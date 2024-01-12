Что вернет радость жизни и остановит депрессию? Врач-эндокринолог — о безопасных способах повысить уровень «гормонов счастья»

Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые различными железами человеческого тела. Они перемещаются по кровотоку и играют важную роль во многих функциях организма.

Термин «гормон» происходит от греческого слова ὁρμάω, означающего «двигать», «побуждать», и это точно определяет их функцию «химических посредников».

Положительные эмоции невозможны без участия этих молекул. Дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины или так называемые «гормоны счастья» могут облегчить беспокойство, вызвать удовольствие, радость, привязанность и доверие. Их выработка нашим организмом зависит от многих факторов: образа жизни, питания, физической активности, окружения и даже микрофлоры кишечника. А стресс, депрессия, тоска и прочие негативные явления зачастую возникают из-за того, что синтез (по разным причинам) блокируется.

Дофамин

У него две роли. Вещество, которое вырабатывается в мозгу синапсами нейронов — нейромедиатор, а то, что производят надпочечники, почки и кишечник — гормон.

Роль в организме:

Как гормон

расслабляет гладкую мускулатуру желудка и кишечника;

повышает артериальное давление, частоту и силу сердечных сокращений;

увеличивает фильтрацию жидкости, кровоток в почках, ускоряет выделение натрия с мочой.

Как нейромедиатор оказывает влияние на

чувство удовольствия;

формирование мотивации;

ощущение награды и желания;

эмоциональные реакции, сопровождающие двигательную активность.

Синтезу способствуют:

Пища. Чем больше в продуктах содержание аминокислоты тирозина (предшественницы дофамина), тем выше шанс получить удовольствие. Тирозин присутствует, к примеру, в мясе, бобовых (сое, чечевице, фасоли), орехах, сыре и твороге. И, конечно, не стоит забывать, что всеми любимый шоколад тоже значительно улучшает настроение и самочувствие. Достижение цели и даже само предвкушение этого момента. Когда же цель достигнута, выработка дофамина снижается. Чувство любви. Вместе с окситоцином дофамин формирует чувство привязанности, в том числе материнское. Кроме того, он обеспечивает возможность эффективно учиться на своих ошибках, а его нехватка может приводить к игнорированию негативного опыта. Приятные тактильные ощущения. Дофамин естественным образом вырабатывается в больших количествах во время интимной близости. Отдых и физическая активность. Отличный помощник — полноценный сон, а второй вариант противоположен — это любая активность, будь то занятие определенным видом спорта или обычная пробежка. Также дофамин призван мотивировать человека, который ждет какого-то вознаграждения в конце тренировки: похудения, отдыха и так далее.

Дофамин — не всегда синоним позитива, как многие привыкли считать. Он помогает организму адаптироваться к стрессовым ситуациям, выделяется при травмах и болевом синдроме.

Что тормозит выработку?

Запрещенные вещества в 5-10 раз увеличивают выработку и высвобождение дофамина в мозгу, а затем уменьшают, заставляя повышать дозу, ведь эйфория вдруг сменяется подавленностью и депрессией. Так чувство удовольствия вырабатывается искусственным образом.

По той же схеме блокирует выработку нейромедиатора злоупотребление жирной и сладкой пищей: организм требует еще и еще, что в итоге приводит к перееданию и пищевой зависимости.