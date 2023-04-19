Как известно, без воды человек может прожить 3 дня. Но при этом неправильное ее употребление становится причиной самых разных проблем — от отеков под глазами до нарушения работы почек и застоя влаги в организме. Нутрициолог Татьяна Яковлева рассказала нам, какую воду и когда пить, чтобы стабилизировать гормоны, нормализовать вес, очистить организм и даже расслабить тело перед сном.
Ни для кого не секрет, что вода – основа жизнедеятельности любого живого существа. Поэтому так важно сформировать привычку пить воду. В приоритете – чистая вода. Так же полезны (читайте, приравниваются к чистой воде): вода с лимоном или лаймом, травяные чаи без сахара, минеральная вода. Учитывать в качестве потребленной жидкости допустимо чай, кофе, ягодные морсы без сахара.
Основные правила соблюдения питьевого режима
- Начинать утро со стакана воды с добавлением лимонного сока или натурального яблочного уксуса;
- Соблюдать рекомендуемую норму — 30 мл воды на 1 кг веса, или 3 литра в сутки, если ваш вес более 100 кг. 2/3 жидкости должна быть вода, потребность в которой увеличивается в жарком климате или при физических потерях влаги на 500-1000 мл в сутки;
- На каждую чашку кофе дополнительно использовать 2 стакана воды;
- На каждый бокал некрепкого алкоголя (150 мл) или рюмку (50 мл) крепкого алкоголя – по 1 дополнительному стакану воды;
- Пить воду перед приемом пищи, так как она притупляет чувство голода и помогает размягчает пищу, улучшает её прохождение по пищеварительным путям;
- Не пить воду сразу после приёма пищи. Желательно подождать хотя бы 30 минут, чтобы излишне не растягивать желудок. Но если вас мучает (!) жажда, то нет ничего страшного в том, чтобы утолить ее небольшим количеством воды;
- Пить воду равномерно в течение дня, тем самым распределяя нагрузку на сердечно-сосудистую и выделительную системы.
Какими характеристиками должна обладать вода, которую мы пьем?
Если вы используете бутилированную воду, обратите внимание на то, чтобы она не хранилась в пластиковой таре, а при покупке воды в магазине лучше отдайте предпочтение стеклянной упаковке. Это минимизирует риск попадания в воду токсичных частиц микропластика.
Чрезвычайно важно понять, что вода бывает разной по структуре, составу, вкусу и чистоте. К характеристикам «идеальной воды» относятся:
- Физическая, химическая и бактериологическая чистота;
- Минерализация менее 1000 мг/л;
- Кислотно-щелочное равновесие рН 7,5;
- Окислительно-восстановительный потенциал отрицательный (-100 и более);
- Низкое поверхностное натяжение, высокая текучесть;
- Низкое содержание фракций тяжелых изотопов водорода (дейтерия);
- Правильные размеры и структура кластеров воды.
Полезный факт: есть много различных способов сделать обычную воду полезнее. Например, можно использовать оптимизаторы воды, ионизирующие и насыщающие ее кислородом.
Вредно ли пить воду на ночь?
Трудно добиться положительных результатов при нерегулярном соблюдении питьевого режима. Если не получилось употребить запланированный литраж в течение дня, точно не стоит наверстывать его в вечернее время – это может привести к неприятным последствиям: накоплению жидкости в мочевом пузыре и его растягиванию; нарушению работы почек; застоям влаги в организме; отекам под глазами, на лице, а также отекам рук и ног; частым мочеиспусканиям ночью и, следовательно, прерыванию и снижению качества сна.
Можно ли пить воду перед сном?
Потребление небольшого количестве воды в вечернее время полезно, поскольку оно:
- Поддерживает водно-солевой баланс. Ночью организм теряет воду с потом или дыханием, а вода дает возможность тканям и клеткам лучше восстанавливаться;
- Снижает риск сердечно-сосудистых патологий, поскольку вода разжижает кровь и нормализует давление;
- Препятствует образованию тяжести в желудке, улучшая пищеварительные процессы;
- Очищает организм и способствует выведению токсинов;
- Снижает аппетит. Вода занимает место в желудке, и заглушает чувство голода. Это очень актуально для тех, кто вырабатывает привычку не есть за 4 часа до сна.
Как лучше пить воду перед сном?
- Пить воду комнатной температуры. Горячая вода может раздражать гортань и пищевод, а также повышать чувствительность желудочно-кишечного тракта и повреждать зубную эмаль. Холодная вода замедляет обменные процессы в организме и может привести к простудным заболеваниям.
- Пить не более 1,5 стакана воды за один прием, чтобы не перегружать органы выделительной системы.
- Пить воду минимум за 30 минут до сна.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о питьевом режиме, который подходит конкретному человеку.
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