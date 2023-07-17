Почему от стресса появляются прыщи? Все ли дело в психосоматике? Составили гайд по воспитанию чувств (и кожи!)

Кожа и стресс

Кожные заболевания часто ассоциируют с периодом бурной юности: гормоны шалят, кожа реагирует соответствующе. Но это не так. Согласно последнему исследованию почти половина всего взрослого населения европейских стран обладает тем или иным кожным заболеванием. Многие ученые винят в этом экологию и недостаток качественного питания. Но они забывают про еще один важный фактор — наши мысли. Изучает их влияние на наш организм отдельная дисциплина — психосоматика.

Психосоматика — наука, находящаяся на стыке психологии и медицины. Она объединяет эти два больших раздела, интегрируя их подходы — один в другой. Специалисты по психосоматике утверждают, что эмоциональные проблемы, такие как депрессия, тревога и страх, могут влиять на кожу, ухудшая ее состояние. В момент сильных эмоциональных всплесков в организме происходит обмен дофамина, норадреналина, серотонина, адреналина, эпинефрина и других нейромедиаторов — все это заложено в нас с момента появления на свет. И кожа просто демонстрирует эти процессы.

Истинные причины высыпаний

Акне — это заболевание, связанное с повышенной чувствительностью рецепторов к 5-альфа-редуктазе. Она преобразует мужской половой гормон тестостерон в более сильнодействующий андроген — дигидротестостерон. Это впоследствии вызывает увеличение выделения кожного сала и закупорку сального протока.

В зависимости от степени выраженности дерматологи выделяют несколько разновидностей акне:

Комедональная. Акне проявляет себя в легкой степени, на коже мы видим комедоны открытого и закрытого типа, папул при этом нет (либо же их незначительное количество).

Папуло-пустулезная (легко-средняя степень). Здесь на коже комедонов гораздо больше (до 25 штук), появляются папулы (до 20 штук) и даже единичные пустулы. Также на коже может возникнуть пигментация, но при этом кист и рубцов нет.

Папуло-пустулезная (тяжелая степень). Ее еще называют узловатой степенью умеренной тяжести. Здесь комедонов еще больше (до 50 штук), есть папулы и пустулы, также в небольшом количестве присутствуют узлы и кисты. Кожа сильно воспалена, на ней образуются пигментация, рубцы.

Узловатая тяжелая степень. Лицо усыпано комедонами (более 60 штук), папулами и пустулами, очень много узлов и кист. Кожа воспалена критически, есть сильная пигментация, глубокие рубцы.

Акне — «поломка», которая может произойти в любом возрасте как у девушки, так и у парня. В 20% случаев протекает данное заболевание в умеренно-тяжелой форме, что вызывает внушительные кожные дефекты и негативным образом сказывается на самооценке человека. К причинам появления акне дерматологи относят генетику, а также нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Акне часто путают с папуло-пустулезной формой розацеа. Да, они похожи, но причины их появления разные и лечение соответственно тоже будет отличаться. Дифференцировать данные заболевания можно по следующим признакам. Розацеа: характерно для возраста — 30-60 лет; не связано с гормональными вспышками; в основном появляется исключительно на лице; отсутствуют комедоны и рубцы; наблюдаются покраснения на лице (эритема). Акне: характерно для периода полового созревания; связано с гормонами; в основном появляется на лице, спине, груди; присутствуют комедоны, рубцы, постакне; на лице нет покраснений.

Психосоматике акне

Акне появляется, если человек:

подавляет в себе вспышки гнева; не принимает себя, отвергая как личность.

В психосоматике данная болезнь — проявление достаточно чувствительного, но, при этом, замкнутого человека. Возможно, поэтому данная проблема возникает у молодых людей, которые слишком требовательны в себе, стыдятся своей внешности. Они не прячутся, а дистанцируются от других с помощью своей болезни.

Кожа, страдающая от прыщей, чаще всего имеет жирный тип. Согласно психосоматической теории, избыток кожного сала может указывать на подсознательное стремление к еще большей защите. Люди с акне могут чувствовать отсутствие опоры в окружающем мире и не доверять ему. Из-за этого они могут подсознательно стремиться оттолкнуть других своим внешним видом и не дать себя разглядеть. Также акне можно трактовать как конфликт личности. Зачастую высыпания появляются у тех людей, которые, чтобы доставить родным удовольствие, стараются быть совершенно иными, нежели они есть на самом деле.