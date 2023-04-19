Какими характеристиками должна обладать вода, которую мы пьем?

Если вы используете бутилированную воду, обратите внимание на то, чтобы она не хранилась в пластиковой таре, а при покупке воды в магазине лучше отдайте предпочтение стеклянной упаковке. Это минимизирует риск попадания в воду токсичных частиц микропластика.

Чрезвычайно важно понять, что вода бывает разной по структуре, составу, вкусу и чистоте. К характеристикам «идеальной воды» относятся:

Физическая, химическая и бактериологическая чистота;

Минерализация менее 1000 мг/л;

Кислотно-щелочное равновесие рН 7,5;

Окислительно-восстановительный потенциал отрицательный (-100 и более);

Низкое поверхностное натяжение, высокая текучесть;

Низкое содержание фракций тяжелых изотопов водорода (дейтерия);

Правильные размеры и структура кластеров воды.

Полезный факт: есть много различных способов сделать обычную воду полезнее. Например, можно использовать оптимизаторы воды, ионизирующие и насыщающие ее кислородом.

Вредно ли пить воду на ночь?

Трудно добиться положительных результатов при нерегулярном соблюдении питьевого режима. Если не получилось употребить запланированный литраж в течение дня, точно не стоит наверстывать его в вечернее время – это может привести к неприятным последствиям: накоплению жидкости в мочевом пузыре и его растягиванию; нарушению работы почек; застоям влаги в организме; отекам под глазами, на лице, а также отекам рук и ног; частым мочеиспусканиям ночью и, следовательно, прерыванию и снижению качества сна.