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Питание

3 литра воды в сутки, можно ли пить на ночь и откуда берутся отеки: все мифы и факты о жидкости в организме

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Как известно, без воды человек может прожить 3 дня. Но при этом неправильное ее употребление становится причиной самых разных проблем — от отеков под глазами до нарушения работы почек и застоя влаги в организме. Нутрициолог Татьяна Яковлева рассказала нам, какую воду и когда пить, чтобы стабилизировать гормоны, нормализовать вес, очистить организм и даже расслабить тело перед сном.

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Ни для кого не секрет, что вода – основа жизнедеятельности любого живого существа. Поэтому так важно сформировать привычку пить воду. В приоритете – чистая вода. Так же полезны (читайте, приравниваются к чистой воде): вода с лимоном или лаймом, травяные чаи без сахара, минеральная вода. Учитывать в качестве потребленной жидкости допустимо чай, кофе, ягодные морсы без сахара. 

Основные правила соблюдения питьевого режима

  • Начинать утро со стакана воды с добавлением лимонного сока или натурального яблочного уксуса;
  • Соблюдать рекомендуемую норму — 30 мл воды на 1 кг веса, или 3 литра в сутки, если ваш вес более 100 кг. 2/3 жидкости должна быть вода, потребность в которой увеличивается в жарком климате или при физических потерях влаги на 500-1000 мл в сутки;
  • На каждую чашку кофе дополнительно использовать 2 стакана воды;
  • На каждый бокал некрепкого алкоголя (150 мл) или рюмку (50 мл) крепкого алкоголя – по 1 дополнительному стакану воды;
  • Пить воду перед приемом пищи, так как она притупляет чувство голода и помогает размягчает пищу, улучшает её прохождение по пищеварительным путям;
  • Не пить воду сразу после приёма пищи. Желательно подождать хотя бы 30 минут, чтобы излишне не растягивать желудок. Но если вас мучает (!) жажда, то нет ничего страшного в том, чтобы утолить ее небольшим количеством воды;
  • Пить воду равномерно в течение дня, тем самым распределяя нагрузку на сердечно-сосудистую и выделительную системы.
AlexZaitsev

Какими характеристиками должна обладать вода, которую мы пьем?

Если вы используете бутилированную воду, обратите внимание на то, чтобы она не хранилась в пластиковой таре, а при покупке воды в магазине лучше отдайте предпочтение стеклянной упаковке. Это минимизирует риск попадания в воду токсичных частиц микропластика.

Чрезвычайно важно понять, что вода бывает разной по структуре, составу, вкусу и чистоте. К характеристикам «идеальной воды» относятся:

  • Физическая, химическая и бактериологическая чистота;
  • Минерализация менее 1000 мг/л;
  • Кислотно-щелочное равновесие рН 7,5;
  • Окислительно-восстановительный потенциал отрицательный (-100 и более);
  • Низкое поверхностное натяжение, высокая текучесть;
  • Низкое содержание фракций тяжелых изотопов водорода (дейтерия);
  • Правильные размеры и структура кластеров воды.

Полезный факт: есть много различных способов сделать обычную воду полезнее. Например, можно использовать оптимизаторы воды, ионизирующие и насыщающие ее кислородом. 

Вредно ли пить воду на ночь?

Трудно добиться положительных результатов при нерегулярном соблюдении питьевого режима. Если не получилось употребить запланированный литраж в течение дня, точно не стоит наверстывать его в вечернее время – это может привести к неприятным последствиям: накоплению жидкости в мочевом пузыре и его растягиванию; нарушению работы почек; застоям влаги в организме; отекам под глазами, на лице, а также отекам рук и ног; частым мочеиспусканиям ночью и, следовательно, прерыванию и снижению качества сна.

Maryna Terletska

Можно ли пить воду перед сном?

Потребление небольшого количестве воды в вечернее время полезно, поскольку оно:

  • Поддерживает водно-солевой баланс. Ночью организм теряет воду с потом или дыханием, а вода дает возможность тканям и клеткам лучше восстанавливаться;
  • Снижает риск сердечно-сосудистых патологий, поскольку вода разжижает кровь и нормализует давление;
  • Препятствует образованию тяжести в желудке, улучшая пищеварительные процессы;
  • Очищает организм и способствует выведению токсинов;
  • Снижает аппетит. Вода занимает место в желудке, и заглушает чувство голода. Это очень актуально для тех, кто вырабатывает привычку не есть за 4 часа до сна.

Как лучше пить воду перед сном?

  1. Пить воду комнатной температуры. Горячая вода может раздражать гортань и пищевод, а также повышать чувствительность желудочно-кишечного тракта и повреждать зубную эмаль. Холодная вода замедляет обменные процессы в организме и может привести к простудным заболеваниям.
  2. Пить не более 1,5 стакана воды за один прием, чтобы не перегружать органы выделительной системы.
  3. Пить воду минимум за 30 минут до сна.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о питьевом режиме, который подходит конкретному человеку.

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