Я люблю / не люблю себя
Если человеку, пережившему травмирующий опыт, начать говорить о любви к себе, он, скорее всего, вообще не поймет, о чем идет речь. Все дело в том, что любовь закладывается в детстве, ребенок учится на примере родителей испытывать позитивную гамму эмоций и чувствовать ее всем телом. Если этого не было, объяснить на словах, что такое любовь к себе, практически невозможно.
Поэтому сегодня будем делать практику для мам и пап. А после того, как сделаете сами, сможете проиграть ее с ребенком. Для сегодняшней практики не потребуется ничего, у вас уже все есть — внимание, ладошки и объятия. Итак, можно положить книгу прямо перед собой и перейти к упражнению.
Я буду задавать вам вопросы, а вы после их прочтения будете наблюдать за откликом тела. Те вопросы и ответы, которые вызовут желание «потереть ладони» или «обнять себя за плечи», считаются позитивными и отображают вашу любовь к себе. Те вопросы и ответы, которые вызовут реакцию тела в виде «хлопнуть в ладоши», «сжать кулаки» или «встряхнуть руки», отображают непринятие, отторжение, возможно даже ярость и гнев.
Итак, отвечайте на вопросы не торопясь и внимательно слушая тело, выполняя то или иное движение в ответ на вопрос.
- Вы чувствуете любовь своей мамы к себе? Как она проявляется внутри вас?
- Вы чувствуете любовь своего папы к себе? Как она проявляется внутри вас?
- Вы можете телом ощутить, что любите себя? Где появляется телесный отклик?
- Чувствует ли ваш внутренний ребенок, что он любимый?
- Нужно ли заслуживать любовь?
- Вы часто злитесь на себя? Сейчас хочется согреть или наказать? Кого согреть и кого наказать?
- Вы чувствуете внутри себя внутреннего родителя?
- Ваше детство было счастливым?
- А сейчас вы счастливы?
- Вы знаете, каково это — чувствовать счастье или радость?
Подумайте над тем, что осталось в теле после ответов. Выпишите на отдельный лист вопросы, которые вызвали негативный отклик. На следующих страницах книги и в следующих упражнениях будете прорабатывать каждую поврежденную часть, проявившуюся в этих вопросах.
Вместе с тем начните наблюдать за реакциями отторжения и отвержения — как самих себя, так и детей. Старайтесь не отворачиваться от этих реакций, даже если они крайне неприятны и, возможно, шокирующие для вас в моменте осознания. Именно через наблюдение можно в какой-то момент перейти к управлению.
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