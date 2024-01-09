Уже устали? Вот 7 советов, как вернуться в работу после каникул экологично и не выгореть

К хорошему быстро (а не 21 день!) привыкаешь

Что такое привычка? Это регулярное, повторяющееся действие, которое становится автоматическим и незаметным, не требующим усилий со временем. Как правило, нам нужна не одна попытка, чтобы ввести что-то полезное, например, отказ от курения или употребление нормы воды, в свою жизнь на системной основе.

Формирование привычки за 21 день — один из самых «вредных» распространенных мифов, не имеющий научных обоснований. Он накладывает нереалистичные ожидания и ведет к разочарованию. На самом же деле, все очень индивидуально и зависит от множества факторов, включая сложность самого вводимого правила, характер человека и его мотивацию, регулярность практики. Кстати, интересно и понятно об этом пишет Джеймс Клир в книге «Атомные привычки: легкий и проверенный способ создать хорошие привычки и разделаться с плохими».

Действия, которые вызывают приятные эмоции и удовольствие, становятся элементом рутины быстрее. Так, долгожданный для многих отдых в праздники часто является тем самым спасательным кругом от выгорания и накопленной усталости. Он позволяет восстановить энергию, снизить уровень стресса, улучшить физическое и психологическое состояние, а еще положительно сказывается на работоспособности, внимательности и креативности.

К работе сложно вернуться, потому что...

1. Меняется режим. Во время каникул обычному распорядку дня нет места, преимущественно это касается сна. Мы можем бодрствовать допоздна и подолгу валяться в кровати.

Если обычно вы спите мало, возврат к повседневному ритму может оказаться весьма болезненным. Сбитый баланс активности и отдыха отрицательно сказывается на концентрации и памяти. По возможности стоит минимально изменять свой график и спать достаточно вне зависимости от того, выходной день или трудовой. Это действительно сильно облегчает переход на «рабочие настройки».

2. Теряется фокус внимания. С одной стороны, период долгого отдыха ассоциируется с удовольствием и свободным временем. И это замечательно! Но с другой стороны, работа на горизонте часто вызывает эмоциональное сопротивление, в частности, если присутствует неудовлетворенность карьерой, напряжение в коллективе.

Нашему мозгу свойственно стремление экономить энергию и придерживаться знакомых паттернов поведения. Это связано с тем, что центральной нервной системе требуется значительное количество энергии для обработки информации и принятия решений. А внезапные изменения активности, злоупотребление коктейлями, отсутствие регулярных тренировок (как умственных, так и физических) могут снижать уровень сосредоточенности, которая так необходима в делах.

3. Увеличивается объем работы. За отпуск (всегда!) накапливаются дела, и по возвращении в офис мы можем столкнуться с большим пулом. Это приводит к раздражению, прокрастинации, непониманию, за что хвататься в первую очередь.

Резюме: Важно помнить, что субъективное ощущение тяжести в первые дни связано с особенностями нашего мозга, а дополнительные сложности после каникул возникают из-за смены распорядка дня, эмоциональных аспектов, объема работы, потери фокуса. Поэтому так важно позаботиться о мягком переходе из чила в бизнес-режим, применив специальные стратегии: постепенно налаживать график, устанавливать конкретные цели, не пускать все на самотек, а планировать.