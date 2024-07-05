«Мама меня не любит». Почему холодность родителей — триггер болезней ребенка и как проработать травму уже во взрослом возрасте?

Почему наука призывает мам быть рядом с детьми

Мама — это первый и главный человек в жизни ребенка, и ее роль крайне важна для его полноценного развития. Присутствие теплой и доброй мамы рядом дает ему чувство защищенности и привязанности, что положительно сказывается на его эмоциональном состоянии, самооценке и физическом здоровье. Тяжело ли это дается маме? Да, именно поэтому нужен папа, который должен ей помогать и давать те самые перерывы, начиная от 30 минут в день с первого месяца ребенка.

Материнская забота и поддержка особенно важны в первые годы детства, когда происходит бурное физическое и психическое развитие ребенка. Мамы могут быть рядом с детьми, обеспечивать им комфортные условия, выражать «техническое» внимание и заботу, что положительно сказывается на их здоровье и развитии личности, но при этом эмоционально быть полностью отрешенными. Словно вместо мамы приглашенная няня, выполняющая домашние задачи и базовые ритуалы заботы, однако эмоционально отключенная от реальности ребенка.

В некоторых случаях мама физически присутствует на этом этапе, но эмоционально отстранена. Это может происходить, когда она занята такими проблемами, как развод, смерть члена семьи или раздражена из-за стресса. Ее можно назвать «эмоционально отсутствующей». Ребенок это чувствует, на химическом уровне межличностного взаимодействия переживает мамины проблемы, которые заставили ее отключиться. А если она с момента рождения ребенка отключена от него или, что еще хуже, ребенок вовсе растет без матери?

Последствия разлуки с мамой в раннем возрасте изучаются с 1938 года, когда Маргарет Риббл начала свое исследование. Затем Рене Шпиц и Анна Фрейд зафиксировали резкие изменения психики младенцев, находившихся в детских домах в 1945–1946 годах, — эти изменения Шпиц назвал анаклитической депрессией. Результаты исследований Джона Боулби показали, насколько важна материнская забота для благополучия и психической стабильности ребенка и что дети особенно чувствительны к разлуке с матерью в первый год жизни, если у них сформировалась сильная эмоциональная связь. Маргарет Малер пришла к выводу, что «симбиотические» отношения необходимы для успешного развития и любое нарушение этого тесного союза может привести к серьезным нарушениям.

Когда мамы нет рядом (физически или эмоционально), ребенку становится страшно. Страх — это первая реакция на разлуку, которая предопределяет всю его будущую жизнь, каждый его выбор. Страх встраивается внутрь эмоциональных реакций и даже нарушает работу головного мозга. Нарушает избирательно, постепенно повышая уровень общего возбуждения тела, которое в какой-то момент оказывается постоянно в «состоянии готовности» к удару, бегству или защите.

Тревога является способом выживания. А проблема начинается тогда, когда она проявляется во взрослом возрасте и начинает постепенно выходить из-под контроля. Это очень простая формула: «я маленький, и я хочу, чтобы меня любили». Если любви (защиты и заботы) нет, ребенку не остается ничего иного, кроме как съежиться и попытаться исчезнуть.