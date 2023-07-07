Как связаны аллергия и психосоматика? Напрямую! Мы нашли способ перестать чихать и нервничать

На что только организм ни дает реакцию! На пыльцу растений, шерсть животных, шоколад и шампанское, солнце и ветер. Но аналогично отвечать тело может и на стресс-факторы: от обычной тревоги до потрясения (кто кашлял, узнав, что Ксавье Долан уходит из кино? Мы!). В преддверии Всемирного Дня борьбы с аллергией — 8 июля — клинический психолог и руководитель Института психосоматики ЭВИРА Юлия Соль составила ликбез-инструкцию о связи заболевания с психоэмоциональном состоянием и методах его лечения. Читайте и сохраняйте!
Какие бывают аллергии
Аллергия — это проявление гиперчувствительности организма к достаточно безопасным безвредным для большинства людей веществам. Суть реакции заключается в том, что тело начинает воспринимать определенные белковые соединения (аллергены) как опасные и защищается от них физическими симптомами: чиханием, зудом слизистой, раздражением на коже, покашливанием, отеками носа, гортани или глаз, а иногда даже зудом ушей.
Самый популярный вид заболевания — реакция на пыльцу определенных растений. Она носит сезонный характер и проявляется в период цветения или опыления растений. Другие возможные триггеры: шерсть и эпидермис животных, медикаменты, пыль, споры плесени, реагенты, продукты питания. Встречаются и более необычные случаи: раздражение на солнце или сочетание солнца с холодным ветром (проявляется, как правило, на коже). Они отличаются тем, что их невозможно выявить с помощью анализов, так как нет физического аллергена. Только наблюдение и сопоставление факторов, предшествовавших реакции, поможет выявить причину плохого самочувствия или нежданных высыпаний.
Откуда берется болезнь
О том, почему организм некоторых людей начинает защищаться от казалось бы безвредных веществ ученые до сих пор спорят. Существует несколько основных теорий, объясняющих этот феномен:
- плохая экология;
- паразиты в организме;
- некачественное питание;
- индивидуальные иммунные реакции организма;
- стресс.
Есть несколько интересных исследований, которые подтвердили взаимосвязь стресса и аллергической реакции. Например, американское исследование 2011 года выявило, что иммунные изменения, лежащие в основе патологии очень схожи с теми, что наблюдаются у людей, переживающих сильный стресс. Ученые установили, что в ответ на тяжелую психоэмоциональную ситуацию мозг запускает не только поведенческий ответ, но и физиологический. Сложный гормональный коктейль, выделяемый во время стресса, вносит изменения в работу иммунной системы, вызывая воспаления или, проще говоря, аллергию. И поведенческие, и физиологические изменения в таком случае — это «защита» организма, способ адаптироваться к ситуации.
Тревога, беспокойство, напряжение давно стали неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Почему же у одних людей развивается аллергия, а у других нет? Здесь все зависит от чувствительности к переживанию и способности адаптироваться к нему. Например, ситуация, которая для одного человека будет сложной, но решаемой, другому покажется катастрофической, выбьет его из колеи на долгое время — в состояние беспомощности. В работе с психосоматикой было выявлено, что длительный внутренний конфликт, вызывающий ощущение бессилия и безысходности, провоцирует мозг и нервную систему создавать физические болезненные симптомы. То есть, когда психологически справиться с ситуацией человек не может, проблема уходит в тело.
Что делать, если появилась аллергия
Независимо от причины, начинается лечение с определения физического раздражителя, который вызывает ухудшение самочувствия. Занимается этим врач аллерголог-иммунолог — он анализирует симптомы, особенности протекания болезни и назначается лабораторные анализы. Существуют два основных метода диагностики: кожный тест и исследования крови. При проведении кожного теста на «оцарапанный» участок кожи, наносят аллергены, которые по мнению врача могут быть причиной реакции. Уже в течение 20-40 минут кожа может отреагировать на них отечностью и покраснением, и таким образом можно проверить чувствительность к 20 различным веществам за один раз.
Среди анализов крови для выявления аллергии используют RAST-тест, анализ общего количества иммуноглобулинов типа Е (IgE) и определение количества специфических антител типа IgE в крови. Они считаются более безопасным методом диагностики по сравнению с кожным тестом — потенциальные аллергены добавляют в пробирки с кровью. Если в емкости обнаруживается большое содержание антител, то это свидетельствует о положительном ответе, то есть наличии болезненной реакции на вещество.
А самый распространенный способ лечения сегодня — аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ), ее еще называют «прививкой от аллергии». Суть метода в том, что человеку вводят его же аллерген, постепенно увеличивая дозу, таким образом заставляя организм лучше адаптироваться к нему.
Психосоматическая аллергия
Нередко бывает, что симптомы у человека есть, а иммунного ответа ни на один фактор анализы не выявили. В этом случае можно говорить о том, что заболевание является только психосоматическим. Согласно теории психосоматики причиной появления симптомов становится не сам аллерген, а психическое состояние, в которым находился человек при контакте с ним.
Например, человек долго пребывает во внутреннем конфликте (при проблемах на работе или в семье), приводящем к ощущению беспомощности, безысходности, и в этом состоянии организм сталкивается с физическим триггером (пылью, шерстью животных, пыльцой). Мозг может установить связь между этим состоянием и аллергеном. Реакция в данном случае будет будет специфическим «щитом» организма от невыносимого психологического состояния. Впоследствии жизненная ситуация может измениться, но ответ тела, который уже выработан, скорее всего повторится. Организм, встречаясь с данным белковым соединением, вспомнит, что оно связано с негативной эмоцией, и, не желая снова ее испытывать, тело опять начнет защищаться.
Психосоматическая составляющая может быть и у аллергии, которая выявлена с помощью тестов. Если терапия врачом проводится корректно, но результатов нет: состояние не улучшается, вы начинаете реагировать на новые и новые раздражители, препараты для облегчения симптомов вам приходится принимать в больших дозах, чем раньше — стоит посмотреть в сторону психосоматики. Для выявления психосоматической болезни существует специальный психологический тест, разработанный российским клиническим психологом Владимиром Николаевичем Янчиковым. Его проводят клинические психологи, которые работают с психосоматикой, и они же занимаются лечение психосоматической аллергии.
Сейчас в этой сфере есть заметные результаты. Чаще всего люди ощущают облегчение симптомов уже после первых сеансов с клиническим психологом. Объясняется это очень просто — психоэмоциональное состояние во время работы с врачом становится лучше, и организму уже не требуется так сильно защищаться. Зафиксированы случаи, когда человек находился под воздействием своего аллергена (съел что-то в ресторане), а специалисту по психосоматике с помощью специального психологического упражнения удавалось купировать реакцию без использования антигистаминных средств. Это позволяло не допустить переход состояния в критическое — например в отек Квинке или анафилаксию.
Основная задача специалиста по психосоматике — провести качественную диагностику, найти все ситуации, которые вводили пациента в состояние стресса и стали спусковым механизмом его аллергии. Для диагностики используется метод эмоциональной десенсибилизации аллергий и причин их возникновения (МЭДАП). После этого клинический психолог проводит с человеком терапию с использованием МЭДАП и других методов современных направлений психотерапии (в частности, когнитивно-поведенческой и гештальт-терапии). Важно, что в результате такого лечения человек должен научиться иначе реагировать на стресс, чтобы избежать рецидивов. Как правило, специалисты справляются с психосоматическими аллергиями за 10-20 сеансов.
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