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Психология

Почему от стресса появляются прыщи? Все ли дело в психосоматике? Составили гайд по воспитанию чувств (и кожи!)

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Кожа — самый большой орган нашего организма и, пожалуй, один из самых впечатлительных. Так что радость и грусть легко отражаются на ней как сиянием, так и воспалением. Врач-косметолог, дерматолог, инъекционист Анастасия Юрганова рассказала, почему акне — «заслуга» беспокойной головы и как исправить ситуацию с помощью косметолога и чувства самоуважения.

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Кожа и стресс

Кожные заболевания часто ассоциируют с периодом бурной юности: гормоны шалят, кожа реагирует соответствующе. Но это не так. Согласно последнему исследованию почти половина всего взрослого населения европейских стран обладает тем или иным кожным заболеванием. Многие ученые винят в этом экологию и недостаток качественного питания. Но они забывают про еще один важный фактор — наши мысли. Изучает их влияние на наш организм отдельная дисциплина — психосоматика.

Психосоматика — наука, находящаяся на стыке психологии и медицины. Она объединяет эти два больших раздела, интегрируя их подходы — один в другой. Специалисты по психосоматике утверждают, что эмоциональные проблемы, такие как депрессия, тревога и страх, могут влиять на кожу, ухудшая ее состояние. В момент сильных эмоциональных всплесков в организме происходит обмен дофамина, норадреналина, серотонина, адреналина, эпинефрина и других нейромедиаторов — все это заложено в нас с момента появления на свет. И кожа просто демонстрирует эти процессы.

Истинные причины высыпаний

Акне — это заболевание, связанное с повышенной чувствительностью рецепторов к 5-альфа-редуктазе. Она преобразует мужской половой гормон тестостерон в более сильнодействующий андроген — дигидротестостерон. Это впоследствии вызывает увеличение выделения кожного сала и закупорку сального протока.

В зависимости от степени выраженности дерматологи выделяют несколько разновидностей акне:

  • Комедональная. Акне проявляет себя в легкой степени, на коже мы видим комедоны открытого и закрытого типа, папул при этом нет (либо же их незначительное количество).
  • Папуло-пустулезная (легко-средняя степень). Здесь на коже комедонов гораздо больше (до 25 штук), появляются папулы (до 20 штук) и даже единичные пустулы. Также на коже может возникнуть пигментация, но при этом кист и рубцов нет.
  • Папуло-пустулезная (тяжелая степень). Ее еще называют узловатой степенью умеренной тяжести. Здесь комедонов еще больше (до 50 штук), есть папулы и пустулы, также в небольшом количестве присутствуют узлы и кисты. Кожа сильно воспалена, на ней образуются пигментация, рубцы.
  • Узловатая тяжелая степень. Лицо усыпано комедонами (более 60 штук), папулами и пустулами, очень много узлов и кист. Кожа воспалена критически, есть сильная пигментация, глубокие рубцы.

Акне — «поломка», которая может произойти в любом возрасте как у девушки, так и у парня. В 20% случаев протекает данное заболевание в умеренно-тяжелой форме, что вызывает внушительные кожные дефекты и негативным образом сказывается на самооценке человека. К причинам появления акне дерматологи относят генетику, а также нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Акне часто путают с папуло-пустулезной формой розацеа. Да, они похожи, но причины их появления разные и лечение соответственно тоже будет отличаться. Дифференцировать данные заболевания можно по следующим признакам. Розацеа: характерно для возраста — 30-60 лет; не связано с гормональными вспышками; в основном появляется исключительно на лице; отсутствуют комедоны и рубцы; наблюдаются покраснения на лице (эритема). Акне: характерно для периода полового созревания; связано с гормонами; в основном появляется на лице, спине, груди; присутствуют комедоны, рубцы, постакне; на лице нет покраснений.

Психосоматике акне

Акне появляется, если человек:

  1. подавляет в себе вспышки гнева;
  2. не принимает себя, отвергая как личность.

В психосоматике данная болезнь — проявление достаточно чувствительного, но, при этом, замкнутого человека. Возможно, поэтому данная проблема возникает у молодых людей, которые слишком требовательны в себе, стыдятся своей внешности. Они не прячутся, а дистанцируются от других с помощью своей болезни.

Кожа, страдающая от прыщей, чаще всего имеет жирный тип. Согласно психосоматической теории, избыток кожного сала может указывать на подсознательное стремление к еще большей защите. Люди с акне могут чувствовать отсутствие опоры в окружающем мире и не доверять ему. Из-за этого они могут подсознательно стремиться оттолкнуть других своим внешним видом и не дать себя разглядеть. Также акне можно трактовать как конфликт личности. Зачастую высыпания появляются у тех людей, которые, чтобы доставить родным удовольствие, стараются быть совершенно иными, нежели они есть на самом деле.

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Лечим акне правильно

В медицине не такого понятия, как психосоматическое акне. Но связь между психологическим состоянием и нашим телом неоспорима. Поэтому так важно найти врача, который будет обладать знаниями в психосоматике и традиционной медицине, чтобы ввести в ремиссию пациента с акне. Комбинация из правильного, системного наружного лечения и психологической помощи очень важна для достижения видимого результата.

Диагноз в этом случае выставляется на основании клинической картины. Только общий анализ крови мало, что может показать нам, а посев содержимого прыща уже давно не актуальная мера постановки диагноза, так как на коже содержится патогенная флора. Для грамотной диагностики специалист может (и часто должен) назначить разные исследования: от оценки гормонального профиля до проверки белковых фракций.

Я предпочитаю лечение наружное, и если только оно не срабатывает, присоединяю системные ретиноиды внутрь (у них есть противопоказания, поэтому всегда стараюсь оттянуть этот момент!). И, как показывает практика, наружное лечение в купе с психосоматической проработкой дают хороший, стабильный результат.

Как не надо лечить акне

Среди специалистов по лечению акне есть те, кто действует «по старинке». Вот красные флаги, по которым их можно определить:

  • Предлагают лечение чистками;
  • Предлагают лечение только с помощью инъекционных методик (PRP-терапии, биоревитализации и мезотерапии). Это все вспомогательные средства воздействия. Для стабильного результата нужно сначала снять воспаление, а потом уже применять вспомогательные методики;
  • Говорят, что проблема сама пройдет;
  • Сразу настаивают на сдаче большого списка анализов и рекомендуют приобрести «особенное» средство, которого нет ни у кого больше, только у них.

Как помочь человеку справиться с акне и чувствами

Если ваш близкий страдает от акне, не оставайтесь в стороне. Недостаточно просто посоветовать сходить (а ребенка  — отвести) к дерматологу и надеяться, что врач вылечит все. На самом деле стабильность результата во многом зависит от обстановки в семье, паре, компании и взаимоотношений.

Как вы можете помочь человеку победить акне:

  1. Любите и уважайте его;
  2. Дайте ему самореализоваться и следите за своей речью, не навязывайте свои приоритеты;
  3. Избегайте оценочных суждений. На первый взгляд безобидная фраза «Ой, у тебя губы тонкие, это некрасиво!» может впоследствии привести к различным формам акне. Это сложные механизмы, связанные с нашими гормонами и медиаторами, о которых говорилось выше;
  4. Не подшучивайте (особенно над подростками!). Наше подсознание не понимает шуток, так что если не хотите навредить людям , не иронизируйте над их проблемами.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики, а все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.

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