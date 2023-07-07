Как связаны аллергия и психосоматика? Напрямую! Мы нашли способ перестать чихать и нервничать

Какие бывают аллергии

Аллергия — это проявление гиперчувствительности организма к достаточно безопасным безвредным для большинства людей веществам. Суть реакции заключается в том, что тело начинает воспринимать определенные белковые соединения (аллергены) как опасные и защищается от них физическими симптомами: чиханием, зудом слизистой, раздражением на коже, покашливанием, отеками носа, гортани или глаз, а иногда даже зудом ушей.

Самый популярный вид заболевания — реакция на пыльцу определенных растений. Она носит сезонный характер и проявляется в период цветения или опыления растений. Другие возможные триггеры: шерсть и эпидермис животных, медикаменты, пыль, споры плесени, реагенты, продукты питания. Встречаются и более необычные случаи: раздражение на солнце или сочетание солнца с холодным ветром (проявляется, как правило, на коже). Они отличаются тем, что их невозможно выявить с помощью анализов, так как нет физического аллергена. Только наблюдение и сопоставление факторов, предшествовавших реакции, поможет выявить причину плохого самочувствия или нежданных высыпаний.

Откуда берется болезнь

О том, почему организм некоторых людей начинает защищаться от казалось бы безвредных веществ ученые до сих пор спорят. Существует несколько основных теорий, объясняющих этот феномен:

плохая экология;

паразиты в организме;

некачественное питание;

индивидуальные иммунные реакции организма;

стресс.

Есть несколько интересных исследований, которые подтвердили взаимосвязь стресса и аллергической реакции. Например, американское исследование 2011 года выявило, что иммунные изменения, лежащие в основе патологии очень схожи с теми, что наблюдаются у людей, переживающих сильный стресс. Ученые установили, что в ответ на тяжелую психоэмоциональную ситуацию мозг запускает не только поведенческий ответ, но и физиологический. Сложный гормональный коктейль, выделяемый во время стресса, вносит изменения в работу иммунной системы, вызывая воспаления или, проще говоря, аллергию. И поведенческие, и физиологические изменения в таком случае — это «защита» организма, способ адаптироваться к ситуации.

Стресс может влиять не только на появление аллергической реакции, но и на ее течение. Был проведен тест: студентам, страдающим этим заболеванием, осложненным астмой, вводили небольшую (неизменную!) дозу раздражителя, на который они реагируют. После этого исследователи измеряли количество клеток эозинофилов в мокроте испытуемых до выпускных экзаменов, после и в спокойное время посреди семестра. Увеличенное число этих клеток свидетельствует о бронхиальной астме и других аллергических заболеваниях. В результате уровень эозинофилов у студентов был значительно выше перед сдачей экзаменов и после них, чем во время семестра!

Тревога, беспокойство, напряжение давно стали неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Почему же у одних людей развивается аллергия, а у других нет? Здесь все зависит от чувствительности к переживанию и способности адаптироваться к нему. Например, ситуация, которая для одного человека будет сложной, но решаемой, другому покажется катастрофической, выбьет его из колеи на долгое время — в состояние беспомощности. В работе с психосоматикой было выявлено, что длительный внутренний конфликт, вызывающий ощущение бессилия и безысходности, провоцирует мозг и нервную систему создавать физические болезненные симптомы. То есть, когда психологически справиться с ситуацией человек не может, проблема уходит в тело.